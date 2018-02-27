Под Казанью обворовали храм Грузинской иконы Божией матери

В Зеленодольском районе РТ в поселке Осиново неизвестные обворовали храм Грузинской иконы Божией матери, инцидент случился накануне вечером. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, преступление случилось в период с 17 до 20 часов, неизвестные разбили окна, после чего попали в храм.

- Они украли деньги, сумма похищенного уточняется. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Кража", - рассказали ProKazan.ru.

Кстати



Церковь в Осиново была построена в 1884-1889 гг., в 1930 году храм был закрыт и вновь передан верующим только в 1991 году.