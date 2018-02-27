«Мы ее не придумывали»: власти ответили на вопрос о скандальных матрешках к ЧМ в Казани

Ранее появились сообщения о продаже таких матрешек в аэропорту города

Власти Казани ответили на вопрос о скандальных матрешках с футбольным судьей, который держит свисток во рту, по словам пользователей соцсетей, такие матрешки продавались именно в столице Татарстана.

- Мы их не создавали и не придумывали, честное слово, - рассказала сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По словам замглавы исполкома Казани Дамира Фаттахова, они в этой матрешке видят только свисток и ничего более.

Ранее московский индивидуальный предприниматель Виктор Лунев, который и занимается производством этих матрешек, рассказал, что их действительно продавали в аэропорту Казани.

- Мы их туда всего несколько штук отправляли, и их сразу разобрали. Конечно, мы не ожидали такого ажиотажа вокруг своих сувениров — всего по 50 штук каждой неваляшки. А тут такое началось! Нам уже более полутора тысяч штук заказали! - цитирует "Вечерняя Казань" слова бизнесмена.