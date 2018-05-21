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Новый генплан Казани: два новых моста и набережная между Ривьерой и Чашей

Новый генплан Казани: два новых моста и набережная между Ривьерой и Чашей
16+
Фото: "Татар-Информ"
В Казани презентовали новый генплан до 2035 года

Сегодня  главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и руководитель группы разработчиков генерального плана Олег Григорьев презентовали новый генплан столицы Татарстана.

Обсуждаемый генплан предварительно рассчитан до 2035 года при условии, что жители будут на 100% обеспечены объектами социальной сферы. То есть в Казани не должно быть спальных районов в традиционном понимании этого слова. В каждом из микрорайонов должна существовать необходимая инфраструктура в пешей доступности от жителей.

- Один из основных поводов для разработки нового генплана - это то, что основные показатели сегодняшнего города уже далеко ушли за рамки существующего. С помощью данных сотовых операторов мы определили реальную численность города и его границы. Учтены все охранные зоны: газопровод или линии электропередач. Ориентировались не на кадастровую карту, на которой не все участки обозначены, но и на другие перечни документов.

Пороховой завод

На месте существующего Порохового завода жилах домов строить не будут. Как объяснила Татьяна Прокофьева,  дома не впишутся в существующую дорожную сеть.

- Мы совместно с разработчиками «прощупали» этот участок и определилось, что сам вынос Порохового завода для нас должен рассматриваться, как резерв территорий с интересными возможностями, - сказала Прокофьева. - Жилая застройка на месте Порохового завода невозможна. Это не только из-за того, что там требуется рекультивация земель, но из-за того, что жилые дома не впишутся в существующую дорожную сеть.

Как пояснили спикеры на данной территории возможно появление IT-парка или технопарка.

Мосты через Волгу

К 2050 году через Волгу могут появиться два дополнительных моста. Это возможно, если в будущем будет усилена нагрузка на существующий мост. По словам Прокофьевой, это выходит за временные рамки генплана, однако разработчики ориентировались на перспективу в будущем. Впрочем, и в финансовом плане этих мостов просто нет.

Новый парк и набережная на берегу Казанки

Песчаный участок вдоль реки между Ривьерой и Центром семьи «Казан» планируют преобразовать в новое общественное пространство. Жилой застройки на этом месте не планируется, однако возможно появление парки, библиотеки и благоустроенной набережной.

Ольга Плешкова, 23.05.2018, 13:18
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин23 мая 2018, 13:23
Между Ривьерой и Чашей законодательно не могут ничего строить - это прибрежная водоохранная зона. Если конечно в этом местном государстве опять не пойдут в разрез с законом
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11
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Горожанин23 мая 2018, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Между Ривьерой и Чашей законодательно не могут ничего строить - это прибрежная водоохранная зона. Если конечно в этом местном государстве опять не пойдут в разрез с законом
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пойдут, еще как пойдут
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6
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Горожанин23 мая 2018, 13:40
"однако возможно появление парки, библиотеки" - Плешковой больше не наливать.
0
7
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Горожанин23 мая 2018, 14:07
"На месте существующего Порохового завода жилах домов строить не будут"-у этой Плешковой кол по русскому языку был? совсем не успевала, видать , но журнализдом себя мнит
0
1
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Мочевой сомелье23 мая 2018, 14:13
долгострой у набережной миллениума снесут ?
всю архитектру портит... зиганшин взял объект и бросил... законно ли ?
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Свободу Кубе!23 мая 2018, 14:29
На Кубе в итоге разрешили строить сабировский жк гринсити на земле рекреационной зоны?>-(
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