Новый генплан Казани: два новых моста и набережная между Ривьерой и Чашей

В Казани презентовали новый генплан до 2035 года

Сегодня главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и руководитель группы разработчиков генерального плана Олег Григорьев презентовали новый генплан столицы Татарстана.



Обсуждаемый генплан предварительно рассчитан до 2035 года при условии, что жители будут на 100% обеспечены объектами социальной сферы. То есть в Казани не должно быть спальных районов в традиционном понимании этого слова. В каждом из микрорайонов должна существовать необходимая инфраструктура в пешей доступности от жителей.

- Один из основных поводов для разработки нового генплана - это то, что основные показатели сегодняшнего города уже далеко ушли за рамки существующего. С помощью данных сотовых операторов мы определили реальную численность города и его границы. Учтены все охранные зоны: газопровод или линии электропередач. Ориентировались не на кадастровую карту, на которой не все участки обозначены, но и на другие перечни документов.

Пороховой завод

На месте существующего Порохового завода жилах домов строить не будут. Как объяснила Татьяна Прокофьева, дома не впишутся в существующую дорожную сеть.

- Мы совместно с разработчиками «прощупали» этот участок и определилось, что сам вынос Порохового завода для нас должен рассматриваться, как резерв территорий с интересными возможностями, - сказала Прокофьева. - Жилая застройка на месте Порохового завода невозможна. Это не только из-за того, что там требуется рекультивация земель, но из-за того, что жилые дома не впишутся в существующую дорожную сеть.

Как пояснили спикеры на данной территории возможно появление IT-парка или технопарка.

Мосты через Волгу

К 2050 году через Волгу могут появиться два дополнительных моста. Это возможно, если в будущем будет усилена нагрузка на существующий мост. По словам Прокофьевой, это выходит за временные рамки генплана, однако разработчики ориентировались на перспективу в будущем. Впрочем, и в финансовом плане этих мостов просто нет.

Новый парк и набережная на берегу Казанки

Песчаный участок вдоль реки между Ривьерой и Центром семьи «Казан» планируют преобразовать в новое общественное пространство. Жилой застройки на этом месте не планируется, однако возможно появление парки, библиотеки и благоустроенной набережной.