В Казани на месте Порохового завода не будут строить ЖК

В Казани на месте Порохового завода, после переезда предприятия в Удмуртию, не будут строить жилые дома. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами сообщила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Разработчики нового генплана Казани отметили, что жилая застройка там неэффективна.

- На месте Порохового завода рассматриваются варианты строительства IT-парка или технопарка, - добавила Прокофьева.

Напомним, ранее сообщалось, что для переноса опасного объекта из Казани в Удмуртию потребуется около четырех лет. Этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.

Начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.