Стала известна дата публичных слушаний по проекту мусоросжигательного завода под Казанью

Они состоятся 28 июня на пяти площадках

В Зеленодольском районе Татарстана 28 июня пройдет обсуждение проекта мусоросжигательного завода, говорится в постановлении главы Осиновского сельского поселения.

Слушания пройдут в пяти местах — в Доме культуры на улице 40 лет Победы в поселке Осиново, в поселке Новая Тура в Новотуринской сельской библиотеке на улице Совхозной. Также слушания пройдут в поселке Новониколаевский, селе Ремплер и деревне Воронино, где оборудуют специальные палатки.

Для проведения общественных слушаний в районе будет создана специальная комиссия, которая будет вести протокол и фиксировать все разногласия между общественностью и заказчиком слушаний. Итоги будут опубликованы в местной газете Зеленодольского района, а также на информационных стендах поселений.

Строительство завода планируется начать в октябре 2018 года, его достроят к 2022 году. К тому времени будет введен раздельный сбор мусора и создан региональный оператор, который займется сортировкой мусора. На заводе будут сжигать только то, что не подается переработке.

Участок, где планируют построить завод, находится в очень удобном для инвестора месте — вблизи дороги, ведущей к «источникам снабжения» - мусорной свалке за Оргсинтезом и мусоросортировочной станции в поселке Левченко. Кроме того, завод окажется рядом с жилыми массивами: поселками Новониколаевский, Осиново и ЖК «Салават Купере».