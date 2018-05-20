Глава Минздрава России рассказала о продлении периода детства до 30 лет

В оссии период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет, ассказала сегодня глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, этот показатель постепенно увеличивается: на момент начала Великой Отечественной войны он составлял 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас по всему миру — 21 год.

- Время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения, — цитирует министра РИА Новости.