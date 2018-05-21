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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка

В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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Согласно новому Генплану Казани, по территории поселков Новая Сосновка, Карьер и Большие Клыки пройдет автомобильная трасса, также туда войдет санитарная зона аэродрома "Борисоглебское"

В конце прошлого года на сайте Министерства экономического развития РФ был опубликован проект Генплана Казани, в котором предусмотрено строительство четырехполосной автодороги от авторынка на Кварталах, через поселки Карьер, Новую Сосновку и Большие Клыки, до федеральной трассы М7. Длина ее составит более 10 километров.

В настоящее время, поселок Новая Сосновка является зоной индивидуального жилищного строительства. Однако, согласно новому Генплану, часть его территории будет переведена в категорию 430, то есть станет зоной аварийной посадки судов Казанского авиационного завода (КАЗ - бывший КАПО). Строительство в этой зоне запрещено, зарегистрировать и продать земельный участок с домом также будет невозможно. 

Таким образом, на жителей Новой Сосновки обрушились сразу две проблемы: строительство новой трассы и расширение зоны 430. В случае утверждения проекта Генплана под угрозой сноса окажутся сотни жилых домов, сотни семей окажутся в тяжелой жизненной ситуации.

"Лакомый кусочек" для чиновников

- В 2012 году я купил здесь земельный участок, получил свидетельство о регистрации, документ о присвоении участку адресного номера. Дальшем мы получили технический паспот на дом. Все законно, с печатями и подписями ответственых лиц. Есть кадастровые паспорта, что никаких обременений не имеется, - рассказывает житель поселка Антон Балахчев.

- Когда мы решили посмотреть ИСГД (свод документов о развитии территории), увидели такую надпись.

- Однако КАЗ никаких ограничений нам не ставил и без проблем давал разрешение на строительство жилья.

В КАЗе, на просьбу корреспондента ProKazan.ru прокомментировать ситуацию, ответили, что не владеют информацией. 

- Вы первый журналист, который обратился к нам с этим вопросом. Пришлите, пожалуйста, официальный запрос на имя генерального директора Савицкого, - попросили нас в отделе по связям с общественностью авиазавода.

По словам местных жителей, власти города прикрываются авиазаводом. Между тем, сам завод не против того, чтобы поселок развивался и строились новые дома.

- Три недели назад мы ходили всей улицей в КАЗ и получили согласование на строительство в поселке. Они сказали, что наши дома им не мешают. Но чиновники продолжают ссылаться на завод и на необходимость расширения зоны аварийной посадки, - говорит Антон.

- Если открыть кадастровую карту, то можно заметить, что 50% этого поля уже размежовано. И этот факт не может пройти мимо исполкома. Само понятие "поле аварийной посадки" отсутствует в правовом поле, но присутствует лишь в инструкции летчика. Таким образом, вся эта история с расширением зоны 430 вызывает много вопросов.

Дорогу нарисовали поверх жилых домов

Вокруг Новой Сосновки есть пустующие поля. Однако, по словам местных жителей, эти земли уже отданы под застройку. Вероятно, у властей или крупного бизнеса есть какой-то интерес, поэтому будущая дорога огибает эти места. Например, она обходит только еще запланированные поселки Лесная поляна и Новое Царицыно.

Есть второй проект дороги, в обход поселка, причем строительные работы уже велись, насыпали дамбу, но сейчас они переключились на новое место - поверх жилых домов. 


Дорога должна пройти по этой улице и этим домам

Обеспокоены не только жители домов, которые стоят на пути новой трассы, но всего поселка. Жить в непосредственной близости к трассе никто не хочет.

- Они за нас переживают и за себя, что останутся в буквальном смысле на обочине.

"Мы работали по 20-30 лет, чтобы построить эти дома"

- Чиновники нам говорят: "Живите пока". Но мы не можем ни продать, ни купить, ни подарить, ни прописать детей. Многие наши дома находятся в ипотеке, то есть проверены банками. Когда мы пришли на личную встречу с Прокофьевой (главный архитектор Казани), она заявила: "Я не понимаю, как вы очутились здесь". Хотя чиновники последнее разрешение на строительство дали всего 2 месяца назад. Зачем они это делают, если строиться в Сосновке уже нельзя, - недоумевают местные жители.

- У 99% процентов населения этого поселка другого места жительства нет, мы не приехали чай попить в пятницу и уехать в понедельник. Мы работали по 20-30 лет, чтобы построить эти дома. Я продал квартиру в Казани, за которую 10 лет платил ипотеку и сейчас власти хотят нас выгнать на улицу, - говорит Антон Балахчев.

На пресс-конференции, посвященной строительству новой трассы, руководитель группы разработчиков Генплана Казани Олег Григорьев заявил, что строительство автомобильной дороги не подразумевает снос домов в Новой Сосновке. 

- Все, что возможно сделать, чтобы уйти от возможного сноса, делается. Принято решение обойти поселок Сосновка полностью, остаются Большие Клыки и Карьер. Понятно, что строительство новой дороги не предполагает мгновенного выселения. Когда власти города примут решение о строительстве новой дороги, тогда жители будут получать компенсацию.

Но местных жителей такой ответ не удовлетворил. 

- По новому Генплану дорога проходит по поселку, это видно по картам. Жилые дома обязательно пострадают. 

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева подтвердила эти опасения.

- Эти участки находятся не в жилой зоне, а на красной линии новой дороги, в зоне риска. И если решение по дороге все же будет принято, то у них купят участки с домами по рыночной стоимости,  - рассказала корреспонденту ProKazan.ru Прокофьева.

Должен же быть у чиновников хоть один аргумент

С 2006 по 2020 год в России действует так называемая "дачная амнистия", которая предплагает упрощенную схему регистрации жилья. Многие жители Новой Сосновки зарегистрировали свои дома по этой схеме.

В России с 2006 по 2017 год было зарегистрировано более 12 млн. строений по дачной амнистии, из них 4 млн. ИЖС.

- Сейчас чиновники утверждают, что мы заложники этой дачной амнистии. То есть нас загнали в федеральный закон, чтобы помочь, а власти говорят, что мы самострой и будут делать с нами все, что захотят.

Чиновники лгут. Они хотят сформировать общественное мнение горожан против нас. По местному телевидению показывают, что сносить будут рухлядь, а не новые дома. Но вы же видите, все дома здесь новые, красивые, люди живут большими семьями и другого жилья у нас нет, - говорит Антон.

По словам жителей, единственный чиновник, который сюда приехал и обещал помочь, это депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев.

"У меня сложилось впечатление, что проектировщики немного "погорячились"

- 22 мая, во вторник, я присутствовал на встрече с теми, кто составлял новый Генплан Казани. Новости будут чуть позднее, 31 мая, у нас запланирован на этот день "круглый стол", посвященный этой проблеме. Мы надеемся отстоять дома, - заявил в беседе с корреспондентом ProKazan.ru Артем Прокофьев.

- У меня сложилось впечатление, что проектировщики немного "погорячились". Правда они утверждают, что сделали все возможное, чтобы сохранить дома. Но вряд ли этот ответ удовлетворит жителей Новой Сосновки.

Что касается "тайного интереса" со стороны властей или бизнеса, то мы будем выводить на свет всю информацию, которую найдем. Такая возможность у нас есть.

На вопрос о подобных случаях в истории города, Артем Прокофьев поделился воспоминаниями о высокоскоростной железной дороге Москва-Казань.

- 20 000 человек затрагивало строительство ВСМ. Мы тогда проводили и серию протестных мероприятий, и работали с должностными лицами. Благодаря этому, был предложен другой проект, который позволил сохранить поселки.

Я думаю, что и в вопросе строительства трассы через Сосновку, Карьер, Клыки, шансы на удачный исход у жителей поселков больше, чем на неудачный.

С 29 мая до 6 июня пройдут слушания по вопросу строительства трассы. ProKazan.ru будет следить за дальнейшим ходом событий.

Нияз Гатауллин, 23.05.2018, 12:28
Тэги: Казанцы, Строительство, Жалобы
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Комментарии

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На завалинке23 мая 2018, 12:49
Опасно у нас покупать (строить) дома, да и квартиры тоже. Копишь, строишь, мечтаешь - бац, очередная хотелка удащливых всю твою жизнь перевернет. В СССР, по крайней мере, все было более предсказуемо.
1
42
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Горожанин23 мая 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Ну дороги так-то тоже нужны,можно и в другом месте дом построить,ничего страшного нет в этом
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Ну да. Прикинь, тебе завтра так говорят, твой дом, в которой обставленная уютная отремонтированная квартира, и в котором ты привык жить, сносится, вот тебе денег, иди, покупай новую квартиру где-нибудь. Вместо того чтобы заниматься своими делами, работать, отдыхать, проводить время с детьми, ты будешь бегать искать новое место, да такое, чтоб тоже не снесли и было удобно, нервничать, ломать голову, стоять в очередях в регпалате, платить иэлтору... Отлично, ага
1
23
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Горожанин23 мая 2018, 12:51
В 1991м люди выходили на улицы в том числе за право частной собственности. Но вместо капитализма, рынка и либерализма получили фашизм
1
15
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Горожанин23 мая 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
А кому сейчас легко
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Ильсур Раисович, вы забыли залогиниться
0
14
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Горожанин23 мая 2018, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
В 1991м люди выходили на улицы в том числе за право частной собственности. Но вместо капитализма, рынка и либерализма получили фашизм
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так ведь всем все нравится, беспрецедентный уровень поддержки существующей власти, рейтинги президента, все такое. Значит нравится правовой нигилизм и наплевательское отношение к собственности, раз продолжают тех же людей, управляющих страной выбирать
2
10
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Горожанин23 мая 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
так ведь всем все нравится, беспрецедентный уровень поддержки существующей власти, рейтинги президента, все такое. Значит нравится правовой нигилизм и наплевательское отношение к собственности, раз продолжают тех же людей, управляющих страной выбирать
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Не знаю ни одного человека, голосовавшего "за". Легитимности нет
1
13
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Опасно у нас покупать (строить) дома, да и квартиры тоже. Копишь, строишь, мечтаешь - бац, очередная хотелка удащливых всю твою жизнь перевернет. В СССР, по крайней мере, все было более предсказуемо.
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Предсказуемо каждому свое жилье, когда либо осел, либо падишах умрет.
2
0
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Димас люблю пивас23 мая 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну да. Прикинь, тебе завтра так говорят, твой дом, в которой обставленная уютная отремонтированная квартира, и в котором ты привык жить, сносится, вот тебе денег, иди, покупай новую квартиру где-нибудь. Вместо того чтобы заниматься своими делами, работать, отдыхать, проводить время с детьми, ты будешь бегать искать новое место, да такое, чтоб тоже не снесли и было удобно, нервничать, ломать голову, стоять в очередях в регпалате, платить иэлтору... Отлично, ага
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НУ так хорошо, если дадут денег по рыночным ценам, а не признают застройкой в неположенном месте и не снесут бесплатно (еще и тебе счет пришлют за снос дома).
3
13
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Горожанин23 мая 2018, 12:58
В ответ на комментарий пользователя
НУ так хорошо, если дадут денег по рыночным ценам, а не признают застройкой в неположенном месте и не снесут бесплатно (еще и тебе счет пришлют за снос дома).
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Да. Это я оптимиста включил, а бывает по-разному.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю ни одного человека, голосовавшего "за". Легитимности нет
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Это не показатель. Возможно тебя окружают люди, которые понимают, что обществу нужны перемены, а с другими ты и не пересекаешься.
1
4
Согласны с автором?
Мочевой сомелье23 мая 2018, 13:11
если стоимость компенсации адекватная, то почему бы и нет.
все же ездим за рулем и знаем, что выездов с города на объездную не хватает.
10
2
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 13:14
Вообще,в любых постройках можно массу нарушений выявить
0
1
Согласны с автором?
Гульнара23 мая 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Ну дороги так-то тоже нужны,можно и в другом месте дом построить,ничего страшного нет в этом
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Предложите пустить дорогу по Вашему дому на публичных слушаниях. Потом без проблем построитесь в другом месте. Мы Вам будем благодарны
1
14
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Горожанин23 мая 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Это не показатель. Возможно тебя окружают люди, которые понимают, что обществу нужны перемены, а с другими ты и не пересекаешься.
Развернуть
Вы цитируете анекдот: все знают, что их много, но лично никто не знаком
0
2
Согласны с автором?
Гульнара23 мая 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Ильсур Раисович, вы забыли залогиниться
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Точно! Сегодня один госслужащий потратит рабочий день, чтобы писать подобного рода комментарии. Займитесь работой, отвечайте на обращения !
1
5
Согласны с автором?
Лилия23 мая 2018, 13:42
В ответ на комментарий пользователя
если стоимость компенсации адекватная, то почему бы и нет.
все же ездим за рулем и знаем, что выездов с города на объездную не хватает.
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Адекватная компенсация? в России такого понятия нет. Дпдут наверное 600 тыщ за 10 соток и досвидос. А земли в Сосновке по.объявлениям 300-400 тыщ за сотку, плюс ведь народ строил дома, а это еще лямов 3..... чет не верится что каждому.по 5-6 лимонов денег выделят....
А дорога это ничего не разгрузит, ни дербышки, ни мамадышку.
тут всего 4 полосы, а на мамадышке по 5-6 полос в одно направление только. оттуда намного удобнее. а кварталам метро надо, а не дорогу строить.
1
9
Согласны с автором?
Денис23 мая 2018, 13:43
Вам легко рассуждать. Я все работы в доме делаю сам и с душой. Каждый гвоздь вбит собственными руками. Это продолжается уже 5 лет. И вы мне предлагаете начать все заново?
1
11
Согласны с автором?
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Горожанин23 мая 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Адекватная компенсация? в России такого понятия нет. Дпдут наверное 600 тыщ за 10 соток и досвидос. А земли в Сосновке по.объявлениям 300-400 тыщ за сотку, плюс ведь народ строил дома, а это еще лямов 3..... чет не верится что каждому.по 5-6 лимонов денег выделят....
А дорога это ничего не разгрузит, ни дербышки, ни мамадышку.
тут всего 4 полосы, а на мамадышке по 5-6 полос в одно направление только. оттуда намного удобнее. а кварталам метро надо, а не дорогу строить.
Развернуть
А не хотите 500-550 т.р за сотку? Авито откройте сначала!!!
3
0
Согласны с автором?
Рус23 мая 2018, 13:58
Надеюсь что логика и разум восторжествует! Ну где это видано, строить по головам живых людей, при имеющихся пустых полях и пространствах вокруг. У нас у всех есть, все правоустанавливающие документы. Домов старше 10лет, здесь мало, в основном новые дома. Это новый свежий жилой массив Новая Сосновка Советского района. Есть справка от исполкома о присвоении адреса. Я продал квартиру, недостающую сумму взял в ипотеку и купил дом с участком. Перевез родителей, и вот на тебе новость! Думаю, что проектировщики погарячились и допустили ошибку. По крайней мере, хочется в это верить, но реальность очень похожа на рейдерский захват нашей земли, под эгидой выполнения Генплана. Услышьте нас мы не самострой, мы не против дороги. Дорога нужна но не по людям и судьбам.
1
7
Согласны с автором?
Айгуль Файзутдинова23 мая 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
Развернуть
Вы вообще нормальный? Предлагайте на слушаниях дорогу по своему дому, а не по нашим, а мы похлопаем!!!
0
8
Согласны с автором?
Айгуль Файзутдинова23 мая 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
Развернуть
Спасибо огромное автору статьи! Первый раз вижу правдоподобно описанную ситуацию с поселком и реальные фото наших улиц. А то все разрушившихся хибарки показывали!!!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Надеюсь что логика и разум восторжествует! Ну где это видано, строить по головам живых людей, при имеющихся пустых полях и пространствах вокруг. У нас у всех есть, все правоустанавливающие документы. Домов старше 10лет, здесь мало, в основном новые дома. Это новый свежий жилой массив Новая Сосновка Советского района. Есть справка от исполкома о присвоении адреса. Я продал квартиру, недостающую сумму взял в ипотеку и купил дом с участком. Перевез родителей, и вот на тебе новость! Думаю, что проектировщики погарячились и допустили ошибку. По крайней мере, хочется в это верить, но реальность очень похожа на рейдерский захват нашей земли, под эгидой выполнения Генплана. Услышьте нас мы не самострой, мы не против дороги. Дорога нужна но не по людям и судьбам.
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Да есть еще возможность, что пересмотрят. Говорят же уже об этом.
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Горожанин23 мая 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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Со стороны рассуждать так можно, но мне кажется, что не будут уничтожать целый жилой массив.
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Рус23 мая 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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вы наверное немного не в теме. но сейчас все подводят к тому, чтобы признать нас самостроем и не выплатить НИ-Че-ГО, от слова совсем. И еще захотят заставить снести свои дома, за свой счет. Откройте гугл мапс и посмотрите сколько места вокруг новой сосновки. Есть целое поле., почему там не проложить дорогу?
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Римма23 мая 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Ильсур Раисович, вы забыли залогиниться
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Дело не в том легко или нет, а в том, что все должно быть по закону, а не по желаю Исполкома и его заказчиков
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Горожанин23 мая 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
НУ так хорошо, если дадут денег по рыночным ценам, а не признают застройкой в неположенном месте и не снесут бесплатно (еще и тебе счет пришлют за снос дома).
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Если по рыночным, но это все равно редко. Интересно, чем закончится все это.
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Горожанин23 мая 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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Пусть Ваше жилье снесут, а Вы с семьей детьми и родителями поживите у родственников. Может будут рады ваши родственники пожить как в коммуналке. А еще повозите детей в садики и школы на транспорте в другую часть города. А еще все свои вещи и мебель все к родственникам, а не хватит места у подьезда поставите. Нужно думать прежде чем писать такую охинею.
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Горожанин23 мая 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Опасно у нас покупать (строить) дома, да и квартиры тоже. Копишь, строишь, мечтаешь - бац, очередная хотелка удащливых всю твою жизнь перевернет. В СССР, по крайней мере, все было более предсказуемо.
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Нужно на давних обустроенных участках строить, где сносить уже нет никакой логики.
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Римма23 мая 2018, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
Это не показатель. Возможно тебя окружают люди, которые понимают, что обществу нужны перемены, а с другими ты и не пересекаешься.
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Перемены не должны уничтожать семьи и нажитое ими имущество
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Горожанин23 мая 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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Легко говорить, когда своя хата с краю!
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Римма23 мая 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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У Исполкома денег не хватит, чтобы компенсировать по рыночной стоимости, вот и несут околесицу о самострое, чтобы людей на улицу выкинуть, а их законно приобретенные земли себе присвоить
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Рус23 мая 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Нужно на давних обустроенных участках строить, где сносить уже нет никакой логики.
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Это где такие места? В БорМатюшино?
Ну чего вы такое говорите. От произвола чиновников никто в нашей стране не застрахован! Это факт.
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Альбина Нурутдинова23 мая 2018, 14:18
Наше требование -убрать свои руки от частной собственности и прекратить сочинять документы, отбирающие наше право на достойную жизнь!!! Мы сами заработали и вложили все в эти дома,а нами как в игрушечном домике пытаются играть и ломать наши судьбы одним движением шариковой ручки по пропитанным наживой бумагам Исполкома!
Лучший комментарий
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Горожанин23 мая 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Пожить можно и у родственников , пока новое жильё будет построено, Не бесплатно же их будут сносить , компенсацию дадут. А дорога важнее. Пусть строят дорогу!
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это малец неразумный написал или взрослый человек, застрявший в своем развитии где-то в шестилетнем возрасте?
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Горожанин23 мая 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
А не хотите 500-550 т.р за сотку? Авито откройте сначала!!!
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за 500 тыс. рублей / сотка тебя пристрелят и заберут участок бесплатно :-D
или сожгут. Так что сливай участок с домой за 500 тысяч и живи дальше >:>
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