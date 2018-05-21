В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка

Согласно новому Генплану Казани, по территории поселков Новая Сосновка, Карьер и Большие Клыки пройдет автомобильная трасса, также туда войдет санитарная зона аэродрома "Борисоглебское"

В конце прошлого года на сайте Министерства экономического развития РФ был опубликован проект Генплана Казани, в котором предусмотрено строительство четырехполосной автодороги от авторынка на Кварталах, через поселки Карьер, Новую Сосновку и Большие Клыки, до федеральной трассы М7. Длина ее составит более 10 километров.

В настоящее время, поселок Новая Сосновка является зоной индивидуального жилищного строительства. Однако, согласно новому Генплану, часть его территории будет переведена в категорию 430, то есть станет зоной аварийной посадки судов Казанского авиационного завода (КАЗ - бывший КАПО). Строительство в этой зоне запрещено, зарегистрировать и продать земельный участок с домом также будет невозможно.

Таким образом, на жителей Новой Сосновки обрушились сразу две проблемы: строительство новой трассы и расширение зоны 430. В случае утверждения проекта Генплана под угрозой сноса окажутся сотни жилых домов, сотни семей окажутся в тяжелой жизненной ситуации.

"Лакомый кусочек" для чиновников

- В 2012 году я купил здесь земельный участок, получил свидетельство о регистрации, документ о присвоении участку адресного номера. Дальшем мы получили технический паспот на дом. Все законно, с печатями и подписями ответственых лиц. Есть кадастровые паспорта, что никаких обременений не имеется, - рассказывает житель поселка Антон Балахчев.

- Когда мы решили посмотреть ИСГД (свод документов о развитии территории), увидели такую надпись.

- Однако КАЗ никаких ограничений нам не ставил и без проблем давал разрешение на строительство жилья.

В КАЗе, на просьбу корреспондента ProKazan.ru прокомментировать ситуацию, ответили, что не владеют информацией.

- Вы первый журналист, который обратился к нам с этим вопросом. Пришлите, пожалуйста, официальный запрос на имя генерального директора Савицкого, - попросили нас в отделе по связям с общественностью авиазавода.

По словам местных жителей, власти города прикрываются авиазаводом. Между тем, сам завод не против того, чтобы поселок развивался и строились новые дома.

- Три недели назад мы ходили всей улицей в КАЗ и получили согласование на строительство в поселке. Они сказали, что наши дома им не мешают. Но чиновники продолжают ссылаться на завод и на необходимость расширения зоны аварийной посадки, - говорит Антон.

- Если открыть кадастровую карту, то можно заметить, что 50% этого поля уже размежовано. И этот факт не может пройти мимо исполкома. Само понятие "поле аварийной посадки" отсутствует в правовом поле, но присутствует лишь в инструкции летчика. Таким образом, вся эта история с расширением зоны 430 вызывает много вопросов.

Дорогу нарисовали поверх жилых домов

Вокруг Новой Сосновки есть пустующие поля. Однако, по словам местных жителей, эти земли уже отданы под застройку. Вероятно, у властей или крупного бизнеса есть какой-то интерес, поэтому будущая дорога огибает эти места. Например, она обходит только еще запланированные поселки Лесная поляна и Новое Царицыно.

Есть второй проект дороги, в обход поселка, причем строительные работы уже велись, насыпали дамбу, но сейчас они переключились на новое место - поверх жилых домов.



Дорога должна пройти по этой улице и этим домам

Обеспокоены не только жители домов, которые стоят на пути новой трассы, но всего поселка. Жить в непосредственной близости к трассе никто не хочет.

- Они за нас переживают и за себя, что останутся в буквальном смысле на обочине.

"Мы работали по 20-30 лет, чтобы построить эти дома"

- Чиновники нам говорят: "Живите пока". Но мы не можем ни продать, ни купить, ни подарить, ни прописать детей. Многие наши дома находятся в ипотеке, то есть проверены банками. Когда мы пришли на личную встречу с Прокофьевой (главный архитектор Казани), она заявила: "Я не понимаю, как вы очутились здесь". Хотя чиновники последнее разрешение на строительство дали всего 2 месяца назад. Зачем они это делают, если строиться в Сосновке уже нельзя, - недоумевают местные жители.

- У 99% процентов населения этого поселка другого места жительства нет, мы не приехали чай попить в пятницу и уехать в понедельник. Мы работали по 20-30 лет, чтобы построить эти дома. Я продал квартиру в Казани, за которую 10 лет платил ипотеку и сейчас власти хотят нас выгнать на улицу, - говорит Антон Балахчев.

На пресс-конференции, посвященной строительству новой трассы, руководитель группы разработчиков Генплана Казани Олег Григорьев заявил, что строительство автомобильной дороги не подразумевает снос домов в Новой Сосновке.

- Все, что возможно сделать, чтобы уйти от возможного сноса, делается. Принято решение обойти поселок Сосновка полностью, остаются Большие Клыки и Карьер. Понятно, что строительство новой дороги не предполагает мгновенного выселения. Когда власти города примут решение о строительстве новой дороги, тогда жители будут получать компенсацию.

Но местных жителей такой ответ не удовлетворил.

- По новому Генплану дорога проходит по поселку, это видно по картам. Жилые дома обязательно пострадают.

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева подтвердила эти опасения.

- Эти участки находятся не в жилой зоне, а на красной линии новой дороги, в зоне риска. И если решение по дороге все же будет принято, то у них купят участки с домами по рыночной стоимости, - рассказала корреспонденту ProKazan.ru Прокофьева.

Должен же быть у чиновников хоть один аргумент

С 2006 по 2020 год в России действует так называемая "дачная амнистия", которая предплагает упрощенную схему регистрации жилья. Многие жители Новой Сосновки зарегистрировали свои дома по этой схеме.

В России с 2006 по 2017 год было зарегистрировано более 12 млн. строений по дачной амнистии, из них 4 млн. ИЖС.

- Сейчас чиновники утверждают, что мы заложники этой дачной амнистии. То есть нас загнали в федеральный закон, чтобы помочь, а власти говорят, что мы самострой и будут делать с нами все, что захотят.



Чиновники лгут. Они хотят сформировать общественное мнение горожан против нас. По местному телевидению показывают, что сносить будут рухлядь, а не новые дома. Но вы же видите, все дома здесь новые, красивые, люди живут большими семьями и другого жилья у нас нет, - говорит Антон.

По словам жителей, единственный чиновник, который сюда приехал и обещал помочь, это депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев.

"У меня сложилось впечатление, что проектировщики немного "погорячились"

- 22 мая, во вторник, я присутствовал на встрече с теми, кто составлял новый Генплан Казани. Новости будут чуть позднее, 31 мая, у нас запланирован на этот день "круглый стол", посвященный этой проблеме. Мы надеемся отстоять дома, - заявил в беседе с корреспондентом ProKazan.ru Артем Прокофьев.

- У меня сложилось впечатление, что проектировщики немного "погорячились". Правда они утверждают, что сделали все возможное, чтобы сохранить дома. Но вряд ли этот ответ удовлетворит жителей Новой Сосновки.



Что касается "тайного интереса" со стороны властей или бизнеса, то мы будем выводить на свет всю информацию, которую найдем. Такая возможность у нас есть.

На вопрос о подобных случаях в истории города, Артем Прокофьев поделился воспоминаниями о высокоскоростной железной дороге Москва-Казань.

- 20 000 человек затрагивало строительство ВСМ. Мы тогда проводили и серию протестных мероприятий, и работали с должностными лицами. Благодаря этому, был предложен другой проект, который позволил сохранить поселки.



Я думаю, что и в вопросе строительства трассы через Сосновку, Карьер, Клыки, шансы на удачный исход у жителей поселков больше, чем на неудачный.

С 29 мая до 6 июня пройдут слушания по вопросу строительства трассы. ProKazan.ru будет следить за дальнейшим ходом событий.