Департамент соцпитания Казани накажут за закупки еды у проигравшего в тендере

В Казани Департамент продовольствия и социального питания, который, в частности, отвечает за поставку еды в школы города, заключал контракты с компаниями, предлагающими невыгодные, более дорогие товары и проигравшие в тендере. Об этом сообщили в Управлениии антимонопольной службы РТ.

Сотрудники ведомства проверили договоры с 31 июля 2017 года по 2018 год., выяснилось, что департамент заключил 1303 контракта на общую сумму 3,51 млрд рублей, используя открытый запрос котировок и закупки у единственного поставщика.

Среди нарушений было обнаружено отсутствие в контрактах начальной цены тендера, объемов поставок, а также закупочных процедур общего количества. Указывалась лишь стоимость единицы товара, но не общая сумма сделки. При этом в одних торгах контракт заключался по более высокой цене, чем предлагал другой участник, а другой договор подписывал с проигравшим в первых торгах и по более низкой стоимости.

Антимонопольщики привели пример с гречневой крупой. В тендере была указана цена за единицу товара в сумме 30 рублей без указания общего количества и объема товара. В техническом задании прописано, что объём поставок составляет 150 000 кг гречки, следовательно, цена контракта – 4,5 млн. рублей. На участие в закупке заявились 4 компании. Победителем признана та, что предложила цену в 21,85 рубля.

- Одновременно с этой закупкой Департамент провел еще одну, тоже на гречневую крупу объемом 150 000 килограмм. Участники, за исключением одного, были те же, а вот победа досталась поставщику с ценой 25,8 рубля в то время как участник первой закупки, вновь подавший заявку, предложил ту же цену в 21,85 рубля. И его заявка не была отклонена, - сообщили в УФАС.

Общая сумма умма ущерба в целом составила более 1 млн рублей. По выявленным фактам возбуждено дело.