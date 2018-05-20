В Казани при установке вывески на кафе «Кишмиш» погиб рабочий

В Московском районе Казани на улице Декабристов при установке вывески на кафе "Кишмиш" погиб 37-летний рабочий, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Утром 18 мая рабочие устанавливали вывеску, около 8:30 один из них получил сильный удар током. Он скончался, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.