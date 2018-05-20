В Казани на детский летний отдых потратят 208 млн рублей

В Казани в этом году на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета республики будет выделено 208 млн рублей. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил глава комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Отмечается, что в этом году началась реконструкция лагеря «Молодежный».

- В лагере завершается капитальный ремонт первого корпуса, столовой, полностью заменены все инженерные сети. Общий объем финансирования на первом этапе составил 47,4 млн рублей, - рассказал Фаизов.

Также были отремонтированы жилые корпуса в лагерях «Восток», «Спутник», «Березка», «Пионерия Татарстана», «Нармонка», «Заречье». Всего же на обеспечение безопасности лагерей из бюджета выделено 5,8 млн рублей.