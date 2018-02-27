В Казани повторно задержали главу Федерации профсоюзов РТ, которую СК заподозрил в подкупе

Сегодня в Казани повторно задержали главу Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову, которую подозревают в коммерческом подкупе, сообщает Следственный комитет РТ.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Водопьянова находилась на излечении в больнице.

По данным СК, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория "Бакирово", потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. Но по истечении срока договора деньги вернулись не на счет санатория, а на личный счет подозреваемой.

Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Татарстана с января 2000 года, в 2004-2014 гг. избиралась депутатом Государственного совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.