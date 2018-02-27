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В Казани повторно задержали главу Федерации профсоюзов РТ, которую СК заподозрил в подкупе

В Казани повторно задержали главу Федерации профсоюзов РТ, которую СК заподозрил в подкупе
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

Сегодня в Казани повторно задержали главу Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову, которую подозревают в коммерческом подкупе, сообщает Следственный комитет РТ.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Водопьянова находилась на излечении в больнице.

По данным СК, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория "Бакирово",  потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. Но по истечении срока договора деньги вернулись не на счет санатория, а на личный счет подозреваемой.

Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Татарстана с января 2000 года, в 2004-2014 гг. избиралась депутатом Государственного совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.

 

Люция Кашапова, 17.05.2018, 17:36
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин17 мая 2018, 17:53
Воровать-ворыздоровы,отвечать-болеют,на последнем из дыхании. Люди Татарстана устали от воров.
Лучший комментарий
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Горожанин17 мая 2018, 18:18
Воры , одни круг воры . Жалко, Сталина , НЕТ ,!
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Горожанин17 мая 2018, 18:20
Ее вина,что она русская.
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Ага17 мая 2018, 18:24
В Козловку старую швабру!
0
3
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Горожанин17 мая 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Воровать-ворыздоровы,отвечать-болеют,на последнем из дыхании. Люди Татарстана устали от воров.
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Когда этим нуворишам деньги душу греют никакие лекарства не нужны, для них похищенные деньги как бальзам , а как за задницу прищемят чуть ли не поминают.
0
1
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Алекс17 мая 2018, 18:32
У женщины из-за психологического давления умер муж месяц назад, и теперь ее добивают арестом. Кто-то реально думает, что она убежит от следствия? Реальный 1937 год начался…
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Ее вина,что она русская.
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???
0
1
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Горожанин17 мая 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
У женщины из-за психологического давления умер муж месяц назад, и теперь ее добивают арестом. Кто-то реально думает, что она убежит от следствия? Реальный 1937 год начался…
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Не думаю, что ее в СИЗО отправят, и почему долго изберали ей меру пресечения, непонятно.
0
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Виктор17 мая 2018, 18:51
Такова судьба чиновников от РТ, сегодня встал с левой ноги - вор, завтра встанешь с правой ноги - чуткий человек и делает ошибки, которые помогут ему исправить.
Такая республика .....
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