В Татарстане мужчина украл мешок, в котором лежали 1,5 млн рублей

В Зеленодольске 35-летний мужчина украл мешок, в котором лежали 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

- В полицию поступило сообщение, что у одной из организаций города пропал страховой мешок, - говорится в сообщении ведомства.

Позже выяснилось, что к краже причастен сотрудник фирмы. Мужчину задержали, свою вину он признал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».