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ГИБДД избавится от 30% авто с дорог Казани перед ЧМ? ProKazan.ru проверил слухи в Сети

ГИБДД избавится от 30% авто с дорог Казани перед ЧМ? ProKazan.ru проверил слухи в Сети
16+
Мы обратились за комментариями в ГИБДД Казани, чтобы выяснить, стоит ли казанцам опасаться усисленного досмотра автомобилей перед ЧМ по футболу

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что к ЧМ по футболу количество автомобилей на дорогах Казани хотят сократить на 30%. В сообщении, которое прислали корреспонденту ProKazan.ru, говорится, что в ГИБДД Казани поступил приказ об усилении досмотра водителей: дорожным полицейским поставили план по сокращению количества машин в городе.

- Воздержитесь с поездками по городу и вне города, вблизи Казани. Сотрудникам ДПС завезли новые тесты на все виды распознания, вплоть до глубогоко анализа крови, мочи и слюны. Церемоний с водителями не будет. Договориться не получится. Теперь будет в три, а то и в пять раз больше операций "Тоннель". Инфа точная, - говорится в сообщении.

Операция "Тоннель" - это тотальная проверка сотрудниками ГИБДД всего потока проезжающих машин. В ходе операции каждый автомобиль и водитель проходит комплексную проверку. Проверяется все - от неоплаченных штрафов и просроченной страховки до наличия в машине аптечки.

В сообщении также говорится, что машины, имеющие дефекты на кузове или стекле, будут отправлены на штрафстоянку. Подобная информация распространялась и перед Универсиадой-2013.

Мы обратились за комментариями в ГИБДД Казани, чтобы выяснить, стоит ли казанцам опасаться усисленного досмотра автомобилей перед ЧМ по футболу.

- Никакого плана нет. Будет только усиление, это я подтвеждаю, - заявил порталу ProKazan.ru командира полка ДПС ГИБДД Казани Михаил Савин. - Это связано с предстоящим Чемпионатом мира. Будет увеличено количество экипажей, за счет того, что к нам приехали в командировку сотрудники республиканского ГИБДД и других субъектов РФ. Работать дорожные полицейские будут по Кодексу, в рамках закона. Так как на дорогах экипажей станет больше, то и охват правонарушений увеличится.

Каких-либо задач эвакуировать определенное количество машин или лишить прав людей не ставится. Задача только одна - обеспечить качественный правопорядок и надзор дорожного движения для обеспечения безопасности к чемпионату мира.

План по спецоперациям "Тоннель" Михаил Савин также опроверг, заявив, что они проходят по служебному заданию.

- Если Родина скажет, поступит приказ, то будут соответсвующие мероприятия, - сказал он.

Нияз Гатауллин, 16.05.2018, 16:39
Тэги: ГИБДД, Штрафы, ПДД Казань
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Комментарии

Горожанин16 мая 2018, 16:43
Если Родина скажет, если поступит приказ, то не 30%, а 70% уберут!
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин16 мая 2018, 16:45
Значит все таки будет
2
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин16 мая 2018, 16:51
Да каждый раз этот слух закидывают что на Универсиаду, что на чемпионат по водным видам спорта, что на кубок конфедераций и ни разу он не подтвердился
5
8
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Горожанин16 мая 2018, 16:59
Когда ЧМ?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 17:05
Счас цену на бенз повысят на 10% и 30 % авто точно исчезнут!:-)
1
12
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Горожанин16 мая 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Когда ЧМ?
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САм ты ЧМ!
5
1
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Да каждый раз этот слух закидывают что на Универсиаду, что на чемпионат по водным видам спорта, что на кубок конфедераций и ни разу он не подтвердился
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Так ведь перед универсиадой шмонали больше, разве не так?
2
8
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 17:11
Чего тут выяснять? Есть такое понятие - наступить на грабли.
1
1
Согласны с автором?
116 мая 2018, 17:32
Это дожна быть каждодневная работа... По тротуарам ходить невозможно, гонщиков полно. На пешеходных не пропускают. На красный светофор как дальтоники потоком проезжают... Сплошная полоса - ее ваще никто не видит...
Нужно больше потсов гибдд на дорогах. Больше контроля. особенно на скорость!
Особенно на обгон в запрещенных местах. От этого ведь гибнут невинные люди.

Такие рейды должны быть каждый день. каждое утро, каждый обед, каждый вечер, ночь... Всегда, а не только перед чм...
1
7
Согласны с автором?
Булат16 мая 2018, 17:36
Лично меня на универсиаде ни разу не тормознули. Думаю и сейчас не тормознут. Хотя в 2013 сильно битые машины просили не выезжать на дороги.
2
1
Согласны с автором?
116 мая 2018, 17:39
Или может кому то нравится среди пьяных водителей ездить? У меня было дтп с пьяным. Страховая отказала в выплате. ленег у алкоголика нет. работы нет. ... а все остальное ему пофигу. Хорошо, что после дтп все живы остались и ладно. Этих алкашей за рулем совсем не жалко. так что я за такие проверки!
0
10
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 17:40
за Родину в бой . на смерть идут. а не шмонают своих. по приказам начальника .
1
5
Согласны с автором?
116 мая 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
за Родину в бой . на смерть идут. а не шмонают своих. по приказам начальника .
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НА парке победы бы постояли на автобусной полосе. Хоть раз бы. Столько дебилов там поток на красный светофор объезжают. Сколько людей мы похоронили из-за этих гонщиков...
1
0
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Это дожна быть каждодневная работа... По тротуарам ходить невозможно, гонщиков полно. На пешеходных не пропускают. На красный светофор как дальтоники потоком проезжают... Сплошная полоса - ее ваще никто не видит...
Нужно больше потсов гибдд на дорогах. Больше контроля. особенно на скорость!
Особенно на обгон в запрещенных местах. От этого ведь гибнут невинные люди.

Такие рейды должны быть каждый день. каждое утро, каждый обед, каждый вечер, ночь... Всегда, а не только перед чм...
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количество гаишников должно ровняться количеству машин. купил машину. принимайте нового специалиста по безопасности дорожного движения.
1
1
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116 мая 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
за Родину в бой . на смерть идут. а не шмонают своих. по приказам начальника .
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а еще на праковке мегастроя на южке, ам по парковке идти невозможно. а еще на тротуарах на Ямашева...
0
0
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Дима Якорков16 мая 2018, 18:23
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
1
0
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Или может кому то нравится среди пьяных водителей ездить? У меня было дтп с пьяным. Страховая отказала в выплате. ленег у алкоголика нет. работы нет. ... а все остальное ему пофигу. Хорошо, что после дтп все живы остались и ладно. Этих алкашей за рулем совсем не жалко. так что я за такие проверки!
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Какие алкаши? Не об этом речь ! Ты согласен за скол на бампере отправиться на штрафстоянку?
0
0
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Горожанин16 мая 2018, 18:28
А что мешает водить машину трезвым и не нарушать правила? Религия не позволяет. Езди нормально и не будешь среди этих 30%.
0
0
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Горожанин16 мая 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Какие алкаши? Не об этом речь ! Ты согласен за скол на бампере отправиться на штрафстоянку?
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Будучи трезвым
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