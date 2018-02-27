ГИБДД избавится от 30% авто с дорог Казани перед ЧМ? ProKazan.ru проверил слухи в Сети

Мы обратились за комментариями в ГИБДД Казани, чтобы выяснить, стоит ли казанцам опасаться усисленного досмотра автомобилей перед ЧМ по футболу

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что к ЧМ по футболу количество автомобилей на дорогах Казани хотят сократить на 30%. В сообщении, которое прислали корреспонденту ProKazan.ru, говорится, что в ГИБДД Казани поступил приказ об усилении досмотра водителей: дорожным полицейским поставили план по сокращению количества машин в городе.

- Воздержитесь с поездками по городу и вне города, вблизи Казани. Сотрудникам ДПС завезли новые тесты на все виды распознания, вплоть до глубогоко анализа крови, мочи и слюны. Церемоний с водителями не будет. Договориться не получится. Теперь будет в три, а то и в пять раз больше операций "Тоннель". Инфа точная, - говорится в сообщении.

Операция "Тоннель" - это тотальная проверка сотрудниками ГИБДД всего потока проезжающих машин. В ходе операции каждый автомобиль и водитель проходит комплексную проверку. Проверяется все - от неоплаченных штрафов и просроченной страховки до наличия в машине аптечки.

В сообщении также говорится, что машины, имеющие дефекты на кузове или стекле, будут отправлены на штрафстоянку. Подобная информация распространялась и перед Универсиадой-2013.

Мы обратились за комментариями в ГИБДД Казани, чтобы выяснить, стоит ли казанцам опасаться усисленного досмотра автомобилей перед ЧМ по футболу.

- Никакого плана нет. Будет только усиление, это я подтвеждаю, - заявил порталу ProKazan.ru командира полка ДПС ГИБДД Казани Михаил Савин. - Это связано с предстоящим Чемпионатом мира. Будет увеличено количество экипажей, за счет того, что к нам приехали в командировку сотрудники республиканского ГИБДД и других субъектов РФ. Работать дорожные полицейские будут по Кодексу, в рамках закона. Так как на дорогах экипажей станет больше, то и охват правонарушений увеличится.



Каких-либо задач эвакуировать определенное количество машин или лишить прав людей не ставится. Задача только одна - обеспечить качественный правопорядок и надзор дорожного движения для обеспечения безопасности к чемпионату мира.

План по спецоперациям "Тоннель" Михаил Савин также опроверг, заявив, что они проходят по служебному заданию.

- Если Родина скажет, поступит приказ, то будут соответсвующие мероприятия, - сказал он.