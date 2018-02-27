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В Казани суд постановил снести 9 этажей долгостроя «Золотой Середины»

В Казани суд постановил снести 9 этажей долгостроя «Золотой Середины»
16+
Фото: "Реальное время"

Накануне Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск исполкома и постановил снести 9 лишних этажей в долгострое ЖК «Золотая Середина».

Сообщается, что застройщик фирма «Свей» получил разрешение на строительство 9-этажного дома, а построил 18 этажей. Дольщики возмущены решением суда и намерены обжаловать решение, передает РБК. 

Ранее дольщики компании ООО «Фима «Свей», которые купили квартиры в ЖК «Золотая Середина» обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в соцсети «ВКонтакте» с предложением, которое поможет решить их жилищный вопрос. 

Люция Кашапова, 16.05.2018, 13:23
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин16 мая 2018, 13:35
Нельзя рисковать жизнью людей, они-то может и захотят жить в этих этажах, но отвечать за них точно никто не возьмется.
4
20
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Горожанин16 мая 2018, 13:45
А куда надзорные органы смотрели, отткаты брали?
Лучший комментарий
1
59
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Горожанин16 мая 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
А куда надзорные органы смотрели, отткаты брали?
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Это когда было-то, сейчас не с кого спросить. Главное что сейчас людей туда не пускают, а то что могло бы быть..
2
5
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Горожанин16 мая 2018, 14:18
Закапывают стюардессу, выкапывают стюардессу... А за *опу надо брать тех, кто разрешение на строительство дал.
1
13
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Стас16 мая 2018, 14:29
Перед сносом этажей сбросить всех виновных с 18 этажа конфисковать у них все имущество в пользу обманутых.
0
18
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Стас16 мая 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
А куда надзорные органы смотрели, отткаты брали?
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Смотрели в свой карман.
0
5
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Прохожий16 мая 2018, 14:31
Высотку у Суворовского училища тоже сносили -- да нет вот стоит !!!
0
8
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Горожанин16 мая 2018, 14:37
Б..,только в России такое возможно спасибо строят дом потом пол дома ломают...И вообще как судья себе представляет ломать 9 этажей 18 этажного дома?С большой вероятностью это приведет к повреждению конструкции в целом.
1
17
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Горожанин16 мая 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Перед сносом этажей сбросить всех виновных с 18 этажа конфисковать у них все имущество в пользу обманутых.
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Вот это отличное решение!!! А в итоге со всех как с гуся вода. Никто не наказан! Ну снесут этажи, так не решит проблему, есть ведь люди дольщики, которые вложились и которых уверяли что всё ОК, этот 18этажный дом сдадут тогда то тогда то.
0
7
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Горожанин16 мая 2018, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
Б..,только в России такое возможно спасибо строят дом потом пол дома ломают...И вообще как судья себе представляет ломать 9 этажей 18 этажного дома?С большой вероятностью это приведет к повреждению конструкции в целом.
Развернуть
Технически в этом нет ничего сложного. Просто вопрос в том - что экономически целесообразно - укрепить фундамент или убрать лишнюю нагрузку.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя рисковать жизнью людей, они-то может и захотят жить в этих этажах, но отвечать за них точно никто не возьмется.
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Да, все-таки решился этот вопрос. Очень опасно жилье, сколько лет стоит в бездействии.
2
0
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Горожанин16 мая 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Вот это отличное решение!!! А в итоге со всех как с гуся вода. Никто не наказан! Ну снесут этажи, так не решит проблему, есть ведь люди дольщики, которые вложились и которых уверяли что всё ОК, этот 18этажный дом сдадут тогда то тогда то.
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Да там с дольщиками вообще непонятно. Половина квартир рассованы по родственникам застройщика наверняка.
0
1
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Горожанин16 мая 2018, 15:21
Долго решался этот вопрос. Там такой простой был на несколько лет, рухнет ведь итак. Нужно сносить.
2
1
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Горожанин16 мая 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Б..,только в России такое возможно спасибо строят дом потом пол дома ломают...И вообще как судья себе представляет ломать 9 этажей 18 этажного дома?С большой вероятностью это приведет к повреждению конструкции в целом.
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Дык очень просто... верхние этажи трудно сносить, поэтому предлагаю начать с самого нижнего. Первый этаж снесли - дом осел, можно опять самый нижний сносить и так 9 раз подряд :-D
1
4
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Да16 мая 2018, 15:34
Исхаков крышевал Свей, а с него как с гуся вода. Видимо мало отвалилили исполкому, поэтому решили снести.
2
3
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Горожанин16 мая 2018, 15:53
Где были надзорные органы? почему никто не проверяет строительство?! Зачем нам министр строительства тогда? Неужели никто не видел, что строятся еще этажи кроме разрешенных?!
0
5
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Горожанка16 мая 2018, 16:14
первый раз слышу , о таком строительстве
0
0
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Горожанин16 мая 2018, 16:40
Пoзн︍aкo︍м︍лю︍c︍ь ︍с п︍a︍p︍н︍e︍м︍!
М︍е︍ня зо︍в︍ут ︍︍П︍o︍︍ли︍нa︍, мнe 23, cт︍pо︍й︍на︍я, б︍р︍юн︍ет︍к︍а, в︍ec︍︍e︍ла︍я и со︍вс︍ем не с︍кр︍о︍мна︍я))
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Горожанин16 мая 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
А куда надзорные органы смотрели, отткаты брали?
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Вот так у нас деньги и улетают в трубу.
0
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Горожанин16 мая 2018, 17:32
Свей давно слился, денег в конторе нет, Аитов в СИЗО. Сносить лишние этажи некому.
0
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Горожанин16 мая 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя рисковать жизнью людей, они-то может и захотят жить в этих этажах, но отвечать за них точно никто не возьмется.
Развернуть
конечно, ради безопасности суд вынес такое решение.
0
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Горожанин16 мая 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Долго решался этот вопрос. Там такой простой был на несколько лет, рухнет ведь итак. Нужно сносить.
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пока не поздно и от греха подальше убрать лишние этажи, чтобы не было нагрузки на фундамент
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Дима Якорков16 мая 2018, 18:24
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
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Горожанин16 мая 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Технически в этом нет ничего сложного. Просто вопрос в том - что экономически целесообразно - укрепить фундамент или убрать лишнюю нагрузку.
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да убрать, потому что фундамент разве теперь укрепишь? Не рассчитан он на такое
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Горожанин16 мая 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Б..,только в России такое возможно спасибо строят дом потом пол дома ломают...И вообще как судья себе представляет ломать 9 этажей 18 этажного дома?С большой вероятностью это приведет к повреждению конструкции в целом.
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