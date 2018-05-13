В Казани появится музыкальный автобус с кухней

На улицах Казани с 10 июня появится автобус Kazan music bus, который будет оснащен современной звуковой системой, кухней и всем оборудованием, необходимым для экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам председателя комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой, во время экскурсии гости смогут посмотреть не только главные достопримечательности города, но и вкусно поесть.

- Автобус будет вмещать 25-30 человек. Ночные экскурсии будут проходить до 25 июля, - говорится в сообщении.

Кроме того, будет обновлен маршрут двухэтажного экскурсионного автобуса «City Sightseeing», который охватит левый берег Казанки.