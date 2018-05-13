Наверх
«Впервые за долгие годы»: доходы в бюджете Татарстана превысили расходы
13:40, сегодня29
СМИ: вратарь «Рубина» Рыжиков покинет клуб
18:11, сегодня7
В Татарстане директор украла деньги из школы-интернат. В Минобразе проходят обыски
17:58, сегодня9
В России предлагают ограничить красный для пешеходов 45 секундами
17:17, сегодня16
Из квартиры в коттедж: как изменилась жизнь казанцев после переезда
В Челнах водителя, который сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин, лишили прав
16:57, сегодня11
Реклама
СМИ: туристы из Татарстана отравились в пятизвездочном отеле в Эмиратах
16:39, сегодня11
Завтра в Казани ожидается +23 градуса
16:12, сегодня2
2,2 миллиона яиц в день: экскурсия по одному из крупнейших предприятий Татарстана
Житель Казани, чей брат умер после пытки «ласточка» в полиции, отсудил 10 тысяч рублей
15:52, сегодня26
Из-за Казанского марафона в городе перекроют десятки улиц: ProKazan.ru публикует список
15:28, сегодня15
В Казани появится музыкальный автобус с кухней
14:54, сегодня13
С 25 апреля в Татарстане начался сезон пожаров
Клиенты ВТБ вызывают такси по понедельникам
14:44, сегодня2
В Татарстане помощник депутата ищет жену при помощи надписи на автомобиле
14:34, сегодня24
В Татарстане школьный слесарь погиб при разборе туалета
13:09, сегодня18
Глава госкомитета по туризму РТ: «Гости ЧМ потратят в Казани 18-20 млрд рублей»
12:22, сегодня17
В Татарстане людей силой выселили из аварийного дома
11:49, сегодня31
В Казани отель в Шамовской больнице не откроется к ЧМ-2018
11:09, сегодня22
В Татарстане на трассе М-7 взорвалась фура, которая перевозила 50 тыс бутылок пива
10:44, сегодня23
«АК БАРС» Банк разработал продуктовое предложение для резидентов особых экономических зон
10:40, сегодня4
В Татарстане создали совет по защите прав потребителей
10:19, сегодня15
«Это какая-то фан-группа»: инвестор раскритиковал деятельность противников МСЗ в Казани
09:59, сегодня50
В Татарстане мотоциклист при наезде оторвал пешеходу стопу
09:31, сегодня14
В первом квартале объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 67%
09:28, сегодня4
В Казани закрыли движение по улице Салимжанова
09:12, сегодня1
После пожара на территории бывшего ЖБИ-3 госпитализирован ребенок
08:59, сегодня8
Сегодня в Казани ожидается +26 градусов
06:19, сегодня6
В Татарстане мужчина изнасиловал 80-летнюю бабушку
18:26, 14.05.201844
Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
18:00, 14.05.201826
В Нижнекамске в промзоне рабочий сорвался с высоты
17:47, 14.05.201813
В Казани на остановке «Солнечный город» в 11 утра пытались изнасиловать женщину
17:45, 14.05.201836
В Татарстане ищут рыбака, который пропал четыре дня назад
17:22, 14.05.201810
В Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин: это попало на видео
16:52, 14.05.201832
Где детям от года до 10 лет провести лето с пользой в Казани
16:30, 14.05.20184
На матче открытия ЧМ-2018 мячи будут подавать футболистки из Татарстана
16:28, 14.05.201811
В Бугульме на медработников ЦРБ завели дело после смерти пациентки с кишечной инфекцией
16:16, 14.05.201832
Здоровые традиции
15:57, 14.05.20186
В первом квартале ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления на 27%
15:51, 14.05.20186
МЧС: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
15:46, 14.05.201811
В Казани приготовят самый большой чак-чак в России
15:24, 14.05.201824
В Казани закроется движение по улице Лядова
14:59, 14.05.20187
«Чувства были»: экс-участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что не вышло в эфир
14:35, 14.05.201824
Правительство РФ не планирует повышать подоходный налог
13:59, 14.05.201824
В Казани на Мавлютова провалился асфальт
13:32, 14.05.201822
Подготовка к свадьбе: 5 идей для казанских молодоженов
13:23, 14.05.20185
Мечеть на Кремлевской набережной откроют летом 2018 года на Курбан-байрам
13:13, 14.05.201834
Мэрия: в генплан Казани заложили новые станции метро
12:23, 14.05.201857
"Крышки от взрывающихся емкостей взлетали ввысь". Подробности пожара у бывшего ЖБИ-3
11:55, 14.05.201818
В Татарстане синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможных пожаров в лесах
11:47, 14.05.20186
Дома поселка Карьер, попадающие под снос из-за строительства магистрали, будут выкупать
11:22, 14.05.201838
МЧС: открытый огонь в районе бывшего производства ЖБИ-3 ликвидирован
10:31, 14.05.20188
В Казани парень прокатился на санях в шубе по мосту «Миллениум»
10:14, 14.05.201833
В Казани внедорожник провалился в яму
09:44, 14.05.201818
В Казани загорелись емкости с красками
09:18, 14.05.201820
В Казани назначили нового главу комитета ЖКХ
08:59, 14.05.201850
Сегодня в Казани воздух прогреется до +26!
07:42, 14.05.20186
Актуальные тренды в дизайне интерьера
19:16, 13.05.2018
Казань за неделю: парад на 9 мая, трасса для беспилотников и 45 млн на развлечения на ЧМ
17:30, 13.05.201813
Официально: инспектор не имеет права проверять у водителей наличие светоотражающих жилетов
17:27, 13.05.201833
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром» и занял 9 место в турнирной таблице
16:12, 13.05.201815
Какие кредитные продукты сегодня популярны
14:50, 13.05.2018
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани появится музыкальный автобус с кухней

В Казани появится музыкальный автобус с кухней
16+
Фото: kzn.ru

На улицах Казани с 10 июня появится автобус Kazan music bus, который будет оснащен современной звуковой системой, кухней и всем оборудованием, необходимым для экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам председателя комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой, во время экскурсии гости смогут посмотреть не только главные достопримечательности города, но и вкусно поесть.

- Автобус будет вмещать 25-30 человек. Ночные экскурсии будут проходить до 25 июля, - говорится в сообщении.

Кроме того, будет обновлен маршрут двухэтажного экскурсионного автобуса «City Sightseeing», который охватит левый берег Казанки.  

Люция Кашапова, 15.05.2018, 14:54
Тэги: ЧМ по футболу 2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 мая 2018, 15:30
Проездные действовать будут?
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 15:34
типа того помойного трамвая с чаем?едеш пол стакана пролилось из за тряски,на замечания ваговажатому что чай проливается ответ в грубой форме рельсы млять такие!шляпа вообщем!
0
7
Согласны с автором?
Анас15 мая 2018, 15:52
Хороший заработок в интернете. https://dogeminer.cc/index.php?boss=56318
2
1
Согласны с автором?
Яков Румашов15 мая 2018, 16:01
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 16:12
Дуракам закон не писан.
0
4
Согласны с автором?
Горожанка15 мая 2018, 16:14
Класс экскурсия , ночная с любимым мужчиной на автобусе ! )
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 17:04
Чего только не придумают,чтобы душить народ.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 18:09
Что вы думаете о чемпионате в России (особенно в Казани)? Что изменилось в городе, а что нет? Что вам понравилось, а что не понравилось? Что должно произойти после чемпионата мира? опрос: https://www.umfrageonline.com/s/kazan
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 18:42
Курам на смех.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 18:47
Ради игроков в мячик не знают, как ещё прогнуться.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 20:46
по каким улицам пройдет маршрут? не будет ли громкая музыка мешать спать?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 20:59
Хуже.
0
0
Согласны с автором?
Иван Радионов15 мая 2018, 21:44
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

До окончания голосования осталось:
НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru