«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью

Корреспондент Prokazan.ru посетил деревню Антоновка, где живет со своей семьей Всеволод Бакушин - бывший московский бизнесмен

Герой нашего репортажа 15 лет назад переехал из столицы в маленькую деревню в 100 км от Казани. У него есть супруга Галина и две дочери - Любава и Добряна, которые появились на свет уже здесь - в Антоновке.

Антоновка расположена в 18 километрах к северо-западу от посёлка городского типа Камское Устье. Входит в состав Красновидовского сельского поселения. Основано в середине XVII века свияжским дворянином Антоном Савельевым.

«Когда сообщил, что бросаю городскую жизнь и уезжаю в деревню, все были в шоке»

- Я родом из Урала, мой отец работал физиком-инженером в федеральном ядерном центре Челябинск-70, сейчас это город Снежинск. После школы я ушел в армию, а после армии поступил в Московский авиационный институт. Так как работы по специальности не было, то с друзьями занялись строительно-инженерной деятельностью. С 1998 по 2003 год у меня была своя компания.



Жизнь в Москве была непростой: каждое утро я выезжал на работу не позднее 6.30 утра, а возвращался в 10-11 ночи. Работал почти без выходных.



В Антоновку мы впервые приехали на консультацию по родам. В этот момент готовилась рожать сестра моей жены: первых двух детей она родила в Москве, а рожать третьего приехала сюда к местному акушеру. Именно она рекомендовала Галке провести здесь какое-то время перед родами: на природе, в приятных и спокойных условиях.



Добряна - младшая дочь Всеволода

- Рожать мы решили здесь, а не в роддоме. Дело в том, что в роддоме мы полностью передаем ответственность за своего ребенка на чужого человека, полностью зависим от него. Причем никакие деньги не являются гарантом, даже очень большие, что с вами будет все в порядке. Мы решили сами отвечать за появление на свет нашего малыша.

В Антоновке находится Центр осознанного родительства и радостного детства «Роса звенящая».

Супруга после родов осталась на 1,5 месяца в Антоновке, я приезжал к ней по выходным из Москвы. Галке здесь так понравилось, что она не захотела возвращаться обратно в Москву. Я сказал, чтобы она дала мне подумать три дня, и осознал, что ничего грандиознее в своей жизни мы сделать не сможем, поэтому согласился на переезд.



Галина - супруга Всеволода

- Свой бизнес отдал партнерам. Когда сообщил, что бросаю городскую жизнь и уезжаю в деревню, все были в шоке.

Первые трудности

- Особых трудностей, когда сюда переехали, мы не ощущали, так как находились в некоторой эйфории. Задачи заработать денег в то время не стояло. Я продал обе машины, которые у меня на тот момент были, квартиру, и мы начали жить в состоянии свободы.



В первое время не было никаких удобств: природа, мы и больше ничего вокруг. На этом месте, где сейчас наш участок были непроходимые заросли, мы с Галкой вдвоем его расчищали. Каждый день горели огромные костры от сжигаемых деревьев.

- Проблемы начали появляться позднее, когда подросли дети. Мы поняли, что они не адаптированы к внешнему миру, особенно, когда те пошли в школу. У старшей дочери была настолько открытая душа, что в окружающем мире, немножко более жестоком, она оказалась незащищенным человеком.



Любава - старшая дочь Всеволода

«В одиночку в деревне ни одна семья выжить не может»

- Очень важно, уезжая в деревню, быть не одному, а с единомышленниками. Этот коллектив может обеспечить стабильность, нормальное общение детей, потому что менталитет с местными жителями будет различаться. В одиночку в деревне ни одна семья выжить не может. Должно быть минимум 3-5 семей, чтобы распределялись задачи между собой, делались совместные проекты. Например, поставить дом. Одному это чрезвычайно сложно.

- В Антоновке, кроме меня, жили и живут много уникальных людей. Был такой человек – Ирина Климова, мастер спорта СССР по фигурному катанию. По одной из версий, она первая в мире фигуристка, которая прыгнула все тройные прыжки. После ухода из профессионального спорта стала прима-балериной Государственного театра на льду, где проработала больше 20 лет. Она прожила в Антоновке 6 лет.



Мой сосед Георгий – один из лучших в Татарстане наездников. Мы участвуем в президентском гранте на создание школы вольной верховой езды.

«Мне не известны успешные единоличные фермеры»

- Зарабатывать, производя продукцию, нереально. Потому что сейчас любая продукция производится большими предприятиями и перепрыгнуть их по себестоимости невозможно. К нам недавно приезжал товарищ из Бельгии, в России он занимается закупкой иван-чая. В прошлом году я со своей семьей сделал пробную партию иван-чая. Закончив работу, мы поняли, что дешевле 200 рублей за 100 грамм продавать нет смысла. Бельгиец сказал, что в Омске он покупает такой же объем за 100 рублей. К чему я это говорю: перепрыгнуть людей, которые это делают комбайнами, невозможно. Пока мне не известны успешные единоличные фермеры.

- Перспективы есть только в туристической, фестивальной, развлекательной сферах. Мы хотели сделать в Антоновке ботанический сад. Когда мы сюда переехали, то начитались книжек Владимира Мегре «Анастасия», где написано, что человеку нужен гектар. А здесь, в Антоновке, столько земли, столько природы, что можно сделать такое чудо. Тогда это становится смыслом жизни, и не только нашей, но и детей, внуков, правнуков.

Несколько лет назад мы выиграли гранты от кабинета министров Татарстана и от компании «Ритэк Лукойл» на проведение студенческих экологических лагерей. Мы были полноценным детским центром. Когда к нам приезжали с проверками, то говорили, что ни в одном государственном лагере такого не видели – не к чему придраться. Сейчас лагеря в Антоновке не собираются, потому что нет той команды, с которой это делали. Но мы очень хотим все возродить.

Людей, уезжающих подобно Всеволоду в деревню или экопоселение, в России немало. Главная причина - усталость от бесконечной городской суеты, шума и грязи мегаполисов; желание жить и рожать детей в более естественных для человека условиях - на природе. Однако, рассказ Всеволода дает понять, что это не бегство от трудностей к легкой жизни, а просто иная реальность, где также присутствуют проблемы и задачи, но уже другого плана.

Людям, решившим уехать из города в деревню, наш герой дает три совета: как можно быстрее выйти на самообеспечение, не жить тоько на накопленные средства; собрать вокруг себя единомышленников, так как выжить одному в деревне очень тяжело; не "закрывать дверь" в прошлую жизнь, поддерживать отношения с друзьями и родственниками.