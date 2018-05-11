В Бугульме на медработников ЦРБ завели дело после смерти пациентки с кишечной инфекцией

Девушка скончалась спустя два дня после госпитализации

В Бугульминском районе Татарстана в отношении медицинских работников ЦРБ было возбуждено уголовное дело из-за смерти пациентки. Информацию порталу ProKazan.ru подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

- Девушка 1996 года рождения, работница пиццерии, была госпитализирована из своей квартиры с острой кишечной инфекцией и инфекционно-токсическим шоком ночью 20 февраля, однако спустя 2 дня скончалась. В минувший четверг на медработников было заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщил источник.

На данный момент расследование продолжается. Виновным грозит лишение свободы на срок до двух лет.