«Крышки от взрывающихся емкостей взлетали ввысь». Подробности пожара у бывшего ЖБИ-3

Портал ProKazan.ru побывал на месте происшествия, снял видео и узнал, есть ли пострадавшие

На пожаре, который произошел сегодня утром на территории бывшего завода ЖБИ-3 пострадал один человек - работник частного предприятия, которое арендовало площади, чтобы производить краску. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, мужчина 1986 года года рождения получил ожоги спины и голени.

Что загорелось?

По информации МЧС, горели емкости по 25-30 кубометров каждая, в числе которых был ацетон.

Как начался пожар

Как рассказали порталу ProKazan.ru местные жители поселка Мостоотряд, который находится вплотную с местом ЧП, пожар начался около 8 утра.

- Видите синие крышки от емкостей, которые лежат на земле? Они взлетали в вохдух и падали тут, около наших домов, - рассказал один из очевидцев.

Около 10 часов утра, когда открытое горение было ликвидировано, по дороге в поселок полилась пожарная пена, которой пожарные тушили горючие жидкости. На помощь подключились жители поселка - с помощью лопат и песка они не давали охлажденному ацетону распространиться дальше на зеленую зону.

О поселке и вреде окружающей среде

Небольшой поселок Мостоотряд состоит примерно из 10 домов. Чтобы уберечься от едкого запаха растворителей и ацетона, кто-то из местных специально уводил животных подальше от места пожара. Однако даже это не очень помогло. По словам нашего корреспондента, который находился на месте, дышать было невозможно уже спустя 5 минут нахождения в поселке.

На месте для оценки ущерба окружающей среды и состояния загрязненности воздуха работают специалисты передвижной лаборатория Минэкологии и Роспотребнадзора. Портал ProKazan.ru отправил запрос в министерство экологии и природных ресурсов РТ, чтобы узнать, какой был причинен вред окружающей среде.

Причина пожара

- О причинах будем говорить позже, после того как будут проведены процедуры дознания. Наверняка, это нарушение технологического процесса или растекание или неосторожное обращение с огнем. Все версии будут прорабатываться. Предприятие ​занималось производством краски, в обращении находился ацетон, порядка 100 тонн, толуол и изобутанол, - рассказал заместитель Главного управления МЧС России по РТ (по ГПС) Рафаиль Мотыгуллин.



Фото ГУ МЧС России по РТ