Наверх
Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты
18:30, сегодня13
"Коллективная травля": Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах
18:26, сегодня16
Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве
18:12, сегодня10
Росавиация решила, как защищать аэропорты от несанкционированных полетов беспилотников
18:12, сегодня1
Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым
17:59, сегодня13
В Челнах наказали родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом
17:35, сегодня7
Реклама
СК возбудил дело по статье "Убийство" после смерти пары из Казани и пенсионерки на пожаре
17:10, сегодня1
Соцсети: на заводе двигателей «Камаза» произошел пожар
17:02, сегодня7
Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам
16:31, сегодня11
Из Казани открывается новый рейс в Ярославль
16:28, сегодня1
Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях
16:19, сегодня29
Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Казани
15:19, сегодня12
«Ак Барс» выпустил мультфильм с популярным журналистом Дудем и мемом Ждуном
15:08, сегодня3
В Казани осудили отчима, который 165 раз изнасиловал и надругался над падчерицей
14:33, сегодня4
В Нижнекамске осудили бывших руководителей изолятора из-за побега убийцы
14:30, сегодня3
В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело
13:36, сегодня2
В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение
12:59, сегодня11
В Казани начнутся массовые проверки общественного транспорта
12:01, сегодня21
Появилось видео момента столкновения Geely и Hyundai на проспекте Победы
11:34, сегодня12
В Татарстане создали принтер, который печатает без краски
11:19, сегодня15
В Казани скончался водитель "Лады", опрокинувшейся на бок после столкновения с Volkswagen
11:09, сегодня6
В полицию Елабуги обратились из-за собаки, в шею которой вросла цепь
10:54, сегодня16
В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином
10:35, сегодня9
Минниханов назвал главную ценность Татарстана
10:02, сегодня36
Серьезное ДТП на проспекте Победы: автомобиль перевернулся через другой и снес ограждение
09:29, сегодня11
Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека
09:02, сегодня6
Стало известно, когда в Казани откроют набережную озера Кабан
08:37, сегодня38
В Казани на благоустройство парка «Комсомолец» потратят 80 млн рублей
08:07, сегодня35
Сегодня в Казани будет без осадков и -5 градусов
06:17, сегодня
Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский
23:13, 13.03.201867
В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским
18:17, 13.03.201853
В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани
18:05, 13.03.2018157
ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
17:48, 13.03.20185
В Константиновке опрокинулась KIA Rio
17:30, 13.03.201815
АСВ отказалось от исков к вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
17:14, 13.03.201812
В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы
16:59, 13.03.201829
Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»
16:27, 13.03.201866
На информационную кампанию выборов-2018 Татарстан потратил 19,5 млн рублей
16:15, 13.03.201835
В Татарстане запустили исламский телеканал‍
16:12, 13.03.201833
Первый BreakPoint-2018 прогремел в Казани при экспертном участии «МегаФона»
16:07, 13.03.20181
Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad
15:33, 13.03.20181
В Тюлячинском районе РТ назначили нового главу исполкома
15:25, 13.03.20185
В Челнах четвероклассник пришел в класс с ножом, угрожая «всех расстрелять»
15:10, 13.03.201829
В Казани парень "изнасиловал" секс-игрушку в интим-магазине: это попало на видео
15:06, 13.03.201859
В Татарстане пьяная женщина три часа держала в "плену" трех судебных приставов
14:40, 13.03.201827
Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза
14:36, 13.03.2018
Избирательные участки откроют в «Салават Купере» и Иннополисе
13:51, 13.03.201811
В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей
13:44, 13.03.201826
В Казани на улице Аделя Кутуя отремонтируют самый «убитый» участок дороги
13:07, 13.03.201814
В Казани у члена избирательной комиссии нашли листовки с призывом не ходить на выборы
12:12, 13.03.201866
Новый пожар в заброшенных домах на улице Назарбаева: появилось видео
11:52, 13.03.201813
В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в Казань придет весеннее тепло
11:51, 13.03.201830
Житель Казани попал в смертельное ДТП на трассе М-5: в аварии он потерял свою невесту
11:43, 13.03.201822
В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с катком и велодорожками
11:15, 13.03.20186
СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍
10:59, 13.03.201821
В Казани парня-боксера обвинили в жестоком избиении и изнасиловании девушки
10:33, 13.03.201842
В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна
10:15, 13.03.201867
«В Казань вернулись группировки? Часть 2» Уголовники-блогеры и школьники с «А.У.Е.»
10:00, 13.03.201865
Дагестан может начать поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко
09:05, 13.03.201826
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

«Коллективная травля»: Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах

"Коллективная травля": Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах
16+
Фото: скриншот

Сегодня во время дебатов на телеканале «Россия-1» кандитата в президенты России Ксению Собчак довели до слез из-за оскорблений в ее адрес, она заплакала и вышла из студии. По словам ведущего дебатов Владимира Соловьева, это была коллективная травля.

- Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет! - обратился к ней другой кандидат Владимир Жириновский.

По словам самого Соловьева, формат ведения дебатов оставляет желать лучшего.

- Коллективная травля одного кандидата — это безобразие, — отметил ведущий.

Эмоциональное выступление Собчак можно посмотреть по ссылке с 58.00.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

N. Vildanov, 14.03.2018, 18:26
Тэги: Выборы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 18:39
Вот, почему Путина нет на дебатах , а ?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Вот, почему Путина нет на дебатах , а ?
Развернуть
Потому что он как минимум - не дурак .
6
12
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Потому что он как минимум - не дурак .
Развернуть
Судя по проводимой политике,как максимум.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Судя по проводимой политике,как максимум.
Развернуть
а что он делает не так по Вашему. интересно Ваше мнение. Пять пунктов на ваше усмотрение.
3
5
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 18:57
Оле-оле, это просто слёзы
Оле-оле, их никак нельзя понять
4
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:08
Правду сказали вот и заплакала, правда больнее задевает
3
7
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:11
Жирик, не тролль Ксюху!)
2
3
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:14
Я за путина.
6
5
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:17
Нечего там ей делать! Это не женская работа, а настоящая мужская работа. И это Россия, а не Германия! Она и сама не прочь кидать грязь на других.
1
3
Согласны с автором?
Ага14 марта 2018, 19:32
Сам формат этих дебатов уродлив по содержанию. Две минуты болтовни и безответственных обещаний от кандидата. Рассчитано на наивных зрителей, которых становится все меньше. Между делом, кандидаты ещё и переругиваются на потеху пипла.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:40
Артистка
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Я за путина.
Развернуть
Зубами до локтей достанешь?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:43
залезла овца к шакалам в логово...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Я за путина.
Развернуть
За болото.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:46
Xpeновая из неё артистка. А затравить она сама любого может.
0
2
Согласны с автором?
Дед14 марта 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
залезла овца к шакалам в логово...
Развернуть
Совершенно верно.
1
0
Согласны с автором?
Модвин Шепелявый14 марта 2018, 19:54
Опять.. А какое отношение сия новость имеет к Казани?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
а что он делает не так по Вашему. интересно Ваше мнение. Пять пунктов на ваше усмотрение.
Развернуть
Ограничусь одним пунктом= ни х..я не делает.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:58
Слышал раньше выражение "крокодиловы слезы", но лошадиные не видал
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Потому что он как минимум - не дурак .
Развернуть
Потому, что как Собчак не убежать. :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 48
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru