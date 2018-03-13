«Коллективная травля»: Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах

Сегодня во время дебатов на телеканале «Россия-1» кандитата в президенты России Ксению Собчак довели до слез из-за оскорблений в ее адрес, она заплакала и вышла из студии. По словам ведущего дебатов Владимира Соловьева, это была коллективная травля.

- Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет! - обратился к ней другой кандидат Владимир Жириновский.

По словам самого Соловьева, формат ведения дебатов оставляет желать лучшего.

- Коллективная травля одного кандидата — это безобразие, — отметил ведущий.

Эмоциональное выступление Собчак можно посмотреть по ссылке с 58.00.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.