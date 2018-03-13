Наверх
Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты
18:30, сегодня13
"Коллективная травля": Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах
18:26, сегодня16
Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве
18:12, сегодня10
Росавиация решила, как защищать аэропорты от несанкционированных полетов беспилотников
18:12, сегодня1
Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым
17:59, сегодня13
В Челнах наказали родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом
17:35, сегодня7
Реклама
СК возбудил дело по статье "Убийство" после смерти пары из Казани и пенсионерки на пожаре
17:10, сегодня1
Соцсети: на заводе двигателей «Камаза» произошел пожар
17:02, сегодня7
Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам
16:31, сегодня11
Из Казани открывается новый рейс в Ярославль
16:28, сегодня1
Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях
16:19, сегодня29
Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Казани
15:19, сегодня12
«Ак Барс» выпустил мультфильм с популярным журналистом Дудем и мемом Ждуном
15:08, сегодня3
В Казани осудили отчима, который 165 раз изнасиловал и надругался над падчерицей
14:33, сегодня4
В Нижнекамске осудили бывших руководителей изолятора из-за побега убийцы
14:30, сегодня3
В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело
13:36, сегодня2
В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение
12:59, сегодня11
В Казани начнутся массовые проверки общественного транспорта
12:01, сегодня21
Появилось видео момента столкновения Geely и Hyundai на проспекте Победы
11:34, сегодня12
В Татарстане создали принтер, который печатает без краски
11:19, сегодня15
В Казани скончался водитель "Лады", опрокинувшейся на бок после столкновения с Volkswagen
11:09, сегодня6
В полицию Елабуги обратились из-за собаки, в шею которой вросла цепь
10:54, сегодня16
В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином
10:35, сегодня9
Минниханов назвал главную ценность Татарстана
10:02, сегодня36
Серьезное ДТП на проспекте Победы: автомобиль перевернулся через другой и снес ограждение
09:29, сегодня11
Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека
09:02, сегодня6
Стало известно, когда в Казани откроют набережную озера Кабан
08:37, сегодня38
В Казани на благоустройство парка «Комсомолец» потратят 80 млн рублей
08:07, сегодня35
Сегодня в Казани будет без осадков и -5 градусов
06:17, сегодня
Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский
23:13, 13.03.201867
В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским
18:17, 13.03.201853
В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани
18:05, 13.03.2018157
ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
17:48, 13.03.20185
В Константиновке опрокинулась KIA Rio
17:30, 13.03.201815
АСВ отказалось от исков к вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
17:14, 13.03.201812
В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы
16:59, 13.03.201829
Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»
16:27, 13.03.201866
На информационную кампанию выборов-2018 Татарстан потратил 19,5 млн рублей
16:15, 13.03.201835
В Татарстане запустили исламский телеканал‍
16:12, 13.03.201833
Первый BreakPoint-2018 прогремел в Казани при экспертном участии «МегаФона»
16:07, 13.03.20181
Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad
15:33, 13.03.20181
В Тюлячинском районе РТ назначили нового главу исполкома
15:25, 13.03.20185
В Челнах четвероклассник пришел в класс с ножом, угрожая «всех расстрелять»
15:10, 13.03.201829
В Казани парень "изнасиловал" секс-игрушку в интим-магазине: это попало на видео
15:06, 13.03.201859
В Татарстане пьяная женщина три часа держала в "плену" трех судебных приставов
14:40, 13.03.201827
Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза
14:36, 13.03.2018
Избирательные участки откроют в «Салават Купере» и Иннополисе
13:51, 13.03.201811
В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей
13:44, 13.03.201826
В Казани на улице Аделя Кутуя отремонтируют самый «убитый» участок дороги
13:07, 13.03.201814
В Казани у члена избирательной комиссии нашли листовки с призывом не ходить на выборы
12:12, 13.03.201866
Новый пожар в заброшенных домах на улице Назарбаева: появилось видео
11:52, 13.03.201813
В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в Казань придет весеннее тепло
11:51, 13.03.201830
Житель Казани попал в смертельное ДТП на трассе М-5: в аварии он потерял свою невесту
11:43, 13.03.201822
В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с катком и велодорожками
11:15, 13.03.20186
СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍
10:59, 13.03.201821
В Казани парня-боксера обвинили в жестоком избиении и изнасиловании девушки
10:33, 13.03.201842
В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна
10:15, 13.03.201867
«В Казань вернулись группировки? Часть 2» Уголовники-блогеры и школьники с «А.У.Е.»
10:00, 13.03.201865
Дагестан может начать поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко
09:05, 13.03.201826
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве

Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве
16+
Фото: Парки и скверы Татарстана
За изменения пространств можно проголосовать через специальное приложение

Сегодня в Татарстане был запущен новый онлайн сервис – общереспубликанский опрос, касающийся выбора общественных пространств, которые будут благоустроены в республике в 2019 – 2022 годах. Сервис уже доступен на Портале госуслуг РТ (раздел «Опросы жителей») и в мобильном приложении.

Для того, чтобы задействовать жителей не только в процессе проектирования, но и выбора места благоустройства, было разработано новое приложение «Услуги РТ». Теперь каждый житель сможет отдать голос за сквер рядом с домом или парк в родном селе.

- В начале своего пути мы допустили трагическую историю ивы в парке Урицкого, после чего началось обсуждение пространств, - сказала Наталия Фишман на презентации сервиса. -  Потому что стало понятно, что если не согласовывать с жителями каждый шаг, ничего у нас не получится. Раньше мы сами выбирали место, а затем приглашали жителей на обсуждение. А теперь мы решили задействовать и занятую часть жителей, которая ввиду занятости не может прийти на обсуждение, но тоже хочет поучаствовать в выборе.

В перечень объектов уже внесены более 200 пространств. Сервис также предполагает и внесение своих вариантов общественных пространств.

Каждый татарстанец может проголосовать всего один раз за несколько территорий. Для этого надо быть зарегистрированным на портале Госуслуги РТ, перейти по баннеру «Опросы», выбрать район проживания, а затем следовать указаниям. Через мобильный телефон сервис уже доступен на Android, версия для iOS будет доступна в течение двух дней.


Варианты пространств из авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Опрос завершится 20 мая, а его итоги будут объявлены 20 июня 2018 года. Те пространства, которые жители посчитали самыми приоритетными, будут внесены в перечень объектов для благоустройства в 2019. Остальные будут распределены на 2020 — 2022 годы согласно рейтингу.

Ольга Плешкова, 14.03.2018, 18:12
Тэги: Парки и скверы Татарстана
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 18:46
Уберите сумасшедшую . а то жениться перестану.
1
6
Согласны с автором?
ашотик14 марта 2018, 18:51
на первам фото какойта хиппи
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 18:54
Пусть помоется,даже от фамилии воняет.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:29
Наталия Фишман приедьте пожалуйста в Болгары и сделайте искизы администрации хоть одного парка, столько туристов нет парков и скверов! Спасибо!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:30
Парки, парки, на кой они ляд нужны, если людей из квартир по ветхому жилью по 11000 рублей за метр и выгоняют, они там по 40 лет прожили, а теперь получите 3 копейки и идите жить в парк!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Парки, парки, на кой они ляд нужны, если людей из квартир по ветхому жилью по 11000 рублей за метр и выгоняют, они там по 40 лет прожили, а теперь получите 3 копейки и идите жить в парк!
Развернуть
а что за срок проживания в квартире полагается особая компенсация? И уже далеко не 11к. Увеличили выплаты. Другим вообще бесплатно предлагают.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
на первам фото какойта хиппи
Развернуть
Причем тут вообще фото и как она выглядит? Речь о новом сервисе, куда нужно идти и голосовать за парк. А вы тут все чепуху пишите.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут вообще фото и как она выглядит? Речь о новом сервисе, куда нужно идти и голосовать за парк. А вы тут все чепуху пишите.
Развернуть
Ну не любят у нас фишманов,рыбаков любят,даже браконьеров,а вот фишманов нет,свежа ещё память.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
а что за срок проживания в квартире полагается особая компенсация? И уже далеко не 11к. Увеличили выплаты. Другим вообще бесплатно предлагают.
Развернуть
Ссылка? ,когда увеличили? На сколько?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:50
То есть получается не знает, что людям надо? Зачем занимать эту должность тогда?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Ссылка? ,когда увеличили? На сколько?
Развернуть
мне по вашему делать больше нечего, Как ссылки сохранять и ждать, пока ты попросишь? За новостями следить нужно, а не выборочно заголовки читать или фотки обсуждать
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Ну не любят у нас фишманов,рыбаков любят,даже браконьеров,а вот фишманов нет,свежа ещё память.
Развернуть
И не жалко же тратить время, чтобы такую дичь написать в комментариях
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
на первам фото какойта хиппи
Развернуть
это известный блогер Варламов :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 48
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru