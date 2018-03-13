Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве

За изменения пространств можно проголосовать через специальное приложение

Сегодня в Татарстане был запущен новый онлайн сервис – общереспубликанский опрос, касающийся выбора общественных пространств, которые будут благоустроены в республике в 2019 – 2022 годах. Сервис уже доступен на Портале госуслуг РТ (раздел «Опросы жителей») и в мобильном приложении.

Для того, чтобы задействовать жителей не только в процессе проектирования, но и выбора места благоустройства, было разработано новое приложение «Услуги РТ». Теперь каждый житель сможет отдать голос за сквер рядом с домом или парк в родном селе.

- В начале своего пути мы допустили трагическую историю ивы в парке Урицкого, после чего началось обсуждение пространств, - сказала Наталия Фишман на презентации сервиса. - Потому что стало понятно, что если не согласовывать с жителями каждый шаг, ничего у нас не получится. Раньше мы сами выбирали место, а затем приглашали жителей на обсуждение. А теперь мы решили задействовать и занятую часть жителей, которая ввиду занятости не может прийти на обсуждение, но тоже хочет поучаствовать в выборе.

В перечень объектов уже внесены более 200 пространств. Сервис также предполагает и внесение своих вариантов общественных пространств.

Каждый татарстанец может проголосовать всего один раз за несколько территорий. Для этого надо быть зарегистрированным на портале Госуслуги РТ, перейти по баннеру «Опросы», выбрать район проживания, а затем следовать указаниям. Через мобильный телефон сервис уже доступен на Android, версия для iOS будет доступна в течение двух дней.



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Опрос завершится 20 мая, а его итоги будут объявлены 20 июня 2018 года. Те пространства, которые жители посчитали самыми приоритетными, будут внесены в перечень объектов для благоустройства в 2019. Остальные будут распределены на 2020 — 2022 годы согласно рейтингу.