В Казани начнутся массовые проверки общественного транспорта

При проверке особое внимание уделят соблюдению режима труда и отдыха водителей

В Казани 15 марта сотрудники ГИБДД проверят автобусы, которые осуществляют пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при проверке особое внимание уделят соблюдению режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля (тахографов). Если будут обнаружены технические неисправности, то автобусы снимут с маршрутов.

Отметим, что с начала 2018 года в Казани было зарегистрировано около 20 ДТП, в которых были виновны водители автобусов. Более 30 человек получили различные травмы.