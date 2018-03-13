В Татарстане создали принтер, который печатает без краски

Сотрудники КГЭУ создали прототип первого в России лазерного принтера, который печатает без краски, выжигая символы при помощи высокой температуры.

- Преимущество нашего принтера в том, что он не использует краски. При использовании обычных принтеров потребители уже на второй год тратят больше денег на краску, чем стоит сам принтер, - цитирует РБК слова директора Молодежного инновационного центра «Энергия» КГЭУ Александра Богданова.

По его словам, данная модель принтера будет стоить на 20-30% дороже, чем существующие модели лазерных принтеров. Сотрудники КГЭУ готовы довести свой прототип до коммерческого использования уже к осени 2018 года, если смогут найти венчурного инвестора.