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Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека

Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причинами взрыва на гипсовом руднике в Татарстане, в результате которого погибли два человека, стали многочисленные нарушения при уничтожении взрывчатых материалов, сообщила пресс-служба ведомства.

- Уничтожение осуществлялось в местах, не предусмотренных для этого и не оборудованных согласно проекту, не соблюдались меры предосторожности, предусмотренные инструкциями, меры промышленной и противопожарной безопасности, нарушен порядок уничтожения взрывчатых материалов, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии материальный ущерб составил более 4 млн рублей.

- По итогам проверки юридическое лицо было привлечено к ответственности и к штрафу в размере 300 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане компания «Эксперт Трейд» подала в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве компании «Фоника Гипс», на гипсовом руднике которой произошел взрыв. Сумма исковых требований составила 435,6 тыс рублей.

Взрыв произошел 25 декабря 2017 года около 5 часов утра. В 3.45 рабочие на автомобиле типа «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Около 5.05 автомобиль направился на поверхность, самопроизвольный взрыв произошел в пяти метрах от входа в шахту. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Был задержан горный мастер Константин Макаров. По версии следствия, он подписал документацию об израсходовании взрывчатки.

 

Элина Валеева, 14.03.2018, 09:02
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 09:42
Мастер - стрелочник.
0
0
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Горожанин14 марта 2018, 09:45
"Был задержан горный мастер Константин Макаров. По версии следствия, он подписал документацию об израсходовании взрывчатки"

Ничего не понял. Бред какой-то. >:>
Как вяжется акт о списании взрывчатки и самопроизвольный взрыв, унесший жизни людей?
0
3
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Горожанин14 марта 2018, 10:45
Рыбу ловите, рыбу! У неё голова тухлая!
0
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