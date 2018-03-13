Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека

Причинами взрыва на гипсовом руднике в Татарстане, в результате которого погибли два человека, стали многочисленные нарушения при уничтожении взрывчатых материалов, сообщила пресс-служба ведомства.

- Уничтожение осуществлялось в местах, не предусмотренных для этого и не оборудованных согласно проекту, не соблюдались меры предосторожности, предусмотренные инструкциями, меры промышленной и противопожарной безопасности, нарушен порядок уничтожения взрывчатых материалов, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии материальный ущерб составил более 4 млн рублей.

- По итогам проверки юридическое лицо было привлечено к ответственности и к штрафу в размере 300 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане компания «Эксперт Трейд» подала в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве компании «Фоника Гипс», на гипсовом руднике которой произошел взрыв. Сумма исковых требований составила 435,6 тыс рублей.

Взрыв произошел 25 декабря 2017 года около 5 часов утра. В 3.45 рабочие на автомобиле типа «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Около 5.05 автомобиль направился на поверхность, самопроизвольный взрыв произошел в пяти метрах от входа в шахту. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Был задержан горный мастер Константин Макаров. По версии следствия, он подписал документацию об израсходовании взрывчатки.