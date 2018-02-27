В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским

В Казани мировой суд оштрафовал директора школы "СОлНЦе" Павла Шмакова на 25 тысяч рублей за продолжение обучения татарскому языку наравне с русским и за отсутствие у школы спортзала. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Противостояние школы и прокуратуры началось прошлой осенью. Директор Павел Шмаков обвиняет надзорное ведомство в том, что они не приходили в школу с проверкой осенью этого года, но вынесли ему представление. Речь идет о проверках, инициированных Генпрокуратурой России, о добровольности изучения татарского языка в Татарстане. Именно их поручение и исполняла районная прокуратура.

Шмаков на заседаниях не признал вины в каких-либо административных нарушениях, подчеркнул, что всегда действовал в соответствии с законодательством. Его защитник отменил, что прокуратура возбудила дела против директора с нарушением установленного порядка, без надлежащего извещения. Также прокуратура сама допустила истечение трехмесячного срока давности привлечения к ответственности, уверены представители школы. Прокуратура опровергла эти утверждения.

- Похоже, выборы ближе, а справедливость жиже. Мы предупреждали, что прокуратура нацелена на систематическое преследование школы и директора. Суды этому не препятствуют, и это выглядит как поощрение. Также мы предупреждали, что после преследования руководителя следующей будет сама школа. И это тоже происходит, — написал директор на своей странице в Facebook.

Шмаков будет оспаривать это решение суда.