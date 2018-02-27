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В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским

В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским
16+

В Казани мировой суд оштрафовал директора школы "СОлНЦе" Павла Шмакова на 25 тысяч рублей за продолжение обучения татарскому языку наравне с русским и за отсутствие у школы спортзала. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Противостояние школы и прокуратуры началось прошлой осенью. Директор Павел Шмаков обвиняет надзорное ведомство в том, что они не приходили в школу с проверкой осенью этого года, но вынесли ему представление. Речь идет о проверках, инициированных Генпрокуратурой России, о добровольности изучения татарского языка в Татарстане. Именно их поручение и исполняла районная прокуратура.

Шмаков на заседаниях не признал вины в каких-либо административных нарушениях, подчеркнул, что всегда действовал в соответствии с законодательством. Его защитник отменил, что прокуратура возбудила дела против директора с нарушением установленного порядка, без надлежащего извещения. Также прокуратура сама допустила истечение трехмесячного срока давности привлечения к ответственности, уверены представители школы. Прокуратура опровергла эти утверждения.

- Похоже, выборы ближе, а справедливость жиже. Мы предупреждали, что прокуратура нацелена на систематическое преследование школы и директора. Суды этому не препятствуют, и это выглядит как поощрение. Также мы предупреждали, что после преследования руководителя следующей будет сама школа. И это тоже происходит, — написал директор на своей странице в Facebook.

Шмаков будет оспаривать это решение суда.

N. Vildanov, 13.03.2018, 18:17
Тэги: Татарский язык, Хорошие новости
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Комментарии

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Горожанин13 марта 2018, 18:33
Шмакову было бы проще потребовать перевести школу в татарский лицей и больше не слушать никакие требования прокуратуры
1
7
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Горожанин13 марта 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Они что вообще что ли ипанулись штрафуют...как можно ущемлять права других наций в России живут столько народностей как можно ущемлять...в Чеченской республике 50 на 50 и все хорошо , нет такого беспредела...
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Там просто мало русских и поэтому все изучают чеченский
2
8
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Картман13 марта 2018, 18:40
Я так понимаю, щас будет срач за татарский и ни одни гнuда не пискнет за спортзал :-D
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4
22
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Гнида конская13 марта 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Я так понимаю, щас будет срач за татарский и ни одни гнuда не пискнет за спортзал :-D
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пи-пи-пи за спортзал! :-D
1
5
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Горожанин13 марта 2018, 18:54
Подумали что они чуваши..а что и такое бывает.мухаметзянов икрам.
2
2
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Горожанин13 марта 2018, 19:07
Вы верно заметили, в Чеченской республике за такое один орган мигом вывернули бы!
3
2
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Горожанин13 марта 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Вы верно заметили, в Чеченской республике за такое один орган мигом вывернули бы!
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какой орган? Исполнительную власть?
0
6
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Ол13 марта 2018, 19:13
Как же это все гнусно, радоваться что одна нация стоит выше над другой. Тьфу. Что бы пусто было .
6
8
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Горожанин13 марта 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Вы верно заметили, в Чеченской республике за такое один орган мигом вывернули бы!
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Сталин мигом в степь всех чеченоидов выселил и была лишь ,гладь и Божья Благодать!
3
7
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Горожанин13 марта 2018, 19:16
АХАХАХАХАХАХ, чаплаганы)))))))
7
4
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Горожанин13 марта 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Шмакову было бы проще потребовать перевести школу в татарский лицей и больше не слушать никакие требования прокуратуры
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дельное предложение!
0
1
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Горожанин13 марта 2018, 19:18
Единственный нормальный урыс в Татарстане Павел Шмаков. Вот бы его в президенты страны!
12
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Давно живу13 марта 2018, 19:25
Нормальный ход: крайний директор. Его и оштрафовали. Это разве частная школа? Директор сам строит спортзалы?
Прокуратура провела показательную порку стрелочника. По серьезному стоило бы поднять вопрос на уровне роно и найти разумное решение, если были какие-то нарушения. А так наказание ради наказания, а для решениещ проблемы.
3
4
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Горожанин13 марта 2018, 19:56
друзья, у меня алкогольный психоз. Я вижу чертей. Что делать?
1
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эммм13 марта 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
друзья, у меня алкогольный психоз. Я вижу чертей. Что делать?
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бей их
0
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Горожанин13 марта 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
друзья, у меня алкогольный психоз. Я вижу чертей. Что делать?
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Черти лучшие друзья алкашей!:-D
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Горожанин13 марта 2018, 20:35
Видишь чертей? Подай на них в прокуратуру. Это по их профилю.
0
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Горожанин13 марта 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
АХАХАХАХАХАХ, чаплаганы)))))))
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Ахахаха, русский свинья проржал! Или прохрюкал? Ну в общем всё равно))))
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Горожанин13 марта 2018, 20:38
Путин ляпнул не подумав, а прокуратор рад выслужиться. Кому он служит ? Народу и закону или отдельной личности ?
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Горожанин13 марта 2018, 20:40
В ответ на комментарий пользователя
друзья, у меня алкогольный психоз. Я вижу чертей. Что делать?
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Ты спроси, чё им надо, чертям этим.
0
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Горожанин13 марта 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя, могут из окна выкинуть, верёвку на шею одеть и на стул поставить.или ножик в руки вложат и уговорят в кого нибудь тесть.
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