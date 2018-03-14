Жители Сибгата Хакима борются с дорогой, которую хотят построить прямо у детской площадки

Для строительства дороги у дома хотят отобрать парковочные места и вырубить деревья, которые в 2014 году приезжал лично высаживать Ильсур Метшин

В редакцию портала ProKazan.ru обратились жильцы дома 60 по улице Сибгата Хакима. Они переживают, что рядом с их домов, вплотную к детской площадке собираются построить оживленную дорогу.

- Мы живем в этом доме больше 7 лет, - рассказывает Юлия Денисова. - Когда мы покупали квартиру, нам предлагали парковочные места, благоустроенную детскую площадку и озелененную территорию. В течение этого времени мы так и жили. 5 марта во двор нашего дома приехала тяжелая техника, начали выгружать плиты на парковочные места. Мы сначала ничего не поняли, подумали, что для очистки снега. Затем в праздники начали возводить забор.

Дети в трех метрах от проезжей части

Обеспокоенные жильцы решили разобраться, что за строительные работы планируются вплотную с домом. Жильцы сами подошли к строителями и поинтересовались паспортом объекта. На руки им дали схематичный план новой дороги, которая должна располагаться вплотную к детской площадке.

- Параллельно дому, прямо за детской площадкой, пойдет двухполосная дорога общего пользования, - объясняет второй жилец дома Владимир Соловцов. - Таким образом здание окажется окруженным дорогами с трех сторон. Детская площадка окажется в трех метрах от дороги. Но даже по СНИПам этого расстояния недостаточно. То, что мы сажали эти елочки, организовывали автополив, ухаживали за насаждениями - никому не нужно.

Абсолютно все жильцы оказались в шоке от принятого решения. В многоквартирном доме живут молодые семьи с детьми. Несовершеннолетних до 14 лет здесь насчитывается больше двухсот, среди них есть и инвалиды. Получается, что все они рискуют оказаться под колесами автомобиля или, как минимум, дышать выхлопными газами.

- Мы эти квартиры покупали за свои деньги, мы не получали их от государства! А сейчас наши дети будут вынуждены играть рядом с автомобилями?



Так выглядит территория дома. Красной черной указано начало будущей проезжей части.

«Мы ничего не имеем против госпиталя, но строить дорогу вплотную к детской площадке неправильно!»

Для строительства дороги у дома отберут парковочные места и вырубят высаженные деревья. Интересно то, что эти самые деревья в 2014 году приезжал высаживать мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда он ставил благоустройство этого двора в пример другим жителям города.

- Все время говорят, как важно сохранять зеленую территорию, как нужны нам парки и так далее, - продолжает Юлия Денисова. - Территорию возле реки многие годы никто не трогал, она зарастала. И там сложилась своя экосистема, к нам во двор, например, прилетают совы. Там пели соловьи, бегали зайцы. Это была рекреационная зона.

Рекреационной зона перестала быть в 2016 году, когда был изменен генплан Казани. В июне мэрия изъяла участок для муниципальных нужд. Судя по постановлению, были проведены публичные слушания, однако жильцы утверждают, что об этом не знали. Они бы и сами готовы выкупить землю, где теперь должна проходить дорога, чтобы присоединить ее к дворовой территории, лишь бы сохранить детскую площадку.

Новый медицинский центр

На месте сегодняшней стройки будет располагаться 18-ти этажный медицинский центр. Ориентировочные сроки строительства составляют 2-2,5 года. Здесь будут располагаться специалисты по разным направлениям: стоматология, офтальмология, гинекология, травматология, пластическая хирургия и другие. Основной деятельностью центра станет реабилитация - для того, чтобы люди могли восстановиться после травм не уезжая за границу. При этом обслуживание пациентов здесь будет возможно как по полису ОМС, так и на коммерческой основе. Как обещает застройщик, с территории люди смогут прогуливаться до набережной Казанки.

Эксперт: площадка - не аргумент

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич пояснил, что в случае строительства дороги, детскую площадку просто перенесут в другое место.

- Главной в этом вопросе остается не детская площадка, а уличная сеть, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Александр Дембич. - Площадку надо будет переносить.

Как прокомментировали ProKazan.ru в ГИБДД, в случае строительства дороги необходимо будет в обязательном порядке ставить ограждения. Делать это должны те, кому принадлежит земля.

Чья дорога?

Прокомментировать ситуацию мы попросили исполком. Но Управление капитального строительства и Комитет внешнего благоустройства сообщили, что строительство улицы Козина не ведут. Нам посоветовали обратиться к застройщику. В свою очередь компания ООО «Дион Медикал групп» заявила, что не занималась проектирванием дороги в этом месте.

- Согласно официальным документам на земельный участок парковка жильцов и площадка под мусор находятся на территории, принадлежащей ДИОН Медикал Групп, - прокомментировали в компании-застройщике. - Мы заблоговременно поставили в известность ТСЖ дома по улице Сибгата Хакима 60 о наших планах, и о том, что их парковка располагается на нашей территории. На что мы получили ответ, что они и жильцы в курсе о нарушениях с их стороны.