Наверх
Жители Сибгата Хакима борются с дорогой, которую хотят построить прямо у детской площадки
17:05, сегодня13
Минстрой России установил среднюю стоимость жилья в Татарстане
18:08, сегодня
«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
17:36, сегодня1
«АК БАРС» Банк - участник новой финансовой экосистемы «Маркетплейс»
17:29, сегодня1
Метшин поручил создать Координационный совет для призыва в армию
17:28, сегодня3
В Казани выбрали нового ректора КНИТУ-КХТИ‍
17:18, сегодня
Реклама
Не интересно: застройку Вахитовского холма не будут обсуждать с казанцами
16:49, сегодня14
Главный тренер «Рубина»: «Поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего»
16:44, сегодня10
В Казани мужчина напал с баллончиком на водителя «скорой» и скрылся: это сняли на видео
16:22, сегодня16
В казанской колонии часовой открыл огонь из-за приближения убийцы-заключенного
16:19, сегодня11
Вышка с видом на Кремль и скульптуры: появился проект нового сквера на Абсалямова
15:45, сегодня14
Завтра в Казани ожидает снег и +1 градус
15:44, сегодня2
В Татарстане выяснили личность женщины, насмерть сбитой свыше 12 лет назад
15:34, сегодня9
К концу мая в «Салават Купере» сдадут оставшиеся три дома
15:25, сегодня8
Россия отказалась запрещать белорусские молоко и сливки‍
14:54, сегодня10
В Татарстане две компании оштрафовали на 1 млн рублей за сговор в закупках медизделий
14:38, сегодня2
В Казани женщина за рулем «легковушки» сбила 4-летнюю девочку
14:04, сегодня20
Депутат Госсовета РТ от КПРФ: «Дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина
13:43, сегодня41
«Салават Купере» и Казань могут связать наземной веткой метро
13:01, сегодня25
В УФСИН подтвердили смерть подозреваемого в убийстве лыжницы из Нижнекамска
12:59, сегодня24
На Кремлевской дамбе у ехавшего Nissan оторвался капот
12:54, сегодня11
В СИЗО покончил с собой подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы
12:19, сегодня59
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
11:40, сегодня28
Новый казанский некрополь заработает летом 2018 года
11:19, сегодня21
В Альметьевске подросток покончил с собой, оставив записку
10:50, сегодня49
«Рубин» стал частным клубом, а полузащитник Ильзат Ахметов — свободным агентом
10:43, сегодня15
В Таиланде по запросу Интерпола задержали организатора азартных игр в Челнах
10:23, сегодня10
В Казани на улице Патриса Лумумбы угнали Infiniti
10:16, сегодня19
Напильник на час: в Казани открылся первый столярный коворкинг
10:00, сегодня34
Президент Татарстана вдвое увеличил вознаграждение для матерей-героинь
09:45, сегодня27
Метшин: «ЧМ-2018 будет идти месяц, а все преобразования в Казани останутся навсегда»
09:16, сегодня38
В России на дорогах появится новая разметка желтого и синего цвета
08:39, сегодня21
Минобороны РФ в конце года получит первый вертолет Ми-38Т, который собирают в Казани
08:11, сегодня8
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег, местами метель
06:18, сегодня
В Казани ГИБДД остановила водителя BMW с поддельными правами и боевым пистолетом
21:28, 14.03.201832
Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты
18:30, 14.03.201896
"Коллективная травля": Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах
18:26, 14.03.201863
Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве
18:12, 14.03.201843
Росавиация решила, как защищать аэропорты от несанкционированных полетов беспилотников
18:12, 14.03.201811
Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым
17:59, 14.03.201833
В Челнах наказали родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом
17:35, 14.03.201822
Держатели премиальных карт «АК БАРС» Банка получают повышенный кэшбэк за покупки
17:30, 14.03.2018
СК возбудил дело по статье "Убийство" после смерти пары из Казани и пенсионерки на пожаре
17:10, 14.03.20186
Соцсети: на заводе двигателей «Камаза» произошел пожар
17:02, 14.03.201811
Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам
16:31, 14.03.201831
Из Казани открывается новый рейс в Ярославль
16:28, 14.03.20185
Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях
16:19, 14.03.201840
Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Казани
15:19, 14.03.201818
«Ак Барс» выпустил мультфильм с популярным журналистом Дудем и мемом Ждуном
15:08, 14.03.201811
В Казани осудили отчима, который 165 раз изнасиловал и надругался над падчерицей
14:33, 14.03.20184
В Нижнекамске осудили бывших руководителей изолятора из-за побега убийцы
14:30, 14.03.20183
В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело
13:36, 14.03.20185
В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение
12:59, 14.03.201811
В Казани начнутся массовые проверки общественного транспорта
12:01, 14.03.201822
Появилось видео момента столкновения Geely и Hyundai на проспекте Победы
11:34, 14.03.201812
В Татарстане создали принтер, который печатает без краски
11:19, 14.03.201821
В Казани скончался водитель "Лады", опрокинувшейся на бок после столкновения с Volkswagen
11:09, 14.03.201810
В полицию Елабуги обратились из-за собаки, в шею которой вросла цепь
10:54, 14.03.201818
В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином
10:35, 14.03.20189
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Жители Сибгата Хакима борются с дорогой, которую хотят построить прямо у детской площадки

Жители Сибгата Хакима борются с дорогой, которую хотят построить прямо у детской площадки
16+
Фото: Ольга Плешкова
Для строительства дороги у дома хотят отобрать парковочные места и вырубить деревья, которые в 2014 году приезжал лично высаживать Ильсур Метшин

В редакцию портала ProKazan.ru обратились жильцы дома 60 по улице Сибгата Хакима. Они переживают, что рядом с их домов, вплотную к детской площадке собираются построить оживленную дорогу.

- Мы живем в этом доме больше 7 лет, - рассказывает Юлия Денисова. - Когда мы покупали квартиру, нам предлагали парковочные места, благоустроенную детскую площадку и озелененную территорию. В течение этого времени мы так и жили. 5 марта во двор нашего дома приехала тяжелая техника, начали выгружать плиты на парковочные места. Мы сначала ничего не поняли, подумали, что для очистки снега. Затем в праздники начали возводить забор.

Дети в трех метрах от проезжей части

Обеспокоенные жильцы решили разобраться, что за строительные работы планируются вплотную с домом. Жильцы сами подошли к строителями и поинтересовались паспортом объекта. На руки им дали схематичный план новой дороги, которая должна располагаться вплотную к детской площадке.

- Параллельно дому, прямо за детской площадкой, пойдет двухполосная дорога общего пользования, - объясняет второй жилец дома Владимир Соловцов. - Таким образом здание окажется окруженным дорогами с трех сторон. Детская площадка окажется в трех метрах от дороги. Но даже по СНИПам этого расстояния недостаточно. То, что мы сажали эти елочки, организовывали автополив, ухаживали за насаждениями - никому не нужно.

Абсолютно все жильцы оказались в шоке от принятого решения. В многоквартирном доме живут молодые семьи с детьми. Несовершеннолетних до 14 лет здесь насчитывается больше двухсот, среди них есть и инвалиды. Получается, что все они рискуют оказаться под колесами автомобиля или, как минимум, дышать выхлопными газами.

- Мы эти квартиры покупали за свои деньги, мы не получали их от государства! А сейчас наши дети будут вынуждены играть рядом с автомобилями?


Так выглядит территория дома. Красной черной указано начало будущей проезжей части.

«Мы ничего не имеем против госпиталя, но строить дорогу вплотную к детской площадке неправильно!»

Для строительства дороги у дома отберут парковочные места и вырубят высаженные деревья. Интересно то, что эти самые деревья в 2014 году приезжал высаживать мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда он ставил благоустройство этого двора в пример другим жителям города.

- Все время говорят, как важно сохранять зеленую территорию, как нужны нам парки и так далее, - продолжает Юлия Денисова. - Территорию возле реки многие годы никто не трогал, она зарастала. И там сложилась своя экосистема, к нам во двор, например, прилетают совы. Там пели соловьи, бегали зайцы. Это была рекреационная зона.

Рекреационной зона перестала быть в 2016 году, когда был изменен генплан Казани. В июне мэрия изъяла участок для муниципальных нужд. Судя по постановлению, были проведены публичные слушания, однако жильцы утверждают, что об этом не знали. Они бы и сами готовы выкупить землю, где теперь должна проходить дорога, чтобы присоединить ее к дворовой территории, лишь бы сохранить детскую площадку.

Новый медицинский центр

На месте сегодняшней стройки будет располагаться 18-ти этажный медицинский центр. Ориентировочные сроки строительства составляют 2-2,5 года. Здесь будут располагаться специалисты по разным направлениям: стоматология, офтальмология, гинекология, травматология, пластическая хирургия и другие. Основной деятельностью центра станет реабилитация  - для того, чтобы люди могли восстановиться после травм не уезжая за границу. При этом обслуживание пациентов здесь будет возможно как по полису ОМС, так и  на коммерческой основе. Как обещает застройщик, с территории люди смогут прогуливаться до набережной Казанки.

Эксперт: площадка - не аргумент

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич пояснил, что в случае строительства дороги, детскую площадку просто перенесут в другое место.

- Главной в этом вопросе остается не детская площадка, а уличная сеть, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Александр Дембич. - Площадку надо будет переносить.

Как прокомментировали ProKazan.ru в ГИБДД, в случае строительства дороги необходимо будет в обязательном порядке ставить ограждения. Делать это должны те, кому принадлежит земля.

Чья дорога?

Прокомментировать ситуацию мы попросили исполком. Но Управление капитального строительства и Комитет внешнего благоустройства сообщили, что строительство улицы Козина не ведут. Нам посоветовали обратиться к застройщику. В свою очередь компания ООО «Дион Медикал групп» заявила, что не занималась проектирванием дороги в этом месте.

- Согласно официальным документам на земельный участок парковка жильцов и площадка под мусор находятся на территории, принадлежащей ДИОН Медикал Групп, - прокомментировали в компании-застройщике. - Мы заблоговременно поставили в известность ТСЖ дома по улице Сибгата Хакима 60 о наших планах, и о том, что их парковка располагается на нашей территории. На что мы получили ответ, что они  и жильцы в курсе о нарушениях с их стороны. 

Ольга Плешкова, 15.03.2018, 17:05
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 17:23
Отличный комментарий эксперта!!!!!
Какие дети????? О чем вы?????? Главное - дороги!!!!!
И это пишет образованный человек?????
3
11
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:36
И в квартирах шум от машин будет.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:39
Каждое название статьи на Проказан, шедевр. :-D
0
2
Согласны с автором?
Руслан15 марта 2018, 17:44
"жильцы в курсе о нарушениях с их стороны" ,жильцы узнали об этом с приходом тракторов,а руководство ТСЖ включило дурачка,не знаю на чего надеясь! Это беспредел со стороны города и этих мафиозных структур.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:45
Тем не менее, дорога там необходима, это лучшее место для неё.
5
1
Согласны с автором?
Ол15 марта 2018, 17:49
Дорога нужна. Остальное не важно
5
2
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
Тем не менее, дорога там необходима, это лучшее место для неё.
Развернуть
Конечно, лучшее место для дороги - это детская площадка. У нас народ совсем с ума сошёл или как?
1
4
Согласны с автором?
горожанка15 марта 2018, 17:52
Вначале продали людям квартиры втридорога, с обещанной парковкой, детской площадкой. Сам мэр устроил представление. А теперь .... ни парковки, ни детской площадки... Элитный дом оказался посреди проезжей части. Спрашивается, за что платили такие деньги? На каком основании рекреационные зоны вдруг перестают быть таковыми? Назовите фамилию владельца реабилитационного центра, кому из "удащливых" сказать "спасибо".
0
3
Согласны с автором?
Давно живу15 марта 2018, 17:54
Запретите лет на 5 любое строительство в городе. Ваши благие намерения приведут нас в ад. Езжайте строить в Сибирь, потренируйтесь пока там
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:55
Пора собрать все монатки. Продать все что есть и валить от сюда на берегу моря и то хаты дешевле.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 17:57
Очень понравился ответ эксперта !)))) дорога нам очень важна ! А здоровье и безопастность детей - видимо нет !надеюсь это его частное мнение , а мнение администрации будет другим! Иначе , что эти люди делают у власти и чьи интересы они представляют !!!!!????
Думаю , что острые комментарии оставляют тролли ))))) хотят подогреть ситуацию ! Не один разумный человек , не скажет , что дорога важнее безопастности детей !
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 18:02
Власть с ума сошла,гнать в шею
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
И в квартирах шум от машин будет.
Развернуть
Затычки в уши снизят уровень шума
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 48
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru