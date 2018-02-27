Елабуга стала одним из самых счастливых городов России. Главред Russia Today удивлена

Татарстанская Елабуга стала одним из наиболее счастливых городов России, рейтинг был составлен на основе открытых данных SuperJob, Forbes Russia, Минприроды РФ.

Первое место в рейтинге занимает Новый Уренгой, Елабуга второе, третье - у Магадана. Здесь, по версии экспертов, живут одни из самых счастливых людей в России.

При этом по условиям жизни лучшим городом стала Тюмень, на втором месте - Краснодар, на третьем - Новосибирск. К примеру, Казань в этом рейтинге заняла седьмое место.

При этом главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян удивилась второму месту Елабуги.

- Меня больше поразило, что Елабуга, в которой Цветаева повесилась, — на втором месте по уровню счастья в России, — написала она в Telegram.