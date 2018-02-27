В Казани отменят автобусный маршрут 74а

Со 2 апреля в Казани изменится схема движения автобусов по маршруту №74, а маршрут №74а будет закрыт. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

- Маршрут №74 «Ул.Ф.Амирхана – 10-й микрорайон», обслуживаемый «УМ-4», получит название «ДВВС – 10-й микрорайон» и будет временно, со 2 по 30 апреля, передан на обслуживание «КПАП №7» на 10 единиц подвижного состава, - говорится в сообщении.