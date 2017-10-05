Мэрия Казани закрыла два автобусных маршрута

В Казани с 16 октября будут закрыты автобусные маршруты №83 "КАИ – Проспект Победы" и №98 "Ул.Толстого – жилой массив Левченко", такое решение было принято исполкомом в связи с открытием автобусного маршрута №70. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Маршрут №70 "ЦУМ – ж.к. "Весна" будет проходить: ЦУМ – ул.Чернышевского – ул.Кремлевская – ул.Карла Маркса – ул.Николая Ершова – ул.Гвардейская – ул.Аделя Кутуя – пр.Альберта Камалеева – Проспект Победы – Мамадышский тракт – ул.Азата Аббасова – Жилой массив "Весна".

- Жители жилого массива Левченко могут воспользоваться автобусным маршрутом №63 с пересадкой на остановочном пункте «Разъезд Восстания» и в центральной части города, - сообщилил в Комитете по транспорту.