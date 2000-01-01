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Андрей Кирилов. Редакция Prokazan.ru
В Казань вернулись группировки?
Редакция портала ProKazan.ru и газеты «Город» запускает новый проект «Не для печати».

В рамках него мы будем делиться с вами информацией, которая добывается от наших анонимных источников. Мы будем делиться тем, что рассказывают журналистам «по секрету».

Тема первого выпуска - казанские группировки.

В феврале во дворе на Жилплощадке полицейские задержали около 30 молодых людей. По официальной версии - в рамках профилактических мероприятий. Но по данным портала ProKazan.ru, полицейские пресекли «сходку» молодежной группировки. В рамках нашего нового проекта мы выяснили, вернутся ли в столицу Татарстана «криминальные девяностые» или группировки никуда не пропадали?
Вечером 16 марта в торговый центр "Алтын" ворвались около 11 человек и разгромили витрины
Первым предвестником, предвосхитившим возвращение в лексикон казанцев позабытый с 90-х оборот «молодежные группировки», стал дерзкий налет на торговый комплекс «Алтын» 16 марта 2017 года.

Конечно, имели место и другие «оргпреступные» выпады, как, например, в Лениногорске, когда две конкурирующие бригады городской гопоты начали убивать друг друга на месте. Но вот так – в самом центре столицы республики, дерзко, напоказ – это впервые, начиная с известных массовых погромов торговцев в 90-х.

Напомним: около шести вечера 11 молодых людей в скрывающих лица медицинских масках пробежались по торговым рядам ТЦ «Алтын», круша на своем пути витрины и прилавки. На руках – перчатки. Никаких посторонних предметов при себе (забегая вперед, скажем, что на эту «делюгу» нападавшим запрещено было брать все, что впоследствии могло быть квалифицировано как предметы, используемые в качестве оружия). Ни посетителей, ни торговцев нападавшие не тронули, пострадал только экстерьер, сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Записи с внутренних камер наблюдения «Алтына» за вечер, вероятно, посмотрела вся Казань – спасибо мессенджерам и соцсетям. Однако серьезного внимания этому факту, кажется, мало кто придал – сослались на «внутренние разборки» предпринимателей.

В кратчайшие сроки оперативники татарстанского БОПа установили личности всех одиннадцати подозреваемых – и вот здесь вскрылись интересные подробности. Все они, по данным МВД по РТ, оказались участниками казанского преступного формирования «Суконка». Одного из них полицейские задержали спустя сутки после нападения. Еще трое разыскиваемых пришли в полицию с повинной на следующий день. Спустя некоторое время добровольно явились в полицию еще двое. Четверых участников нападения борцы с оргпреступностью задержали в Казани в разное время, один из подозреваемых находится в розыске. По предварительным данным, он был задержан в первый же день, вину признал и согласился сотрудничать, в связи с чем и был отпущен под подписку. Но как только о пробежке заговорили в высоких трибун, скрылся.

Любопытно, что за пару месяцев до этого из ряда вон события глава МВД Татарстана в свойственной ему иносказательной манере мягко напомнил о том, что «казанский феномен» никуда не делся.
- Люди семьями переселялись в другие места, чтобы оградить детей от членов ОПГ, – рассказал Артем Хохорин об одной из ликвидированных в Кировском районе группировок, участники которой вымогали деньги у сверстников, а тех, кто отказывался платить, заставляли отрабатывать «долг» на песчаном карьере.

- В ОПГ проникает воровская идеология, – тогда же напомнил министр. – Это назначение смотрящих, сбор «общака»... Мы должны остановить эти явления.

Артем Хохорин
Министр внутренних дел РТ
А уже в январе этого года на итоговой коллегии МВД по РТ министр внутренних дел подчеркнул, что сегодня отмечается распространение в околокриминальной подростковой среде «воровских понятий», что раньше было несвойственно. Впрочем, и полицейские не остаются сторонними наблюдателями в этом процессе: нейтрализованы (находятся под следствием или уже отправлены в места заключения) так называемые «смотрящие» за Бугульмой, Нурлатом, Лениногорском, Азнакаевом, Альметьевском, Бавлами, Буинском.


- Ситуация под нашим контролем, возможность совершения резонансных групповых проявлений и конфликтов с участием организованных преступных формирований сведена к минимуму, – заявил тогда Артем Хохорин. – Однако снимать со счетов проблему организованной преступности явно преждевременно, она никуда не исчезла. Да, задавлена, но ищет любые пути вернуть себе былое влияние.

Кстати, о том же, комментируя вопрос о «засилье групповых драк», Артем Хохорин высказался и за год до этого на заседании Госсовета РТ:

- Засилья групповых драк в республике нет, где-то порой СМИ ситуацию перекручивают… Никакого возврата в лихие 90-е быть не может, потому что система работы по группировкам отлажена. Да, есть попытки насадить в республике несвойственную воровскую идеологию. Мы все эти процессы знаем и работаем.

За месяц до того, в конце января 2017 года, особое внимание возрождению организованной преступности, в том числе и в среде несовершеннолетних, уделили прокурор РТ Ильдус Нафиков на итоговой коллегии ведомства.

- Отсутствие эффективных мер создает предпосылки к накоплению организованными преступными формированиями финансовых средств, возможности влияния на субъекты предпринимательской деятельности, легализации добытого преступным путем, – отметил прокурор. – Особое опасение вызывает вовлечение несовершеннолетних в преступную среду. Прокурорам надлежит активизировать работу в этом направлении уже сегодня, не дожидаясь формирования у молодежи негативного отношения к правопорядку, как это было в 90-х годах.

И, если еще оставались непонятливые, то им вишенкой на торте стали слова президента республики на традиционной мартовской встрече с прекрасной половиной (по мнению аппарата главы РТ) представительниц СМИ в этом году.

На вопрос о возврате «казанского феномена» Рустам Минниханов ответил буквально следующее: «Это явление будет проявляться, и правильно, что наши правоохранительные органы открыто говорят, что появились такие угрозы. Если мы будем действовать сообща, то сможем нейтрализовать их. Молодые люди хотят заявить о себе, и не всегда законными путями, важно направить их на правильный путь».

На кадрах выше - члены организованных преступных сообществ республики, которые были задержаны в разное время.
«Казанские группировки никуда не делись, они прекрасно себя чувствуют»
Как рассказал порталу ProKazan.ru наш источник - бывший сотрудник правоохранительных органов, пожелавший сохранить свое имя в тайне, о каком-то латентном процессе возврата молодежных преступных группировок говорить не приходится по одной причине: чтобы вернуться, нужно исчезнуть. А казанские группировки никуда не делись, они прекрасно себя чувствуют. После громких посадок лидеров кровавых банд 90-х все, на кого у милиции не хватило времени или сил, остались на свободе. Как они добывали себе хлеб насущный, иногда причем с толстым слоем икры, никто не знает. Хотя, как утверждает бывший сотрудник милиции, он знает много «жуликов» (слэнговое обозначение всех криминальных лиц, применяемое представителями правоохранительных органов), завязавших с криминалом. К примеру, бывший смотрящий за оружием одного из крупнейших преступных формирований Казани сейчас работает таксистом и еле сводит концы с концами.

Хотя сегодня и криминальная среда претерпевает внутренние изменения. К примеру, правоохранители фиксируют укоренение воровской идеологии.

Воровским Татарстан никогда не был, в республике преобладала, если можно так выразиться, бандитская идеология – помесь воровских понятий и беспредела, замешанные на деньгах. Те немногие попытки взять под воровской контроль определенные территории в республике стоили их инициаторам жизни. Достаточно вспомнить Ракошу, Амбала или «тукаевского» Иглама. Именно поэтому распространение воровских традиций сегодня настолько заметно – действует закон заполнения пустого пространства.

Несмотря на то, что костяк многих татарстанских группировок в 2000-х годах был выбит из активной преступной жизни, сами группировки никуда не делись. «Тукаевская», «Новотатарская», «БСР» (Банда Советского района – ред.), «Низы» – это только те, что на слуху.

экс-сотрудник правоохранительных органов
По данным МВД по РТ, самой многочисленной на сегодняшний день является ОПФ «Суконка», которая объединяет в своих рядах около 1500 человек. Вероятно, ее возрождение можно назвать новым казанским феноменом. Участники не самой могущественной в 90-х годах группировки вместе с семьями были переселены по республиканской программе ликвидации ветхого жилья из центра Казани на ее окраины – Азино и Авиастроительный район. Со временем «суконовские» поглотили все мелкие преступные формирования в микрорайоне Азино. Сегодня в группировке есть даже свои патрули, свои группы силовой поддержки.

– Если намечается какое-то мероприятие, – объясняет собеседник газеты, – то определенному возрасту поступает команда быть на связи. Эти люди должны по первому сигналу прибыть в условленное место. В основном, таким образом обеспечивается поддержка переговоров со стороны «старших». Допустим, у последних намечена встреча на парковке крупного гипермаркета, на самой парковке никто из салаг не появляется, они кружат на машинах вокруг комплекса, готовые по первому требованию подключиться.

Впрочем, вряд ли это можно назвать новшеством современной казанской гопоты. Помнится, в свое время многие машины «Хади Такташ» были оснащены сканирующими радиостанциями, так что бойцы находились в курсе всех переговоров милиционеров.
Если говорить о сегодняшней идеологии внутри ОПГ, то ее…просто нет, – делится соображениями эк-милиционер. – Во время криминальной войны 90-х, когда на улицах практически ежедневно стреляли, а в райотделах порой не хватало места для задержанных, лидеры и авторитеты ОПГ предъявляли по-военному жесткие требования к бойцам. Все без исключения обязаны заниматься спортом, потому что от этого напрямую зависели жизнь и здоровье бойцов, потому что все вопросы решались силой – кто сильнее, тот и прав. За алкоголь или наркотики наказывали, причем так, что надолго отбивало охоту. Но, повторю, тогда велась война и такой подход с большой натяжкой можно назвать оправданным.

Сегодня, к счастью, криминальные войны в прошлом, а движимая сила участников нынешних ОПГ – красивые машины, блестящие безделушки и чувство толпы. Многие группировщики сегодня «барыжат» наркотой и это не считается «западло» – лишь бы уделял деньги в «общак». Такие люди, как правило, не интересны как личности. Оказавшись в отделе (полиции – ред), тут же сдуваются и наперегонки «грузятся» по полной (признают вину ­– ред). На суде прикрываются малолетними детьми, больными родителями, их матери или жены перед журналистами пускают слезу…
экс-сотрудник правоохранительных органов
«А.У.Е.»
Что это значит?
Чем криминальным занимаются школьники и насколько это опасно?
Мы не могли не затронуть тему новой, но не исследованной пока молодежной субкультуры «А.У.Е.». Впервые об этом движении, аббревиатуру которой обычно раскладывают как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство» заговорили еще в 2010 году после беспорядков в Белореченской зоне для малолеток в Краснодарском крае. Достоянием СМИ эта тема стала после доклада ответственного секретаря совета по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой в декабре 2016 года. Тогда спикер выразила обеспокоенность насаждением в школах и интернатах блатной романтики именно через идеологию «А.У.Е.».. Наиболее подверженными влиянию блатной идеологии назывались Читинская, Иркутская области, Краснодарский, Алтайский края и республика Татарстан.
Фото от 15 декабря 2017. В казанском автобусе школьник на глазах корреспондента портала ProKazan.ru написал три буквы.
Как «А.У.Е.» связан с реальным криминалом?

Сегодня ситуация с АУЕ в Казани напоминает честные выборы: все верят, что они есть, но никто своими глазами не видел. Судя по отрывочным сведениям в СМИ и посвященным схожей тематике сообществам в соцсетях, адепты этой субкультуры – 12-14-летние школьники с мнением, сформированным под воздействием так называемой блатной романтики.

– Насколько я знаю, ни авторитетные представители преступного мира, ни сотрудники полиции не воспринимают всерьез это движение, – рассказывает экс-сотрудник правоохранительных органов. – Скорее всего, на какой-то «малолетке» (колония для несовершеннолетних – ред.) забавы ради придумали набор слов, потом это выплеснулось в интернет, а незаполненный хоть какой-то идеологией из-за ее отсутствия мозг подростков это жадно впитал, приняв за форму организации чего-то запретного или тайного. Поймите, настоящий криминал отнюдь не заинтересован в такой «рекламе». Все эти копейки, что школьники собирают якобы в «общак» не идут ни в какое сравнение с реальным оборотом группировки, допустим, от сбыта наркотиков, мошенничеств в автостраховании или «обналички». К тому же мне приходилось довольно часто слышать от «жуликов» 90-х, что легко провозглашать прокламации какому-то там «А.У.Е.», когда тебя не прессуют менты. Ведь во время войны (войны между криминальными сообществами за передел сфер влияния – ред.) и у бандитов, и у ментов были свои методы работы. И бандиты знали, что если они попадут в оборот РУБОПа (региональное управление по борьбе с организованной преступностью), то приятной эта встреча явно не будет. Очень многих ломали, но шла настоящая война, где люди ежедневно рисковали получить пулю. Бывало, при словах «Всем лежать, работает РУБОП!» бандиты прыгали из окон, пусть это даже и третий этаж. И негодование этих людей мне по-своему понятно: считать себя причастным к какой-то блатной касте может лишь человек, показавший себя в определенных – жестких, опасных, безвыходных ситуациях. Современное же «А.У.Е.» больше напоминает игры в казаков-разбойников до первых слез.

Вместе с тем, какими будут всходы, попади фанаты «А.У.Е.» под влияние группировок, гадать не приходится. Первые ростки уже есть, но пока их вовремя распознают и прореживают «селекционеры» в погонах.

К примеру, 16 февраля этого года в одном из дворов Жилплощадки полицейские задержали около 30 подростков. По словам родителей последних, они просто «играли в хоккей», по сообщениям же пресс-службы МВД по РТ, имело место профилактическое мероприятие. Вежливые люди плотного телосложения в полицейской форме и с автоматами в руках напомнили юниорам, что это в 90-х милиция снисходительно относилась к сборам всех возрастов, сегодня же, ребята, времена другие и если хотите играть в бандитов, то вот вам условия игры.
По данным портала ProKazan.ru, тогда полицейские пресекли именно сборы – сходку участников молодежной группировки. И не где-нибудь, а в Среднем дворе, рядом с Хайдеровским, где был «филиал» прогремевшей на всю страну «Жилки».

По словам полицейских, ОПФ продолжает существовать, хотя и не заявляя о себе так громко, как это было в 90-х. И, принимая во внимание симпатию подростков к навязываемой через соцсети блатной романтик, вероятно, в самое ближайшее время подобных случаев будет больше.
Впрочем, представители правоохранительных органов не спешат с категоричными выводами, по крайней мере, исключая возможность повторения сценария 70-80-х годов, когда местные власти, в силу завышенного самомнения попросту отказывались признавать организованную преступность как факт, не видя в ней серьезной деструктивной силы.
К слову, из зоны внимания официальных спикеров по неведомой причине исключен еще один достойный внимания момент: преступные авторитеты «закрытые» на солидные сроки в конце 90-х и начале 2000-х годов вот уже несколько лет, как выходят на свободу. И, возвращаясь ко всему написанному выше, не похоже, что они испытывают недостаток внимания со стороны сочувствующих криминалу татарстанцев.
– Больше чем 15 лет назад, еще при министре Сафарове, была разработана настолько эффективная методика борьбы с оргпреступностью, что до сегодняшнего дня противопоставить ей или заменить ее нечем, – делится соображениями собеседник портала ProKazan.ru. – Позже методы нашей работы взяли за основу в МВД России.

Впрочем, методы 90-х с помощью которых правоохранители, пусть и не сразу, но начали справляться с организованной преступностью, сегодня вряд ли уместны. К примеру, знаменитый Указ первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «по борьбе с бандитизмом», который позволял задерживать челнов ОПФ без предъявления обвинений на 30 суток, сегодня попросту не прошел бы утверждение. Помните, как вся либеральная тусовка и причастные СМИ принялась защищать «жертву полицейского произвола», а на деле обычного вымогателя Эдуарда Салахутдинова? К тому же, чего скрывать, практикуемые в 90-х откровенно жегловские приемы сегодня также не сработают: следственные органы, такое ощущение, отслеживают каждый шаг оперативников. И, наконец, обычная дворовая шпана перестала элементарно бояться полицейского. Хорошо это или плохо – тема другого объемного материала, пока же это стоит воспринимать как факт.


Выходит, сама субкультура АУЕ не так и страшна, как ее малюют. По крайней мере, пока она существует в виде не востребованного повсеместно интернет-хайпа. Но родителям школьников все же лучше держать руку на пульсе их увлечений, поскольку подростковая психология – материя тончайшая, которую вполне может и прорвать угловатое АУЕ. А учитывая жесткую реакцию на любые «игры в «Бригаду» со стороны МВД по Республике Татарстан, вполне себе безобидное – по мнению родителей – увлечение может испортить жизнь и карьеру любому, стань он фигурантом уголовного дела.


Редакция портала ProKazan.ru
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