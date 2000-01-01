Как «А.У.Е. » связан с реальным криминалом?



Сегодня ситуация с АУЕ в Казани напоминает честные выборы: все верят, что они есть, но никто своими глазами не видел. Судя по отрывочным сведениям в СМИ и посвященным схожей тематике сообществам в соцсетях, адепты этой субкультуры – 12-14-летние школьники с мнением, сформированным под воздействием так называемой блатной романтики.



– Насколько я знаю, ни авторитетные представители преступного мира, ни сотрудники полиции не воспринимают всерьез это движение, – рассказывает экс-сотрудник правоохранительных органов. – Скорее всего, на какой-то «малолетке» (колония для несовершеннолетних – ред.) забавы ради придумали набор слов, потом это выплеснулось в интернет, а незаполненный хоть какой-то идеологией из-за ее отсутствия мозг подростков это жадно впитал, приняв за форму организации чего-то запретного или тайного. Поймите, настоящий криминал отнюдь не заинтересован в такой «рекламе». Все эти копейки, что школьники собирают якобы в «общак» не идут ни в какое сравнение с реальным оборотом группировки, допустим, от сбыта наркотиков, мошенничеств в автостраховании или «обналички». К тому же мне приходилось довольно часто слышать от «жуликов» 90-х, что легко провозглашать прокламации какому-то там «А.У.Е.», когда тебя не прессуют менты. Ведь во время войны (войны между криминальными сообществами за передел сфер влияния – ред.) и у бандитов, и у ментов были свои методы работы. И бандиты знали, что если они попадут в оборот РУБОПа (региональное управление по борьбе с организованной преступностью), то приятной эта встреча явно не будет. Очень многих ломали, но шла настоящая война, где люди ежедневно рисковали получить пулю. Бывало, при словах «Всем лежать, работает РУБОП!» бандиты прыгали из окон, пусть это даже и третий этаж. И негодование этих людей мне по-своему понятно: считать себя причастным к какой-то блатной касте может лишь человек, показавший себя в определенных – жестких, опасных, безвыходных ситуациях. Современное же «А.У.Е.» больше напоминает игры в казаков-разбойников до первых слез.



