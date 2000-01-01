Впрочем, методы 90-х с помощью которых правоохранители, пусть и не сразу, но начали справляться с организованной преступностью, сегодня вряд ли уместны. К примеру, знаменитый Указ первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «по борьбе с бандитизмом», который позволял задерживать челнов ОПФ без предъявления обвинений на 30 суток, сегодня попросту не прошел бы утверждение. Помните, как вся либеральная тусовка и причастные СМИ принялась защищать «жертву полицейского произвола», а на деле обычного вымогателя Эдуарда Салахутдинова
? К тому же, чего скрывать, практикуемые в 90-х откровенно жегловские приемы сегодня также не сработают: следственные органы, такое ощущение, отслеживают каждый шаг оперативников. И, наконец, обычная дворовая шпана перестала элементарно бояться полицейского. Хорошо это или плохо – тема другого объемного материала, пока же это стоит воспринимать как факт.
Выходит, сама субкультура АУЕ не так и страшна, как ее малюют. По крайней мере, пока она существует в виде не востребованного повсеместно интернет-хайпа. Но родителям школьников все же лучше держать руку на пульсе их увлечений, поскольку подростковая психология – материя тончайшая, которую вполне может и прорвать угловатое АУЕ. А учитывая жесткую реакцию на любые «игры в «Бригаду» со стороны МВД по Республике Татарстан, вполне себе безобидное – по мнению родителей – увлечение может испортить жизнь и карьеру любому, стань он фигурантом уголовного дела.