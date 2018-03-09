В Казани начали сносить дома из-за строительства новой дороги к «Чаше»

Всего на этой улице переселят жителей пяти домов

В Казани начали сносить частные дома из-за строительства новой дороги к «Чаше». Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

- Уже начали сносить вековые дома ради дороги, - написал казанец.

Напомним, ранее стало известно, что из-за строительства новой дороги к «Чаше» переселят жителей пяти частных домов. На это выделили 48 млн рублей. Строительство нового участка дороги по улице Бондаренко, от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима необходимо завершить до конца мая. Этот участок дороги во время ЧМ-2018 станет одним из маршрутов движения болельщиков к фан-зоне, которая будет располагаться у «Чаши».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.