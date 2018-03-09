В Татарстане на избирательных участках установят металлодетекторы

В Татарстане перед выборами президента РФ на избирательных участках установят металлодетекторы. На эти цели из резервного фонда правительства России было выделено 35,9 млн рублей. Заказ на их поставку опубликовало министерство промышленности и торговли РФ.

Сообщается, что будет закуплено 202 единицы оборудования — примерно по 177,7 тысяч рублей за штуку.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.