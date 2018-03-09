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В Татарстане жители обнаружили на мусорной свалке трупы убитых собак

В Татарстане жители обнаружили на мусорной свалке трупы убитых собак
16+
Фото: соцсети

В Тукаевском районе Татарстана местные жители обнаружили на свалке трупы убитых собак. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Сообщается, что трупы убитых животных обнаружили в поселке Татарстан.

- Перед сходом администрации с населением в поселке и его окрестностях отстреливали собак. После трупы убитых животных жители обнаружили на мусорной свалке, которая расположена в черте поселка, - говорится в сообщении.

Как пишут пользователи соцсетей, разлагающийся «биоматериал», может ухудшить экологическую обстановку в населенном пункте. 

Элина Валеева, 11.03.2018, 16:29
Тэги: Животные
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Комментарии

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Горожанин11 марта 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Ничего нового. Каждый год подобное. Царствие небесное пёсикам, а тварям двуногим- гореть в Аду.
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биомусору место на помойке
теперь не сожрут какого-нибудь ребенка
47
43
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Горожанин11 марта 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Убийство во имя футбола.
Требуем остановить отстрел бездомных животных накануне ЧМ-2018!
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эдик-neдик
18
18
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Горожанин11 марта 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Ничего нового. Каждый год подобное. Царствие небесное пёсикам, а тварям двуногим- гореть в Аду.
Развернуть
какое царство небесное вонючим псам??
галоперидолу сожри, чудище неадекватное
40
36
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Горожанин11 марта 2018, 16:51
Фашисты
28
27
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Горожанин11 марта 2018, 16:57
Еще раз пишу любишь псов бери домой, а на улицах стаям бездомных псов не место, в Москве нажилились на операциях на собаках, а проверить проводилась операция или нет можно только после смерти это еще одна кормушка для нечистых на руку.
27
26
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Горожанин11 марта 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Фашисты
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лечись добровольно, пока не поздно
26
30
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Горожанин11 марта 2018, 17:01
Какие трупы? на фотке только одна шавка.
Походу пьяная спит )))
30
32
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Горожанин11 марта 2018, 17:01
Пенсионеры сейчас тоже биомусор , многих нужно согнать , чтоб не мешали ! Вашему ЧМ -2018 , на который было потрачено 10 миллиардов долларов .А старики живут хуже собак , молодёжи разрешён алкоголь , наркота .Куда катимся ?
32
32
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Горожанин11 марта 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Пенсионеры сейчас тоже биомусор , многих нужно согнать , чтоб не мешали ! Вашему ЧМ -2018 , на который было потрачено 10 миллиардов долларов .А старики живут хуже собак , молодёжи разрешён алкоголь , наркота .Куда катимся ?
Развернуть
Я лично никуда не качусь.
Если вы куда-то катитесь - это сугубо ваше желание. B-|
25
32
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Горожанин11 марта 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Люди из ума выжили, очередного потопа хотят, ибо не ведают, что творят.
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Многие источники утверждают , что сильный потоп будет в апреле .
7
7
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Горожан11 марта 2018, 17:03
Виноваты власти ,а не собаки.не умеешь руководить ,иди в лес.
21
19
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Горожанин11 марта 2018, 17:04
Так пока у зоошизы подгорает - может крематорий из своих nердаков сделают, чтоб зараза не распространилась?
26
25
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Горожанин11 марта 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Многие источники утверждают , что сильный потоп будет в апреле .
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Тут утверждений не надо - достаточно на сугробы посмотреть. Которые якобы вывезли ))))
Лучший комментарий
7
19
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Горожанин11 марта 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Люди из ума выжили, очередного потопа хотят, ибо не ведают, что творят.
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Придёт время, когда и от бомжей будут также избавляться.
20
18
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Горожанин11 марта 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Придёт время, когда и от бомжей будут также избавляться.
Развернуть
иди на помойке вангуй B-|
25
24
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Горожанин11 марта 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
аааа, пиндос-зоотеррорист...... >:>
10
16
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Горожанин11 марта 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Уроки сделал?
10
17
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Горожанин11 марта 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Я не педик, а гей:-D
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Может ты актер или известный шоумен? 8-*
16
19
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Горожанин11 марта 2018, 17:15
Сколько в людях самоуверенности и жестокости . Жизнь не предсказуема ! В нашей жизни на улице остаться с собаками, как 2 пальца обоссать.
25
25
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Горожанин11 марта 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Я лично никуда не качусь.
Если вы куда-то катитесь - это сугубо ваше желание. B-|
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Ты просто не чуствуешь, еще как ты катишься. На отдельном островке среди дерьма, тебе.тоже не выжить :-D
19
22
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Хамматджон Чулпандоев11 марта 2018, 17:21
Свулащи, убийцы собак, их надо на свалку!
16
23
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Горожанин11 марта 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
you are happy?
7
14
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Горожанин11 марта 2018, 17:23
В вашей ненавистной Америке и люди живут как люди и собакам ставят пломбы. Даже существует специальная полиция. Если облагать штрафами выбрасывающих животных и живодеров, можно построить и обеспечить не один приют. Вы себя считаете людьми разумными, а сами умеете только разрушать и убивать. Даже нет желания решить проблему иначе. Вы достойны оьщества в котором живёте, достойны своего президента и достойны своих детей, которые на старости не знают куда родителя сплавить и ругаются между собой чья очередь ухаживать. Ни капли вас не жаль.
19
13
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Горожанин11 марта 2018, 17:23
Общество судят по отношению как оно относится к старикам и животным! Больное общество!!!
19
27
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Горожанин11 марта 2018, 17:25
А собакам уже пофик. А вы остаетесь жить в окружении своих дурных помыслов и дел, пожиная соответствуюшие плоды.
17
12
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ТатарчоноК11 марта 2018, 17:31
Это год Собаки.. хорошо, что нет года Человека..
11
21
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Горожанин11 марта 2018, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
биомусору место на помойке
теперь не сожрут какого-нибудь ребенка
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Если ваши дети такие же бесчувственные и безмозглые, то святое дело их сожрать.
11
20
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Горожанин11 марта 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Это год Собаки.. хорошо, что нет года Человека..
Развернуть
По корейскому календарю тоже год собаки. И чо? 8-*
10
10
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Горожанин11 марта 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
А ты не отвлекайся, продолжай смотреть первый канал. Надеюсь, и в туалете висит портрет путина?
12
10
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Горожанин11 марта 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Я лично никуда не качусь.
Если вы куда-то катитесь - это сугубо ваше желание. B-|
Развернуть
Да из ямы трудно укатиться.
11
22
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ghhf11 марта 2018, 17:52
[url=https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1096667/zaghryziennyi_sobakami_19-lietnii_poghib_spasaia_ot_gholodnykh_psov_nieznakomuiu_dievushku]Загрызенный собаками 19-летний погиб, спасая от голодных псов незнакомую девушку[/url]
14
9
Согласны с автором?
герцог11 марта 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
you are happy?
Развернуть
you are shid - ты дерьмо, а не человек. Такой перевод.
9
8
Согласны с автором?
Горожанин11 марта 2018, 18:08
Жестокое обращение с жевотными однако. Гринпис зелёные вы в доле $$?
9
11
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Горожанин11 марта 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
you are shid - ты дерьмо, а не человек. Такой перевод.
Развернуть
вообще-то shit. t а не d
2
3
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Давно живу11 марта 2018, 18:20
Может к награде представим собачек? А их семьям по квартире?
Собаки не животные, животные не живут среди людей. С людьми живут только паразиты.
Только закопать надо было, а не на свалку тащить
9
10
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Горожанин11 марта 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Если ваши дети такие же бесчувственные и безмозглые, то святое дело их сожрать.
Развернуть
Ох ты ж дегенерат
9
8
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герцог11 марта 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
вообще-то shit. t а не d
Развернуть
да, shit - [***]
8
3
Согласны с автором?
Горожанин11 марта 2018, 19:05
Вот бы еще рядом зоошиза лежала!:-D
4
8
Согласны с автором?
Горожанин11 марта 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
да, shit - [***]
Развернуть
твое второе имя
0
6
Согласны с автором?
Горожанин11 марта 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Это год Собаки.. хорошо, что нет года Человека..
Развернуть
Зато есть Человек года.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 марта 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
Если ваши дети такие же бесчувственные и безмозглые, то святое дело их сожрать.
Развернуть
на, помолись, сверхчеловек B-|
0
1
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