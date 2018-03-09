В Татарстане жители обнаружили на мусорной свалке трупы убитых собак

В Тукаевском районе Татарстана местные жители обнаружили на свалке трупы убитых собак. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Сообщается, что трупы убитых животных обнаружили в поселке Татарстан.

- Перед сходом администрации с населением в поселке и его окрестностях отстреливали собак. После трупы убитых животных жители обнаружили на мусорной свалке, которая расположена в черте поселка, - говорится в сообщении.

Как пишут пользователи соцсетей, разлагающийся «биоматериал», может ухудшить экологическую обстановку в населенном пункте.