Бывший министр юстиции Татарстана переквалифицировался в адвокаты

Бывший министр юстиции республики Татарстан Мидхат Курманов стал адвокатом, сообщает «БИЗНЕС Online».

Статус адвоката был присвоен ему 21 февраля этого года по решению квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ.

Напомним, Курманов являлся министром юстиции РТ в 2004-2013 годах. После отставки он преподавал в КФУ.

Также Курманов вел дело своего сына Ильдара Курманова. Он был признан виновным в мошенничестве на 47 млн рублей при строительстве гипермаркета «Леруа Мерлен» в Казани. Первоначально его приговорили его к 6 годам лишения свободы, но верховный суд сократил срок до трех лет. После Курманов-младший вышел на свободу по УДО.

Мидхат Курманов родился 2 августа 1959 года в селе Средний Сантимир Ульяновской области.

Закончил КГУ им. В.И.Ульянова, по специальности - юрист. Доктор юридических наук.

Трудовая деятельность:

1982 - 1992 гг. – оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ - начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ.

1992 - 2004 гг. – Государственный Совет Республики Татарстан (член Президиума Государственного Совета, председатель Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики).

2004 - 2013 гг. – министр юстиции Республики Татарстан.