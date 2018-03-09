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Бывший министр юстиции Татарстана переквалифицировался в адвокаты

Бывший министр юстиции Татарстана переквалифицировался в адвокаты
16+
Фото: minjust.tatarstan.ru

Бывший министр юстиции республики Татарстан Мидхат Курманов стал адвокатом, сообщает «БИЗНЕС Online».

Статус адвоката был присвоен ему 21 февраля этого года по решению квалификационной комиссии  Адвокатской палаты РТ.

Напомним, Курманов являлся министром юстиции РТ в 2004-2013 годах. После отставки он преподавал в КФУ.

Также Курманов вел дело своего сына Ильдара Курманова. Он был признан виновным в мошенничестве на 47 млн рублей при строительстве гипермаркета «Леруа Мерлен» в Казани. Первоначально его приговорили его к 6 годам лишения свободы, но верховный суд сократил срок до трех лет. После Курманов-младший вышел на свободу по УДО. 

Мидхат Курманов родился 2 августа 1959 года в селе Средний Сантимир Ульяновской области.
Закончил КГУ им. В.И.Ульянова, по специальности - юрист. Доктор юридических наук.
Трудовая деятельность:
1982 - 1992 гг. – оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ - начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ.
1992 - 2004 гг. – Государственный Совет Республики Татарстан (член Президиума Государственного Совета, председатель Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики).
2004 - 2013 гг. – министр юстиции Республики Татарстан.

ProKazan.ru, 10.03.2018, 13:52
Тэги: Профессия
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Комментарии

Горожанин10 марта 2018, 14:04
нормальный ход :-)
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Горожанин10 марта 2018, 14:05
"Придется переквалифицироваться в управдомы" (с) Остап Бендер
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Горожанин10 марта 2018, 14:06
самое место для Курманова. Без ехидства.
И адвокатом должен быть толковым.
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Горожанин10 марта 2018, 14:06
Если вел дело родственника, типичный "конфликт интересов", предвзятое кривосудие.
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Давно живу10 марта 2018, 14:18
Так он вёл дело или защищал сына?
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Горожанина10 марта 2018, 14:22
Адвакат это то что надо,вот,где таланты свои проявит в полной мере ...Алга!
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сночало сажал,атиперь отмазывать будет!!!гениально!!!10 марта 2018, 14:28
сночало сажал,а типерь отмазывать будет!!!гениально!!!
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6954710 марта 2018, 14:37
Правильно, сыночка своего нерадивого отмазывать. Сколько миллионов прикарманил Курманов младший, все помнят? Песня, все в рифму получается
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Ррр10 марта 2018, 14:38
А воообще по чесноку все эти бывшие в кавычках министры и т.д так надоели со всеми своими делишками и детишками что тошно. Вот я смотрю на него и вооообщееее ему не верю хоть что пиши и говори. Надо всегда себя вести достоино и тогда не прийдется принимать диаметрально противоположную сторону......
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