На Казанке спасли двух женщин, застрявших во льду

Накануне, 9 марта, спасатели МЧС помогли двум женщинам, провалившимся по щиколотку под лед. Пострадавшие находились на Казанке, напротив НКЦ, в 400 метрах от береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Женщины стояли по щиколотку в воде и боялись самостоятельно идти дальше по льду. Прибывшие на место спасатели вызволили женщин из ледяной ловушки, вывели их на берег и отправили в больницу.