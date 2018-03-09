В этом году в Татарстане построят 10 новых школ на сумму 6 миллиардов рублей

В Казани новые образовательные учреждения возведут в в жилых комплексах «Соловьиная роща», «Салават Купере» и «Светлая долина».

В 2018 году в республике Татарстан появятся десять новых общеобразовательных школ. На их строительство выделено 6,05 миллиардов рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В Казани новые образовательные учреждения возведут в в жилых комплексах «Соловьиная роща», «Салават Купере» и «Светлая долина». Также школы построят в Набережных Челнах, Чистополе, Елабуге, Агрызском, Лаишевском и Нижнекамском районах.

Напомним, в 2011-2017 годах в РТ открылись 42 новые школы, на их строительство было выделено почти 11,8 миллиардов рублей.

Так, в сентябре прошлого года президент Татарстана открыл сразу две новые школы в Советском районе Казани - №180 и №181.