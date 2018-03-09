Холм с памятником Мулануру Вахитову в Казани предлагают разрыть прямо посередине

В Казани обсуждается судьба знаменитого холма, на котором в скором времени будет построен новый торговый центр

Холм с памятником Мулануру Вахитову в центре Казани предлагают разрыть посередине для создания пешеходного прохода к торговому центру, который планируют выстроить на вершине. Такой проект предложил турецкий архитектор Эмре Аролат. Это предложение обсудили 7 марта на градсовете в Управлении архитектуры и градостроительства города.

О проекте с туннелем

Согласно проекту, холм остается в том же состоянии, в каком и был. Внутри предлагается создать подземную галерею, где любой желающий, надев 3D-очки, сможет пройтись как будто по старой Казани. При этом Судьба памятника Муллануру Вахитову остается неясной, возможно, его передвинут.

- Этот архитектор был в Казани, хотел, чтобы комплекс был красивый и современный. Чтобы этот проект, условно говоря, улучшил его имидж. Потому что сейчас этот архитектор является звездой мирового масштаба. И для него очень важно, чтобы комплекс стал презентацией его таланта, - цитирует слова главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой "Реальное время".

Эксперты, которые собрались на обсуждении, восприняли проект с критикой. Среди них была и помощник президента РТ Наталия Фишман.

- Коллеги, а вы как зимой будете эксплуатировать эту территорию? Просто не очень понятно, как все это будет устроено в снег, - сказала она.

Главный арзитектор Казани отметила, что автор проекта не возражает против изменений в проекте. Поэтому призвала коллег не только критиковать, но и вынести свои предложения. В свою очередь Наталия Фишман сообщила, что ей прямо тут же удалось связаться с архитектором Эмре Аролатом и тот выразил готовность сотрудничать с казанскими коллегами.

О развитии других общественных пространств

Представитель градсовета Николай Новиков призвал обратиться к руководству РТ с предложением выделить деньги и организовать международный конкурс на разработку концепции по развитию площади Тукая, площади Свободы и площадки перед театром Камала.