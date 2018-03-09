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Холм с памятником Мулануру Вахитову в Казани предлагают разрыть прямо посередине

Холм с памятником Мулануру Вахитову в Казани предлагают разрыть прямо посередине
16+
Фото: Василя Ширшова, "Реальное время"
В Казани обсуждается судьба знаменитого холма, на котором в скором времени будет построен новый торговый центр

Холм с памятником Мулануру Вахитову в центре Казани предлагают разрыть посередине для создания пешеходного прохода к торговому центру, который планируют выстроить на вершине. Такой проект предложил турецкий архитектор Эмре Аролат. Это предложение обсудили 7 марта на градсовете в Управлении архитектуры и градостроительства города.

О проекте с туннелем

Согласно проекту, холм остается в том же состоянии, в каком и был. Внутри предлагается создать подземную галерею, где любой желающий, надев 3D-очки, сможет пройтись как будто по старой Казани. При этом Судьба памятника Муллануру Вахитову остается неясной, возможно, его передвинут.

- Этот архитектор был в Казани, хотел, чтобы комплекс был красивый и современный. Чтобы этот проект, условно говоря, улучшил его имидж. Потому что сейчас этот архитектор является звездой мирового масштаба. И для него очень важно, чтобы комплекс стал презентацией его таланта, - цитирует слова главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой "Реальное время".

Эксперты, которые собрались на обсуждении, восприняли проект с критикой. Среди них была и помощник президента РТ Наталия Фишман.

- Коллеги, а вы как зимой будете эксплуатировать эту территорию? Просто не очень понятно, как все это будет устроено в снег, - сказала она.

Главный арзитектор Казани отметила, что автор проекта не возражает против изменений в проекте. Поэтому призвала коллег не только критиковать, но и вынести свои предложения. В свою очередь Наталия Фишман сообщила, что ей прямо тут же удалось связаться с архитектором Эмре Аролатом и тот выразил готовность сотрудничать с казанскими коллегами.

О развитии других общественных пространств

Представитель градсовета Николай Новиков призвал обратиться к руководству РТ с предложением выделить деньги и организовать международный конкурс на разработку концепции по развитию площади Тукая, площади Свободы и площадки перед театром Камала. 

ProKazan.ru, 09.03.2018, 13:44
Тэги: Архитектура
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Комментарии

Горожанин09 марта 2018, 14:18
Зачем нужен очередной торговый центр, а памятник Вахитова - это история!
Лучший комментарий
9
106
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Горожанин09 марта 2018, 14:28
Вахитов такой же революционер как и остальные,как добивались результаты известны.
22
16
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Горожанин09 марта 2018, 14:36
Предлагаю на пл.свободы вместо памятника построить мега ТЦ впритык к зданию ГС и театру.
5
40
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Слушатель09 марта 2018, 14:54
Манкурты руководят страной. Становится страшно, что ждёт наших детей и внуков.
7
42
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Хамматджон Чулпандоев09 марта 2018, 15:00
Муланур! Встал₽ ты не там и в него время!
8
5
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Горожанин09 марта 2018, 15:05
пусть этот турецкий архитектор в турции и строит дома в пустыне. лучше бы парк разбили там комфортный и сделали зеленую зону.
4
52
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Горожанин09 марта 2018, 15:08
Потом придут люди х и всё сразу снесут .
5
6
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герцог09 марта 2018, 15:10
Разрыть историю и вторгнуться в духовность
Там где возвышенность машиной сделать ровность
Потомство не проклянет ль нас-проектик новый загляденье класс
И средства поступили все в объёме-что наша жизнь как словно на пароме
Мы скученность вещей вгоняем лишь в простор
Нас не осудит даже дерзкий вор
4
8
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Горожанин09 марта 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Русский продал землю всё.
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Ты на каком языке это написал?
4
11
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Горожанин09 марта 2018, 16:01
А может вместо казанской ратуши или кабмина торговый центр построить?!
Трафик там большой - оперный театр, большой концертный зал, верховный суд, налоговая. Недалеко нкц казань
там как раз и мусин сможет прогуливаться в рамках домашнего ареста
4
28
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Горожанин09 марта 2018, 16:05
Не дают кому то покоя не распроданные ещё клочки земли в центре города. Ну давайте все парки, северы, набернжные, площади распродадим под торговые центры.
4
20
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Давно живу09 марта 2018, 16:08
Весь город испаганили своими бесноватыми идеями. Исторический центр превратился в калашный ряд вперемешку с примитивными аттракционами. Слово реставрация никто не слышал? Такую мостовую убили своими плитками
5
42
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Горожанин09 марта 2018, 16:20
Можно Казанку перегородить и высушить. Это сколько можно будет там торговых центров понастроить!!!!!
6
33
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Димас люблю пивас09 марта 2018, 16:50
Секас вот это хорошо:-D
9
6
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Горожанин09 марта 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
В крайности не впадайте. А если грамотно сделать проект, то получится хорошо. Территорию холма приветик в порядок.
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В крайность впадают метшин, фишман, балтусова и компания.
На кой рядом с кольцом и гумом еще один торговый центр?!
Если уж хочется тц именно в центре построить, можно вместо ДОМО и Спартака построить
Рядом озеро Кабан, Сувар, Планетп Фитнес, театр Камала, баскетхолл
И трафик тоже хороший
3
27
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Горожанин09 марта 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Раз строят, значит есть спрос. Все просто.
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Спрос на "откат"?
2
15
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Нечто09 марта 2018, 17:09
Пусть всю Казань снесут, весь центр тогда. Столько красивых исторических зданий загубили либо сделали псевдо реставрацию. Закатали все в асфальт, летом от жары не спрячешся, деревьев нет. Смешно, даже управление горводзеленхоза перед офисом своим вырубило все. Уничтожают тихо и планомерно старушку Казань. Исчез дух той Казани который я знал в детстве и до недавнего прошлого. Многие заметили, что забрасывали красивые здания годами, когда стали они рушатся, не могут найти инвесторов чтоб отремонтировать. Так следить ведь надо. Взять старые трамваи раз. Два вагона подарили нижнекамску, те привели их в оригинальный вид. У нас в депо стояли и гнили. А у казани ведь богатая трамвайная история. Школота вряд ли помнит и знает что в казани было 23 трамвайных маршрта. Помните самый короткий маршрут? 16ый, Халитова Второй переезд. Уничтожили все. Нет больше любимой Казани, есть Метшиеский город
4
44
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Горожанин09 марта 2018, 17:15
Ради выгоды передвинут и Джалиля, повернут вспять Волгу, сровняют с землёй все, что угодно.
3
19
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Джузеппе Бетори09 марта 2018, 17:36
Покойся с миром
2
3
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Димон09 марта 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Памятник Вахитову - на площадь или улицу Вахитова. Молодой советской власти нужны были свои герои. Вот и взяли подходящего по анкете: татарин, рабочий, молодой. А кто-нибудь знает какой он подвиг совершил, кроме того что погиб?
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Вахитов родился в семье торговца и никогда рабочим не был.
5
5
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Димон09 марта 2018, 17:42
И родился в Пермском крае.
5
6
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Горожанина09 марта 2018, 17:44
Мало у нас торговых центров,те что есть уже лишние,архитектора настоящего нет,вся Казань город торгашеский,хоть бы не трогали что осталось,дикие проекты.
3
21
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Ол09 марта 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Предлагаю на пл.свободы вместо памятника построить мега ТЦ впритык к зданию ГС и театру.
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Лучше гараж 9 этажный или мусороприемник
2
12
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Эдик09 марта 2018, 17:55
На холме помимо памятника Вахитова находится еще и Шахматная школа, лучше бы это место облагородили красивым парком!
2
23
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Горожанин09 марта 2018, 18:01
Раз пошла такая пьянка , стройте на холме МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД !!! У верхов весенние обострение !
2
17
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Горожанин09 марта 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Мало у нас торговых центров,те что есть уже лишние,архитектора настоящего нет,вся Казань город торгашеский,хоть бы не трогали что осталось,дикие проекты.
Развернуть
А что осталось? Пустырь на этом холме?
10
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
На холме помимо памятника Вахитова находится еще и Шахматная школа, лучше бы это место облагородили красивым парком!
Развернуть
Зачем облагораживать?
Лучше продать туркам, на полученные деньги построить парочку вертолетных площадок в борматюшино.
А потом просить из бюджета деньги на строительство новой шахматной школы и при каждом удобном случае восхвалять президента за помощь и крышевание
2
16
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:06
И опять-таки в центре повестки дня благоустройство площади Тукая, площади Свободы и площадки перед театром Камала. Хотелось бы спросить гражданина Новикова: он вообще в курсе, что Казань не ограничивается этими тремя площадями?
1
9
Согласны с автором?
Сын колхозников09 марта 2018, 18:20
Я уходил в армию- 1970 год - не было подземного перехода, не было "Колца", по Бауман ходили автобусы и троллейбусы. В 1977 году жил в гостинице Казань по Баумана. Рядом с гостиницей Татарстан было здание "Детский мир". Сейчас там продают парфюмерии для геев и лесбиянок- для простых работающих женщин цены недопустимы... Кто в Казани думает об истории города? - Простые смертные. Я тоже из Актаныша, но старая Казань мне дороже.
4
27
Согласны с автором?
Горожанина09 марта 2018, 18:20
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
2
15
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:36
В ответ на комментарий пользователя
пусть этот турецкий архитектор в турции и строит дома в пустыне. лучше бы парк разбили там комфортный и сделали зеленую зону.
Развернуть
на БО писали более подробную статью. Холм, как я понимаю, трогать кардинально не будут. А планируют озеленить и привести в порядок просто.
9
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:36
Так там же рядом уже есть торговые центры "Кольцо" и ГУМ !
2
14
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
Развернуть
ага, а ты тут самый умный прям
9
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
Развернуть
С местными "ценник" будет ниже и в рублях.
Соответственно, размер "отката" меньше
1
13
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Так там же рядом уже есть торговые центры "Кольцо" и ГУМ !
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Пока Хайруллин у себя на малой родине развлекает сельхозпроизводителей, решили без него все согласовать
А возможно сила хадитакташевской крыши уже иссякла
1
4
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
на БО писали более подробную статью. Холм, как я понимаю, трогать кардинально не будут. А планируют озеленить и привести в порядок просто.
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Это для успокоения народа написали
Сначала построят тц, а потом вынесут на открытое голосование.
Как все делается в татарстане
1
8
Согласны с автором?
Давно живу09 марта 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Я уходил в армию- 1970 год - не было подземного перехода, не было "Колца", по Бауман ходили автобусы и троллейбусы. В 1977 году жил в гостинице Казань по Баумана. Рядом с гостиницей Татарстан было здание "Детский мир". Сейчас там продают парфюмерии для геев и лесбиянок- для простых работающих женщин цены недопустимы... Кто в Казани думает об истории города? - Простые смертные. Я тоже из Актаныша, но старая Казань мне дороже.
Развернуть
А простых работающих женщин навоз и уголь что ли? Хватит нести ерунду, в Золотом Яблоке на любой кошелёк можно подобрать парфюм
3
5
Согласны с автором?
Пенсионер09 марта 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
Развернуть
Русь сейчас вообще чужое государство стало украиной зовётся а мы так и остались где живём...
2
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Медикам до пuзды всё это.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:11
а ,что здание пенсионное и кольцо украшают местность.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:27
Очевидно,холм оживет. Сейчас туда редко кто поднимается.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
а ,что здание пенсионное и кольцо украшают местность.
Развернуть
Кольцо реконструируют. Пенсионный - уж что осталось...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
И опять-таки в центре повестки дня благоустройство площади Тукая, площади Свободы и площадки перед театром Камала. Хотелось бы спросить гражданина Новикова: он вообще в курсе, что Казань не ограничивается этими тремя площадями?
Развернуть
Но они центральный. Все равно к ним больший интерес, чем к другим площадкам.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Это для успокоения народа написали
Сначала построят тц, а потом вынесут на открытое голосование.
Как все делается в татарстане
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ой а вам неспокойно прям от памятника Вахитова? Там холм никому ненужный, запущенный. Пусть приведут в порядок лучше территорию. А это сделает только частный инвестор, к примеру. У города нет на такое бюджета
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Петя Пак09 марта 2018, 21:40
В ответ на комментарий пользователя
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
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Да здох.ла она давно разуй глаза
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Горожанин09 марта 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Да здох.ла она давно разуй глаза
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Пак - корейское фамилиё :-D
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Ким Докан09 марта 2018, 22:20
В ответ на комментарий пользователя
Пак - корейское фамилиё :-D
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Горожанин09 марта 2018, 22:43
В ответ на комментарий пользователя
Почему турецкий архитектор?оскудела русь?все неприятности от тупостн и тупых людей.
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Откатов больше
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Горожанин09 марта 2018, 22:53
мне кажется, что памятник уже потерял свою актуальность. Со временем на историю можно посмотреть со стороны, и кто был когда-то героем, может оказаться совсем другим человеком.
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Горожанин09 марта 2018, 22:54
В ответ на комментарий пользователя
Очевидно,холм оживет. Сейчас туда редко кто поднимается.
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там вообще ничего интересного нет, а надо бы давно оживить и создать уютное место, озеленить, цветочки посадить
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Горожанин09 марта 2018, 23:02
В ответ на комментарий пользователя
ой а вам неспокойно прям от памятника Вахитова? Там холм никому ненужный, запущенный. Пусть приведут в порядок лучше территорию. А это сделает только частный инвестор, к примеру. У города нет на такое бюджета
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С платных парковок сколько собоали?
На эти деньги загнать на холм горводзеленхоз и посадить цветы
Мелочь, но будет привлекать туристов фотографироваться
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Горожанин09 марта 2018, 23:04
В ответ на комментарий пользователя
мне кажется, что памятник уже потерял свою актуальность. Со временем на историю можно посмотреть со стороны, и кто был когда-то героем, может оказаться совсем другим человеком.
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История у России одна! И не надо на нее под другим ракурсом смотреть
Примеры таких смотрелок - украина и прибалтика
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Горожанин10 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Пусть всю Казань снесут, весь центр тогда. Столько красивых исторических зданий загубили либо сделали псевдо реставрацию. Закатали все в асфальт, летом от жары не спрячешся, деревьев нет. Смешно, даже управление горводзеленхоза перед офисом своим вырубило все. Уничтожают тихо и планомерно старушку Казань. Исчез дух той Казани который я знал в детстве и до недавнего прошлого. Многие заметили, что забрасывали красивые здания годами, когда стали они рушатся, не могут найти инвесторов чтоб отремонтировать. Так следить ведь надо. Взять старые трамваи раз. Два вагона подарили нижнекамску, те привели их в оригинальный вид. У нас в депо стояли и гнили. А у казани ведь богатая трамвайная история. Школота вряд ли помнит и знает что в казани было 23 трамвайных маршрта. Помните самый короткий маршрут? 16ый, Халитова Второй переезд. Уничтожили все. Нет больше любимой Казани, есть Метшиеский город
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Горожанин10 марта 2018, 00:52
Минник все продал и отжал, когда же ты уйдешь, навсегда
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Павел Филипов10 марта 2018, 01:37
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Горожанин10 марта 2018, 01:55
В ответ на комментарий пользователя
Пусть всю Казань снесут, весь центр тогда. Столько красивых исторических зданий загубили либо сделали псевдо реставрацию. Закатали все в асфальт, летом от жары не спрячешся, деревьев нет. Смешно, даже управление горводзеленхоза перед офисом своим вырубило все. Уничтожают тихо и планомерно старушку Казань. Исчез дух той Казани который я знал в детстве и до недавнего прошлого. Многие заметили, что забрасывали красивые здания годами, когда стали они рушатся, не могут найти инвесторов чтоб отремонтировать. Так следить ведь надо. Взять старые трамваи раз. Два вагона подарили нижнекамску, те привели их в оригинальный вид. У нас в депо стояли и гнили. А у казани ведь богатая трамвайная история. Школота вряд ли помнит и знает что в казани было 23 трамвайных маршрта. Помните самый короткий маршрут? 16ый, Халитова Второй переезд. Уничтожили все. Нет больше любимой Казани, есть Метшиеский город
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Опоздали с комментариями. Город уже уничтожен и обезображен. Я за тц в холме - но тогда снести уродливое кольцо. Дом классный угловой там был)
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Jesse Marstaller10 марта 2018, 02:06
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