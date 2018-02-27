Путин подписал закон: глав регионов будет охранять Национальная гвардия

Президент России Владимир Путин наделил Росгвардию полномочиями обеспечивать безопасность руководителей высших исполнительных органов власти субъектов Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, помимо глав российских субъектов Росгвардия также сможет охранять другие категории лиц. О ком именно идет речь, в тексте закона не поясняется. Охрана будет осуществляться «исключительно на договорной основе». Тарифы и стоимость контрактов будут определены «в порядке, устанавливаемом правительством». Средства, вырученные Росгвардией по контрактам на охрану губернаторов, будут зачисляться в федеральный бюджет.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

ТАСС со ссылкой на замдиректора Росгвардии Сергея Меликова указывает, что ранее главы субъектов охранялись подразделениями госохраны МВД и иногда частными компаниями.