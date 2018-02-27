Участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что над ней измывался возлюбленный

Приехавшая из Казани для участия в новом сезоне шоу "Холостяк" 23-летняя Аида Уразбахтина рассказала, что ее бывший возлюбленный измывался над ней и ее трехлетним сыном, ролик с девушкой был опубликован в группе шоу "ВКонтакте".

По словам девушки, поначалу им было интересно вместе, но в какой-то момент он начал неадекватно себя вести, в результате на ее теле остались "воспоминания" об этих отношениях. Она решила расстаться с ним после того, как "ситуация" коснулась ее сына.

После пережитого девушка хочет помогать женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, как когда-то и она.

Напомним, всего в новом сезоне шоу всего будут участвовать 24 девушки, которые попытаются завоевать внимание певца Егора Крида.