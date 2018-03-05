Домохозяйка из Казани станет новой участницей шоу «Холостяк»

23-летняя Аида Уразбахтина, живущая в Казани, станет участницей нового сезона популярного шоу "Холостяк", об этом сообщили организаторы.

По словам Аиды, раньше она жила в Набережных Челнах, а последнее время - в Казани, является домохозяйкой, а своим главным недостатком считает громкое пение. По данным из комментариев к ее анкете, у Аиды есть ребенок.

Также в шоу будет участвовать 22-летняя уроженка Чистополя Алина Галимова, всего будет 24 участницы, которые попытаются завоевать внимание певца Егора Крида.

Шоу "Холостяк", премьера которого состоялась на ТНТ в 2013 году — российская адаптация всемирно известного проекта "The Bachelor". По правилам шоу девушки борются за сердце главного героя — известного и обеспеченного холостяка. Главный герой устраивает претенденткам романтические свидания в разных уголках планеты, проводит испытания и дает возможность девушкам раскрыться. До финала доходят лишь две претендентки, среди которых главный герой и выбирает ту, которая смогла покорить его сердце.

Новый сезон "Холостяка" стартует весной 2018 года.