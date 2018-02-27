В Казани планируют отремонтировать здания трех министерств и кабмина РТ

В Казани планируют отремонтировать здания трех министерств — финансов, транспорта и дорожного хозяйства, сельского хозяйства, а также здания кабмина РТ. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок РТ.

Согласно документации, ремонт объектов оценивается в 128 млн рублей, из них 28,2 млн рублей будут направлены на капремонт кабмина РТ.

- В здании кабинета министров РТ необходимо будет провести отделочные работы и обустроить гигиенические помещения, - говорится в сообщении.

На ремонт здания министерства финансов потребуется 9,7 млн рублей, минсельхоза — 9 млн рублей. А ремонт здания министерства хозяйства и транспорта оценивается в 867 тыс рублей.

Кроме того, необходимо провести капитальный ремонт объектов на территории Гостевого дома хозуправления при кабмине за 22 млн рублей, здания исполкома Бугульминского и Буинского районов, а также здания Казанской городской жилищной инспекции за 5,4 млн рублей.