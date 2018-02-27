«Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу»: Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи

Также актер погулял по городу вместе с мэром Линаром Закировым, заглянул в музей Ярослава Гашека

Популярный российский артист Александр Розенбаум в Бугульме поработал в бригаде скорой помощи, об этом он несколько часов назад сообщил в своем Instagram.

Приехавший в город Розенбаум погулял по городу вместе с мэром Линаром Закировым, заглянул в музей Ярослава Гашека, а после решил поработать на "скорой".

- Вот так я приехал в Бугульму. Думаю, да ну эти песни! Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу, пару вызовов сделаю, а там посмотрим. Может, и спою! — заявил в видео Розенбаум, одетый в фельдшерскую форму с чемоданом экстренной помощи в руках.

Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru) Мар 6, 2018 в 3:18 PST

Кстати



Александр Розенба́ум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Российской Федерации.