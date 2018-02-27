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«Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу»: Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи

"Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу": Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи
16+
Фото: скриншот
Также актер погулял по городу вместе с мэром Линаром Закировым, заглянул в музей Ярослава Гашека

Популярный российский артист Александр Розенбаум в Бугульме поработал в бригаде скорой помощи, об этом он несколько часов назад сообщил в своем Instagram.

Приехавший в город Розенбаум погулял по городу вместе с мэром Линаром Закировым, заглянул в музей Ярослава Гашека, а после решил поработать на "скорой".

- Вот так я приехал в Бугульму. Думаю, да ну эти песни! Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу, пару вызовов сделаю, а там посмотрим. Может, и спою! — заявил в видео Розенбаум, одетый в фельдшерскую форму с чемоданом экстренной помощи в руках.

Кстати

Александр Розенба́ум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Российской Федерации. 

N. Vildanov, 07.03.2018, 11:49
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 11:57
Бравада.
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 12:04
пиар
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3
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Горожанин07 марта 2018, 12:22
Выпендрёж. Спою, не спою. Сам то, ушел петь. Врачом то много не заработаешь. В начале 80 -х много таких было. И врачей и учителей и инженеров.
0
2
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Дед07 марта 2018, 12:48
Жиру бесится этот Розенбаум.
0
0
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Горожанин07 марта 2018, 13:05
В 1974 г. Александр Розенбаум окончил медицинский институт и в течение пяти лет проработал врачом скорой помощи. Хотел вспомнить молодость...
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