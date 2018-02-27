В Казани при православном храме откроют курсы робототехники

В Казани при храме на улице Краснококшайская, д. 101 открываются курсы по робототехнике для детей. Об этом говорится на сайте митрополии Татарстана. Детей будут обучать конструированию роботов и основам их программирования

Обучение будет бесплатным, приглашаются все желающие дети возрастом от 8 лет. Уроки проводятся по вторникам в 17:00.

Записаться на курсы можно, отправив данные (ФИО и номер телефона одного из родителей; имя, фамилию и возраст ребенка) на номер 8 927 240-01-42 (SMS и месенджеры).

- Также можно отправить данные Дмитрию Степанову, воспользовавшись сервисом личных сообщений в социальной сети "ВКонтакте", - отмечается на сайте.