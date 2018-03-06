СМИ: в Сирии разбился российский самолет Ан-26, 39 человек погибли

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

В Сирии разбился российский самолет Ан-26, сообщили в Минобороны. В результате крушения воздушного судна погибли 39 человек — 33 пассажира и 6 членов экипажа.

Жертвами катастрофы стали 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

Как пишут «РИА Новости», авария произошла около 15.00 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

- Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы, - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, самолет не был сбит.