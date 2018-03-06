В Казани прошла всероссийская свадебная выставка «Wedding Expo Kazan»

4 марта в Казани прошла самая масштабная на территории Татарстана свадебная выставка "Wedding Expo Kazan" 2018

Организовали столь интересную и полезную выставку агенство Dream Makers Group и студия декора Live in Love company при поддержке Управления ЗАГС г. Казани.

В ней приняли около 100 КОМПАНИЙ, связанных со сферой организации свадеб. Это декораторы, ведущие, артисты, фото и видеооператоры, флористы, организаторы, салоны свадебных платьев и другие. Посмотреть на красоту мероприятия, насладиться приятным днем и самое главное, организовать свою свадьбу мечты, пришли 3990 КАЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! Среди которых больше половины составили будущие молодожены и их родители.

Свадебная выставка "WeddingExpoKazan" - это место встречи для будущих молодоженов и свадебных специалистов. Здесь можно сразу выбрать все необходимое для предстоящего семейного события и забронировать необходимые услуги. Гости выставки смогли вживую познакомиться с каждым специалистом, узнать интересующие и актуальные вопросы по свадьбе, найти нужных профессионалов для своего праздника, а также примерить на себе образ невесты и жениха на стендах с платьями и костюмами и сфотографироваться возле красиво оформленных фотозонах. Для будущих молодожен были организованы лотореи и конкурсы, преимуществом стали и розыгрыш сертификатов от гуру свадебной сферы. Организаторы выставки приготовили для женихов и невест сюрприз – бесплатная церемония свадебной регистрации в Грузии! Условия конкурса были просты – написать красивую историю любви со своей второй половинкой. Победителей определили 4 марта на выставке. Ими стала молодая пара из Казани.

Для специалистов и будущих молодоженов на выставке проходили мастер-классы от ведущих Татьяны Печерских и Антона Киселева, которые благодаря своему профессионализму пользуются большой популярностью заграницей тоже. Они рассказали об особенностях работы ведущего на свадьбах и как выйти на международный уровень. Спикером на выставке выступила и известный декоратор Мария Кулагина, руководитель Marry.Cool. Про важность светового обеспечения на мероприятии рассказал генеральный директор A-Group Артем Статин. Важно отметить, что благодаря A-Group свадебная выставка была обеспечена светом и всей технической оснащенностью. Прошли мастер-классы и по образу и организации никаха, свадьбы зарубежом. Последнюю тему подробно раскрыла руководитель агенства Dream Makers Group Мария Коврижных. В этом году для невесте прошел мастер-класс по визажу и уходу за лицом во время подготовки к свадьбе.

Торжественное открытие выставки началось с приветственных слов исполняющего обязанности начальника управления города Казани Фариды Валиевой и руководителей агентств-организаторов выставки Марии Коврижных и Ляли Тухбатуллиной. На главной сцене выставки развернулась шоу-программа, где приняли участие известные артисты страны, кавер-группы и звезды татарской эстрады. Кульминацией стал свадебный показ с участием известных брендов и магазинов премиум-класса. В частности, "iQueen by Zarrina Babadzhanova" по мусульманской моде (образы жениха и невесты для свадьбы и никаха) и свадебного бутика "Marry Me". В этом году показ удивил разнообразием мужских костюмов для женихов от бренда Armany и сети бутиков PioneerGroup.

Участие в выставке приняли лучшие в сфере свадебного гостеприимства специалисты. Среди них - Зарина Бабаджанова (основатель, дизайнер - модельер бренда iQueenZarrinaBabadzhanova), руководитель свадебной моды Наталья Тульникова и еще множество не менее популярных специалистов свадебной сферы. Масштабно заявили о себе известные отели и рестораны "Luciano", свадебное агентство "Dream Wedding", Kazan Kremlinи другие. Участниками и партнерами выставки стали МБ Ирбис Mercedes.

По словам организаторов, прилагая максимум усилий для создания такого масштабного события, они всеми силами старались показать профессионализм свадебных специалистов и высокий уровень развитости свадебного рынка Татарстана. Ведь свадебные специалисты сейчас - это не просто люди, делающие праздник, но, прежде всего, профессионалы, посвящающие этому все своё рабочее время. Их идеи позволяют сделать каждый праздник запоминающимся и абсолютно неповторимым. Примеров тому все больше! Именно поэтому, если молодожены решили превратить свое торжество в незабываемую сказку с приятными воспоминаниями, специалисты советуют обращаться к обученным мастерам своего дела. Так же, как свое здоровье мы доверяем только высококвалифицированным докторам, а не самозванцам. Свадьба мечты – дело рук профессионалов: выставка в очередной раз воочию это наглядно показала.

*Текст материала предоставлен партнером