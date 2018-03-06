Глава Минобра РТ о татарском: «Я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать»

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов не смог ответить на вопрос о противоречии отмены обязательного изучения татарского языка республиканскому законодательству, которое предполагает изучение госязыков республики в равных объемах, передает idelreal.org.

По словам министра, он бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать.

- Будут найдены нормальные варианты решений. Это рабочий процесс, в котором, как наш президент республики говорит, виноваты и лошадь, и телега, - сказал он.

Так, Бурганов призвал спокойно разобраться в этом процессе, добавив, что учебный процесс при этом никак не ломается.

Напомним, ранее министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и «родной язык». Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

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