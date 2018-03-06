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Глава Минобра РТ о татарском: «Я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать»

Глава Минобра РТ о татарском: «Я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать»
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Фото: http://gossov.tatarstan.ru

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов не смог ответить на вопрос о противоречии отмены обязательного изучения татарского языка республиканскому законодательству, которое предполагает изучение госязыков республики в равных объемах, передает idelreal.org.

По словам министра, он бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать.

- Будут найдены нормальные варианты решений. Это рабочий процесс, в котором, как наш президент республики говорит, виноваты и лошадь, и телега, - сказал он.

Так, Бурганов призвал спокойно разобраться в этом процессе, добавив, что учебный процесс при этом никак не ломается. 

Напомним, ранее министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и «родной язык». Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 06.03.2018, 16:19
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

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Горожанин06 марта 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Русские воооооон!
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Где?
5
27
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Горожанин06 марта 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Русские воооооон!
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А ты чего по русски то пишешь пиши по татарски националист
Лучший комментарий
7
85
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Горожанин06 марта 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
А ты чего по русски то пишешь пиши по татарски националист
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Это кастрюлеголовый скакун пишет, он не умеет по-татарски.
4
44
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Горожанин06 марта 2018, 16:52
Кто там телега, кто там лошадь?
1
16
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Горожанин06 марта 2018, 16:57
Любимые мои, русские! Ни в коем случае не уходите, не бросайте татар и ни в коем случае не давайте им независимости! А то представляете , что будет- они сожрут друг друга. Слава Богу, Аллаху, Кришне, Иегове итп , что есть вы. На кого можно свалить весь негатив:-D А то начнется: калфакнутые против хиджабнутых, прошаймиевцы против антишаймиевцев и наконец мыбулгары против мытатары. Так что румские рахим итегез на еще много много лет, пока татары не поумнеют.
15
64
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Горожанин06 марта 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Любимые мои, русские! Ни в коем случае не уходите, не бросайте татар и ни в коем случае не давайте им независимости! А то представляете , что будет- они сожрут друг друга. Слава Богу, Аллаху, Кришне, Иегове итп , что есть вы. На кого можно свалить весь негатив:-D А то начнется: калфакнутые против хиджабнутых, прошаймиевцы против антишаймиевцев и наконец мыбулгары против мытатары. Так что румские рахим итегез на еще много много лет, пока татары не поумнеют.
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а ведь вы правы.
9
52
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Горожанин06 марта 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Любимые мои, русские! Ни в коем случае не уходите, не бросайте татар и ни в коем случае не давайте им независимости! А то представляете , что будет- они сожрут друг друга. Слава Богу, Аллаху, Кришне, Иегове итп , что есть вы. На кого можно свалить весь негатив:-D А то начнется: калфакнутые против хиджабнутых, прошаймиевцы против антишаймиевцев и наконец мыбулгары против мытатары. Так что румские рахим итегез на еще много много лет, пока татары не поумнеют.
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Совершенно верно:-D Поди разбери кто против кого - шииты , сунниты, ахмадиты, алавиты , ибадиты .........,
3
18
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Горожанин06 марта 2018, 17:16
Местное законодательство не может противоречить Федеральному
5
27
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герцог06 марта 2018, 17:29
Ну ведь вопрос -то в принципе решён.Оставили 2 часа в неделю.Теперь вместо десяти учителей(например)-оставят два.Одних отправят на пенсию, другим предоставят пространство"вольных хлебов", третьих поставят на места учителей старшего возраста(даже если они и не специалисты по диплому) и застявят переучиваться.И в итоге мы будем видеть одиного или двух учителей-или даже ни одного.Вопрос решён.
6
16
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эммм06 марта 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Совершенно верно:-D Поди разбери кто против кого - шииты , сунниты, ахмадиты, алавиты , ибадиты .........,
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еще педриты
3
5
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Горожанин06 марта 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
еще педриты
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Оооууу ахах эхххе хе хе хорошо хо хо божественная шутка, сам чтоли придумал? )))
1
4
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Горожанин06 марта 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Свободу татарам! Азатлык!
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И тебе свободу,верблюжья колючка)
8
12
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Горожанин06 марта 2018, 18:08
Учителей заставляют всю жизнь учиться, переобучаться... Потом удивляются, почему дети тупеют...
3
4
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Стас06 марта 2018, 18:35
В погоне за деньгами всем на все насрать.
1
13
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Горожанин06 марта 2018, 18:56
Татары обзывали русских маржа и колык . А урыс новое название пошло от аллахолов ваххабитов :-D стало быть их многовато
5
5
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розмарин06 марта 2018, 19:21
Путин себя повёл не дальновидно в этом вопросе вопросы внешней политики у него лучше получается. Иптэшлэр тынычланыгыз безнен балалар уз телен белмэгэнгэ урыслар да турэлэр дэ гаепле тугел
14
6
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розмарин06 марта 2018, 19:26
Карагыз эле кем кимсетэ татарны???? Татарлар юк татарлар дип торам ээ сез мишэр,- сез типтэр, сез мамадыш дагыны, миндэлэ бозавы икэн ----диеп кем кимсетэ татарларны КЕМ???? Карагыз эле узегезгэ балаларыгыз, оныкларыгыз белэн кайсы телдэ сойлэшэсез???
4
6
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Горожанин06 марта 2018, 19:29
виноваты и лошадь, и телега, - сказал он. Я так и знал что без Собчак не обошлось
0
5
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розмарин06 марта 2018, 19:30
Куптэн тугел Ульян олкэсеннэн репортаж булды Менэ андагы тапшыруда бер татар абый эйтте" Минем атам ,анам татар "диеп шапырынма балан ,оныгын татар булмаса
6
4
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Горожанин06 марта 2018, 19:44
Если хотите сохранить язык, делайте больше контента на нем КОТОРЫЙ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН. Дубляж в голивудских фильмах например - а почему нет?
0
6
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эммм06 марта 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
Если хотите сохранить язык, делайте больше контента на нем КОТОРЫЙ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН. Дубляж в голивудских фильмах например - а почему нет?
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или в фильмах для взрослых
1
4
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Олег Куркунов06 марта 2018, 19:48
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
5
1
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Горожанин06 марта 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
А бардак во всей России- это от какого народа тогда? Тоже от татар? Или, как всегда, американцы виноваты? Привыкли на всех валить, в своем глазу бревна не видите
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Уважаемые !А как вы относитесь к людям ? Навязывание вкладыша в паспорте приносит много проблем в других городах , навязывание языка , который уже поперёк горла , навязывание превосходства - все чиновники татары , и наконец как старый маразматик мог убить врача из -за шапки ,это что ?
3
16
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Горожанин06 марта 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Татары обзывали русских маржа и колык . А урыс новое название пошло от аллахолов ваххабитов :-D стало быть их многовато
Развернуть
Тупеньнок если бы ты знало что маржа это название русских женщин. А урыс - мужчин! Изучайте татар теле! :-D
8
3
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Горожанин06 марта 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Тупеньнок если бы ты знало что маржа это название русских женщин. А урыс - мужчин! Изучайте татар теле! :-D
Развернуть
Мне не нужен язык деревенских продавщиц
7
15
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Горожанин06 марта 2018, 20:04
Помню историю очень известного врача-гинеколога работавшего в спортивной школе по «Эфиру» показывали , так вот все мусульманские девочки написали на него за домогательство. , а русские говорили первый раз слышат об этом .Что творите , не понимаете :-D
0
5
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Сын колхозников06 марта 2018, 20:08
Кто вводит татар и русских в противостояние? Русские? Татары? Кто в мельницу врагов России- общего нашего дома- лет воду? Здесь по комментарии видно- кто. Уймитесь, земляки.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Русские воооооон!
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Ты, обезьяна, по-русски то не пиши хотя бы!!!
4
10
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Горожанин06 марта 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Син татарча онламысын урыс!
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Вот это нормально, чаплашка, никто это прочитать не может, нам и похрен.
7
17
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Горожанин06 марта 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
или в фильмах для взрослых
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Почему бы и нет, будет весело.
0
3
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Gorozhanin06 марта 2018, 20:20
А я бы покачал) И лошадь дурную престрелил
0
1
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Горожанин06 марта 2018, 20:23
Я не против татар , в моей памяти есть , превосходные люди -татары и низкий поклон им. Но что-то в последнее время происходит не понятное -останавливаю попутку ,а он со мной на татарском -я говорю не понимаю ,а он мне -в Татарстане живешь , а я ему и в России и он меня высадил . А второй случай : у меня мужчина мусульманин , купили машину и поехали к мулле освещать .Я мулле говорю здравствуйте ,он фыркнул и отвернулся . У меня на душе было погано , а друг через 2 месяца в аварию попал
2
17
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Горожанин06 марта 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Вот это нормально, чаплашка, никто это прочитать не может, нам и похрен.
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Заскринил для прокуратуры! Ждите уважаемый гостей. Завтра покажу Нафикову!:-)
7
0
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Горожанин06 марта 2018, 20:32
Ладно, что у вас такого есть хорошего? Кроме разработанного во времена СССР многими национальностями? ))здравохранение? ?наука???образование? ???аага точно, у вас же исключительных есть стабильность!!:-Dзапамятовал, всем добра! !!
2
3
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Горожанин06 марта 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Да ипать,вы только исключительные, у вас только русское поле, русская берёза, русская авось, русская (загадочная )душа,ну и что дальше? ??,что у вас есть такого, чем у остальных национальностей? ???величие которое надо запивать боярой чтоли?:-D
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Да никто русских не защищает , но лично мое мнение -они проще , и причём тут боярку заливать ?Никто из мусульман не заливает и сало не ест ? Я русский и вообще не пил никогда !
0
10
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:46
Вот здесь я скажу пресловутое... пуфик.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Заскринил для прокуратуры! Ждите уважаемый гостей. Завтра покажу Нафикову!:-)
Развернуть
Да накой ты кому нужен дал. ....б! ??:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
А ты по-русски научись сначала грамотно писать, русский двоечник.
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Ты своих собратьев собери, заставь написать диктант по русскому! !!!?)если ты, такой эксперт ты удивишься :-D
1
3
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Да ипать,вы только исключительные, у вас только русское поле, русская берёза, русская авось, русская (загадочная )душа,ну и что дальше? ??,что у вас есть такого, чем у остальных национальностей? ???величие которое надо запивать боярой чтоли?:-D
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Вот я и говорю только высокомерие и превосходство показываете .
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:57
А почему бы и не писать всеобщие диктанты и изложения, какие мы пишем по русски ежегодно. Предлогаю идею. Мухаметзянов икрам
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
Да никто русских не защищает , но лично мое мнение -они проще , и причём тут боярку заливать ?Никто из мусульман не заливает и сало не ест ? Я русский и вообще не пил никогда !
Развернуть
Я пишу твоим соотечественникам,чтобы они всякую ересь не писали в свою очередь, ты молодец, но во всех национальностях есть простые люди, зачем об этом твердить?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
Ладно, что у вас такого есть хорошего? Кроме разработанного во времена СССР многими национальностями? ))здравохранение? ?наука???образование? ???аага точно, у вас же исключительных есть стабильность!!:-Dзапамятовал, всем добра! !!
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Вот, вот оно одно высокомерие и превосходство ,а я от того что город красивый , лучше жить не стал .День и ночь работаю и в кредитах утанул .И мои дети не будут жить как внучка Шаймиева
0
1
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Горожанин06 марта 2018, 21:00
Все националисты татары сидя тут как мыши и пишут про русских гадости и пытаются выгнать.больше им негде высказаться.ибо в реале при народе они хрен что скажут .шаклы трусливые.общаюсь с татарами,они с русскими-это люди.
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Горожанин06 марта 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Я не против татар , в моей памяти есть , превосходные люди -татары и низкий поклон им. Но что-то в последнее время происходит не понятное -останавливаю попутку ,а он со мной на татарском -я говорю не понимаю ,а он мне -в Татарстане живешь , а я ему и в России и он меня высадил . А второй случай : у меня мужчина мусульманин , купили машину и поехали к мулле освещать .Я мулле говорю здравствуйте ,он фыркнул и отвернулся . У меня на душе было погано , а друг через 2 месяца в аварию попал
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Это все происки злого муллы, срочно проверься у......психиатра! !!)
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Горожанин06 марта 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Помню историю очень известного врача-гинеколога работавшего в спортивной школе по «Эфиру» показывали , так вот все мусульманские девочки написали на него за домогательство. , а русские говорили первый раз слышат об этом .Что творите , не понимаете :-D
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Ты смешной. .
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Горожанин06 марта 2018, 21:03
Это как мужики в бане, пива напьются и давай бухтеть об устройстве вселенной. Нервы друг другу помотают и по домам, давление мерить. Никогда даже не прислушивался к их трепу. Старею чтоли ска :-D:-D:-D
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Горожанин06 марта 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Мне не нужен язык деревенских продавщиц
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Ты то такой ах....нный кому нужен? :-D
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Горожанин06 марта 2018, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
Я пишу твоим соотечественникам,чтобы они всякую ересь не писали в свою очередь, ты молодец, но во всех национальностях есть простые люди, зачем об этом твердить?
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Я гадости о татарах не пишу ,у меня многонациональная семья и русские и татары , мишари , и башкиры ,и украинцы и чуваши. Но показывать высокомерие и превосходство не хорошо ! Можно подумать всеми научными разработками только татары занимались .
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Горожанин06 марта 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Все националисты татары сидя тут как мыши и пишут про русских гадости и пытаются выгнать.больше им негде высказаться.ибо в реале при народе они хрен что скажут .шаклы трусливые.общаюсь с татарами,они с русскими-это люди.
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Шаклы? ??)))ты кто после этого? )))быдло коматозное! !!?))
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Горожанин06 марта 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот, вот оно одно высокомерие и превосходство ,а я от того что город красивый , лучше жить не стал .День и ночь работаю и в кредитах утанул .И мои дети не будут жить как внучка Шаймиева
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Какой Шаймиев? Ты про что? Не об этом полемика!)))
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Горожанин06 марта 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
Какой Шаймиев? Ты про что? Не об этом полемика!)))
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:-D я думал это татарин -Татарстаном хвалится ,что подняли весь Советский Союз :-D:-D:-D ступил короче
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Горожанин06 марта 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
Вот я и говорю только высокомерие и превосходство показываете .
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Молодчик сам за себя + поставил ))ну,вперёд! !!к успехамм!!!)))
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Горожанин06 марта 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
Это все происки злого муллы, срочно проверься у......психиатра! !!)
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Хорошо ,схожу . А вы тогда с яйцом сходите!
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Горожанин06 марта 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
:-D я думал это татарин -Татарстаном хвалится ,что подняли весь Советский Союз :-D:-D:-D ступил короче
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Да ты и так не особо, не растраивайся,все впереди! !!:-D
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Олег Куркунов06 марта 2018, 21:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Горожанин06 марта 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
Я гадости о татарах не пишу ,у меня многонациональная семья и русские и татары , мишари , и башкиры ,и украинцы и чуваши. Но показывать высокомерие и превосходство не хорошо ! Можно подумать всеми научными разработками только татары занимались .
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Так скоро окажется, что р. Каму татары выкопали.
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Горожанин06 марта 2018, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
Да никто русских не защищает , но лично мое мнение -они проще , и причём тут боярку заливать ?Никто из мусульман не заливает и сало не ест ? Я русский и вообще не пил никогда !
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Есть национальность,есть религия,не путай, !!!!я сам ем сало мне нравиться ,в общем учи матчасть !!))
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Горожанин06 марта 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
Так скоро окажется, что р. Каму татары выкопали.
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Ой не надо с ,,великими украми, ,связывать,))ничего оригинального придумать не смогли???,а так мне искренне жаль вас! Вы раб системы,у вас даже умственная способность отрафирована пометом местных каналов, хотя 3 фед.канала;1;Россия 2;и рен ТВ это ваше все! !!
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Горожанин06 марта 2018, 22:46
А если честно, мне жалко вас, что руских,что татар, вы все рабы системы, вы все взаимосвязаны многовеквыми традициями,у всех есть близкие среди татар, русских, а что самое печальное, что вами правят совсем другие люди, из числа ттенбергов, ллеров, и другие ваши покровители,вы только способны сраться меж собой, вы, да и я к сожалению,только биоматериал, в этой корпорации ОАО, ,Россия,,
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Горожанин06 марта 2018, 22:50
В ответ на комментарий пользователя
Ой не надо с ,,великими украми, ,связывать,))ничего оригинального придумать не смогли???,а так мне искренне жаль вас! Вы раб системы,у вас даже умственная способность отрафирована пометом местных каналов, хотя 3 фед.канала;1;Россия 2;и рен ТВ это ваше все! !!
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А тебе арабский канал подключили ?
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Горожанин06 марта 2018, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
А если честно, мне жалко вас, что руских,что татар, вы все рабы системы, вы все взаимосвязаны многовеквыми традициями,у всех есть близкие среди татар, русских, а что самое печальное, что вами правят совсем другие люди, из числа ттенбергов, ллеров, и другие ваши покровители,вы только способны сраться меж собой, вы, да и я к сожалению,только биоматериал, в этой корпорации ОАО, ,Россия,,
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P.S (дополнение )в сирии упал самолёт, в абсолютно чуждой стране погибли ваши соотечественники,близкие ,друзья,знакомые. А вы тут мериятесь пиписьками, у кого он длиньше, неужели мы до этого докатились?неужели судьбы людей, в абсолютно чужой стране, чьи интересы защищает наше гос -во вам совершенно не интересно! ?,если это так думайте сами?,всем бобра!
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Горожанин06 марта 2018, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
Заскринил для прокуратуры! Ждите уважаемый гостей. Завтра покажу Нафикову!:-)
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Верхние не забудьте татарнациков просринеть и заааавтра же Нафикову показать он же ждёт :-D
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Горожанин06 марта 2018, 23:10
В ответ на комментарий пользователя
Русские воооооон!
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Тоже самое скажу про людей в арабской одежде !!!
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Горожанин06 марта 2018, 23:59
Тут недовольство татар из-за непонимания сомой ситуации .Татары считают , что если республика поднялась , то это исключительно благодаря их одарённой , конструктивной, рациональной и умной нации . И не понимают , что если эту же власть дать любому другому региону , он будет процветать не хуже , а даже лучше. И российские власти понимают , что если и дальше будет существовать государство в государстве , то мы пойдём по стопам Каталонии- как в Татарстане -сначала было превосходство России над Татарстаном , потом всё выравнилось. потом новое поколение уже считает превосходство над Россией и отделения от неё и если бы мы не находились в центре России татары уже давно бы потребовали этого ! Всё идёт по сценарию Каталонии.
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Горожанин07 марта 2018, 00:31
И что за привычка у татар всех вокруг принижать? Постоянно на сайтах читаю какие мусульмане набожные , чистые , справедливые , правильные , истинные .Как коснётся русских все алкаши, забулдыги, извращенцы, курящие, женщины б-ди , все по 20 абортов сделали .Вы эту статистику откуда берёте и где вам её пропагандируют ? И как только из бочки дёгтя вылезла ложка мёда ? У меня статистики врачей-гинекологов которые утверждают что расхождения в абортах не большие и возможно в первую очередь социальные проблемы. И во всём остальном можно кучу других доводов привести , что расхождения не большие.
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