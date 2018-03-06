Производитель «Обамки» из Челнов выпустил мороженое «Бедный еврей»

Фабрика мороженого «Славица» в Набережных Челнах выпустила новое мороженое под названием «Бедный еврей». Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Производитель сообщает, что лакомство с ароматом чернослива и шоколада уже поступило в продажу, но вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

- Хохол есть, американец есть, даже бедный еврей появился. А когда великого россиянина можно будет попробовать?, - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

Кстати, выпуск мороженого под названием «Бедный еврей» уже возмутил представителей еврейской общины. Так, глава еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг пригрозил компании судом.

- Где они видели бедного еврея? Кто им позволил задевать национальные чувства? У нас только в Челнах проживают более 500 еврейских семей. Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим, - возмутился Штейнберг. - Будем настаивать на прекращении производства изделия с неэтичным названием. Если руководство не пойдет навстречу, будем судиться, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее фабрика была замечена в некотором скандале в связи с производством мороженого «Обамка», которое позже было изъято из продажи.

Кстати, фотографии шоколадного мороженого под названием «Обамка», выпускаемого в Набережных Челнах, дошли до западных средств массовой информации. Авторитетное британское издание «Таймс» расценило существование такой продукции, как очередной пример повседневного расизма в России.