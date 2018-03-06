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Производитель «Обамки» из Челнов выпустил мороженое «Бедный еврей»

Производитель «Обамки» из Челнов выпустил мороженое «Бедный еврей»
16+
Фото: соцсети

Фабрика мороженого «Славица» в Набережных Челнах выпустила новое мороженое под названием «Бедный еврей». Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Производитель сообщает, что лакомство с ароматом чернослива и шоколада уже поступило в продажу, но вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

- Хохол есть, американец есть, даже бедный еврей появился. А когда великого россиянина можно будет попробовать?, - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

Кстати, выпуск мороженого под названием «Бедный еврей» уже возмутил представителей еврейской общины. Так, глава еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг пригрозил компании судом.

- Где они видели бедного еврея? Кто им позволил задевать национальные чувства? У нас только в Челнах проживают более 500 еврейских семей. Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим, - возмутился Штейнберг. - Будем настаивать на прекращении производства изделия с неэтичным названием. Если руководство не пойдет навстречу, будем судиться, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее фабрика была замечена в некотором скандале в связи с производством мороженого «Обамка», которое позже было изъято из продажи.

Кстати, фотографии шоколадного мороженого под названием «Обамка», выпускаемого в Набережных Челнах, дошли до западных средств массовой информации. Авторитетное британское издание «Таймс» расценило существование такой продукции, как очередной пример повседневного расизма в России. 

Люция Кашапова, 06.03.2018, 15:49
Тэги: Еда
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 15:50
маскали
11
4
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Горожанин06 марта 2018, 15:57
Сейчас евреи далеко не бедные а почему не богатые:-)
2
16
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Горожанин06 марта 2018, 16:06
Верните Обамку. А еще можно мороженное Трамп поотзаодить. Одно.мороженное Жирику отправить. Пусть почувствует холод.в отношениях России и США. А то ''горячо '' отмечал шампанским в госдуме, за победу ''нашего президента '':-D
9
11
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Горожанин06 марта 2018, 16:06
Дебильный Чаплаш « как вариант можно ??
14
18
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Нечто06 марта 2018, 16:11
1
0
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Горожанин06 марта 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
В Щелнах с названием мороженного проблематично, однако.
1
15
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин06 марта 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Дебильный Чаплаш « как вариант можно ??
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Бедный, мечтаешь о татарской нефти? Хочешь тут тоже майдан устроить?
12
7
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Горожанин06 марта 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Или "Русская свиноматка" - название тоже подходящее и Иванам будет приятно))))
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Закуси обрез 5+ !
9
3
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Горожанин06 марта 2018, 16:41
Морыгу - Татрыс на кукан садыс!
6
6
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Горожанин06 марта 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Или "Русская свиноматка" - название тоже подходящее и Иванам будет приятно))))
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Каждый татарин ест свинину! Но зато я не слышал чтоб Русский человек животных шпилил!
6
20
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Горожанин06 марта 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас евреи далеко не бедные а почему не богатые:-)
Развернуть
Русские найдут способ поиздеваться над евреями.
7
9
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Горожанин06 марта 2018, 16:53
А к "Мудрому еврею"- торту из Бэхетле нет претензий?:-D
Лучший комментарий
0
32
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин06 марта 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Бедный, мечтаешь о татарской нефти? Хочешь тут тоже майдан устроить?
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Млять , достал ты своим майданом . Иди в манду , а .
4
9
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Горожанин06 марта 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Каждый татарин ест свинину! Но зато я не слышал чтоб Русский человек животных шпилил!
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Ну , в последнем , только наоборот .
4
1
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Горожанин06 марта 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Русские найдут способ поиздеваться над евреями.
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И не только над евреями над всеми.....
6
4
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Димас люблю пивас06 марта 2018, 17:19
Я бы мороженное попробовал с[***]
3
1
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Горожанин06 марта 2018, 17:19
Да , а народишко то ,деградирует . Из за мороженка ,такие страсти межнациональные.:-D
0
17
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Димас люблю пивас06 марта 2018, 17:20
Или попробовал Миник жгёт :-D
0
3
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Горожанка06 марта 2018, 17:26
Неужели вы не кушаете мороженое ? Хорошая холодная тема.
2
2
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герцог06 марта 2018, 17:37
Еврей по генетике-это редкость.Большинство евреев по генам европеоиды(немцы,славяне), а также древние обитатели Сахары ,Сирии,Ирана,а также Греции и Армении.Евреи это самоназвание абсолютно разных смешанных народностей.Их объединет этнокультура привитая им в дестве.Даже сейчас в Израиле живут негры-евреи.Большим племенем пришедшим из мест изгнания где ими в древности была воспринята иудейская религия.Последнее обстоятельство доказывает что евреи это генетическая смесь.
8
1
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ТатарчоноК06 марта 2018, 17:38
Крайне неудачное и провокационное название. Если хотят "прославиться", пусть берут пример с Челнинского Кранового завода..
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Еврей по генетике-это редкость.Большинство евреев по генам европеоиды(немцы,славяне), а также древние обитатели Сахары ,Сирии,Ирана,а также Греции и Армении.Евреи это самоназвание абсолютно разных смешанных народностей.Их объединет этнокультура привитая им в дестве.Даже сейчас в Израиле живут негры-евреи.Большим племенем пришедшим из мест изгнания где ими в древности была воспринята иудейская религия.Последнее обстоятельство доказывает что евреи это генетическая смесь.
Развернуть
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
3
0
Согласны с автором?
герцог06 марта 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
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Я не знаю кто я по генам,но в паспорте написано что я русский.
3
2
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герцог06 марта 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
Развернуть
О генетике евреев знает только молекулярная генеология-сами евреи, сами русские,сами татары не знают например кто они.Раньше утверждалось что татары тюрки говорящие на кипчакском языке, но результат экспертизы показывает что костяк татар идёт от славянского племени акацир.Возможно что в древности часть русских произошла от татар.Обращайтесь к генетике.
1
1
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герцог06 марта 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
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Я подозреваю что я возможно татарин или цыганин, но по паспорту я русский. Даже Пётр 1 по генам был в основном цыганин(но не чистый).
5
2
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Горожанин06 марта 2018, 18:01
Дебилизм какой-то- придумывать подобные названия для мороженого.
2
8
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Горожанин06 марта 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
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Да все смешаны перемешаны-никаких народов в принцыпе не существует на территории большей части России.Но по окраинам есть конечно более или менее относящиеся по виду к основным рассам и то перемешаны.
1
3
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Весёлая Зоофилка06 марта 2018, 18:14
Предвыборная агитация Жыриновского? ???
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 18:26
Торт "Бедный еврей" же есть, почему бы и мороженному и не быть? Возможно и вкусы похожие.
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Зато я видела. Фото один размещал, где "того" щенка. Надеюсь представляете что за месиво там было??? Не спрашивайте откуда знаю , что русский... Он как бы и сам не скрывал и по ф от о видно.
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а сколько видео по "того" баранов и ослов.... просто не предствляешь..."Не спрашивайте откуда знаю , что НЕрусский... Он(И) как бы и сам(И) не скрывал(И) и по ВИДЕО видно."
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Я не знаю кто я по генам,но в паспорте написано что я русский.
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И на какой странице паспорта указана Ваша национальность?
1
5
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Горожанин06 марта 2018, 18:48
Все евреи богатые ! Все они у власти , в руководстве , все они правят во всех странах ( почти ) . Химики , физики , врачи , банкиры , миллионеры , миллиардеры , на всех каналах TV . Сама сплочёная нация . Их бы мозги , хватку , хитрость НАМ . Бедных евреев - НЕТ , это была шутка .
3
3
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
И на какой странице паспорта указана Ваша национальность?
Развернуть
он всем паспорт ссср показывает до сих пор)
0
5
Согласны с автором?
Герцог06 марта 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
И на какой странице паспорта указана Ваша национальность?
Развернуть
Неохота паспорт искать
3
1
Согласны с автором?
Герцог06 марта 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Все евреи богатые ! Все они у власти , в руководстве , все они правят во всех странах ( почти ) . Химики , физики , врачи , банкиры , миллионеры , миллиардеры , на всех каналах TV . Сама сплочёная нация . Их бы мозги , хватку , хитрость НАМ . Бедных евреев - НЕТ , это была шутка .
Развернуть
Евреи по паспорту и менталитету-все они почти европеоиды-нет никаких евреев.
3
0
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Горожанин06 марта 2018, 19:27
Когда попробуем "удашливого татарина"
0
6
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Димон06 марта 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Торт "Бедный еврей" же есть, почему бы и мороженному и не быть? Возможно и вкусы похожие.
Развернуть
Есть торт мудрый еврей.
0
1
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Горожанин06 марта 2018, 19:48
Кушал торт ,,как бы бедный еврей,,. Оказался паленым, но вкус нормальный.
0
0
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Олег Куркунов06 марта 2018, 19:48
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
2
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 19:57
,,Славица,, это российская контора. Кто позволил распоясаться Челнинскому шовинисту в филиале ,,Славицы,,? Впрочем, в Челнах все происходит через задницу..... Черная дыра Татарстана. Там все не слава богу.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
а сколько видео по "того" баранов и ослов.... просто не предствляешь..."Не спрашивайте откуда знаю , что НЕрусский... Он(И) как бы и сам(И) не скрывал(И) и по ВИДЕО видно."
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Но бараны и ослы после этого не умирают мучительной смертью. Я понимаю , что один кадр еще не показатель. Но и татары этим не занимаются. Как бы другие народы прославились. Написала, лишь чтоб поделиться увиденным ужасом.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Русские найдут способ поиздеваться над евреями.
Развернуть
а евреи над русскими нет посмотри одни ротенберги миллеры , думай о чем говоришь
1
3
Согласны с автором?
Зульфия Гумаровна06 марта 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Русский о гинетике евреев ?? Вы псих?
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Научись сначала грамотно писать слово ,,генетика,,, философ.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 21:03
Когда-нибудь, оскорбленные люди засунут хозяевам завода в задницу всю их продукцию.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
а евреи над русскими нет посмотри одни ротенберги миллеры , думай о чем говоришь
Развернуть
Миллер - немец, дятел;)
2
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Торт "Бедный еврей" же есть, почему бы и мороженному и не быть? Возможно и вкусы похожие.
Развернуть
Может ''Хитрый еарей''?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Когда попробуем "удашливого татарина"
Развернуть
Хочешь леденец пососать?
2
0
Согласны с автором?
Олег Куркунов06 марта 2018, 21:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Миллер - немец, дятел;)
Развернуть
Миллер жид. Дятел не национальность.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Миллер - немец, дятел;)
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А как быть с таким названием как УШИ АМАНА ? Этичное ? Никого не оскорбляет ?
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Горожанин07 марта 2018, 00:25
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И на какой странице паспорта указана Ваша национальность?
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на обложке :-D
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Горожанин07 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
И на какой странице паспорта указана Ваша национальность?
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мороженое "Нищий росиянин" сделайте.
Из воды с сахаром ))
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Горожанин07 марта 2018, 00:31
В ответ на комментарий пользователя
Еврей по генетике-это редкость.Большинство евреев по генам европеоиды(немцы,славяне), а также древние обитатели Сахары ,Сирии,Ирана,а также Греции и Армении.Евреи это самоназвание абсолютно разных смешанных народностей.Их объединет этнокультура привитая им в дестве.Даже сейчас в Израиле живут негры-евреи.Большим племенем пришедшим из мест изгнания где ими в древности была воспринята иудейская религия.Последнее обстоятельство доказывает что евреи это генетическая смесь.
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Татары происходят от десяти колен израилевых, так что еврей по паспорту пусть не обижаются.
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Горожанин07 марта 2018, 00:46
мороженое то вкусное хоть было? где отзывы?
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Мотя07 марта 2018, 01:10
В ответ на комментарий пользователя
Дебильный Чаплаш « как вариант можно ??
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Нет лучше "Пархатая прохлада" или "Радость жида", ну если совсем толерантно "Сладкий шекель".
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