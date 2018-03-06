Минниханов поручил увеличить выплаты спортсменам-победителям

К примеру, Обладатель золотой медали Олимпиады получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей – за бронзу

В Татарстане решили увеличить выплаты спортсменам, победившим на Олимпиадах, Паралимпиадах и Сурдлимпиадах, соответствующее поручение дал президент РТ Рустам Минниханов, передает "Татар Информ".

Обладатель золотой медали Олимпиады получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей – за бронзу. За первое, второе и третье места чемпионата мира - 150, 90 и 60 тысяч рублей соответственно. За чемпионат Европы – 70, 50 и 30 тысяч рублей и, наконец, за победы на чемпионате России – 12, 10 и 6 тысяч рублей.

Для тренеров, чьи воспитанники стали призерами, размер выплат составит 50 процентов от суммы, которую получит его ученик.

Также подняли размер стипендий, призерам Олимпиад в течение года ежемесячно будут выплачиваться стипендии в 90, 70 и 50 тыс. рублей за золотые, серебряные и бронзовые медали соответственно, призеры ЧМ ежемесячно будут получать по 60, 50 и 40 тысяч рублей каждый месяц в течение года.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Южной Корее медали выиграли три спортсмена из Татарстан - фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании, в составе команды выиграла серебряную медаль, лыжник из Зеленодольска Андрей Ларьков в составе сборной завоевал "серебро" в мужской лыжной эстафете, а после "бронзу" . Еще одну бронзовую медаль выиграла лыжница Анна Нечаевская.