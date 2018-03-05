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В Казани блогер из Саратова выиграл суд у сотрудников ГИБДД

В Казани блогер из Саратова выиграл суд у сотрудников ГИБДД
16+
Фото: vk.com/shirmanov1
Его оштрафовали за нечитаемый госномер

В Казани известный блогер из Саратова Евгений Ширманов выиграл суд у сотрудников ГИБДД. Таким образом он добился отмены штрафа в 500 рублей за нечитаемый госномер. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети.

- Слева от меня — представитель от ГИБДД города Казань. Он пришел вместо инспектора ДПС Гайнуллина, который оштрафовал меня на 500 рублей, - пишет Ширманов.

Так, по словам блогера, заседание было интересным, поскольку представитель ГИБДД постоянно путался и краснел. Также он говорил, что ему ничего неизвестно.

- Мы выиграли! Постановление было отменено, - говорится в сообщении.

Как позже пояснил сам блогер, сотрудник ГИБДД выдумал нарушение, за то, что он попросил назвать причину остановки. 

Люция Кашапова, 06.03.2018, 10:32
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 10:46
Аплодирую чуваку. Только ему надо было еще взыскать с них услуги адвоката (или представителя в суде, тыщ 50 (как делают опытные автоюристы) ,моральный ущерб и какую-нибудь упущенную выгоду, чтоб неповадно было. Тогда вообще молодца бы был.
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62
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Горожанин06 марта 2018, 10:48
Молодец парень, этих шакалов щемить нужно
3
33
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Горожанин06 марта 2018, 10:50
молодец Ширманов. всё по делу, без провокаций, но по закону. именно так и нужно. а эта кодла уже пухнет от собственной вседозволенности.
1
27
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Алекс06 марта 2018, 10:57
Надо прецедент развивать , завалить суды исками к ГИБДД
1
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Горожанин06 марта 2018, 11:07
Первая , хорошая новость за день!!!
0
12
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Горожанин06 марта 2018, 11:08
В том и дело, что из-за 500 рублей немногие способны тратить своё время и нервы на отстаивание своей правоты
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14
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Рр06 марта 2018, 11:10
А вот что бы убрать из базы данных этот штраф!!??? Времени уууууу сколько пройдет...
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Горожанин06 марта 2018, 11:39
Женек красавчик!жалко делюс сам не пришел на суд,зассал видать
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Я06 марта 2018, 11:41
Ширманов обязательно напишет в прокуратуру.
0
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Горожанин06 марта 2018, 11:48
му..ак какой то- лучше бы номер поменял на ведре
7
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Горожанин06 марта 2018, 12:14
Какой всё-таки подлец, этот гаец.
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Герцог06 марта 2018, 12:20
почему гаишники и всякий омон взяли моду на стрижку, как морские котики США - на висках и затылки почти налысо, сверху коротко. Это же не патриотично.
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Горожанин06 марта 2018, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
В том и дело, что из-за 500 рублей немногие способны тратить своё время и нервы на отстаивание своей правоты
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вот потому надо привлекать юристов, а потом стоимость их услуг взыскивать с минфина.
штраф 500 рублей, а услуги юриста 1000-5000 рублей, и пусть они там охренеют.
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Горожанин06 марта 2018, 12:28
Почему Гайнуллина не уволили???? И дело не возбудили за превышение полномочий и служебный подлог???
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Горожанин06 марта 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
В том и дело, что из-за 500 рублей немногие способны тратить своё время и нервы на отстаивание своей правоты
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Не важна сумма, когда есть возможность- всегда спорьте. Времени это иногда не так много занимает. В протоколе надо писать "не согласен".Постановление если дают - значит уже согласен. В суде час на оформление протеста на решение. Затем по тел сообщат когда слушание, тоже около часа.
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вавав06 марта 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Аплодирую чуваку. Только ему надо было еще взыскать с них услуги адвоката (или представителя в суде, тыщ 50 (как делают опытные автоюристы) ,моральный ущерб и какую-нибудь упущенную выгоду, чтоб неповадно было. Тогда вообще молодца бы был.
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Этих блогеров надо давить как собак. Нечего рот разевать. Показал бы документы и уехал, но нет же, надо было выпендриться и спрашивать начать
1
0
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вавав06 марта 2018, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Аплодирую чуваку. Только ему надо было еще взыскать с них услуги адвоката (или представителя в суде, тыщ 50 (как делают опытные автоюристы) ,моральный ущерб и какую-нибудь упущенную выгоду, чтоб неповадно было. Тогда вообще молодца бы был.
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ещё лыбиться, олень
1
0
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вавав06 марта 2018, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Аплодирую чуваку. Только ему надо было еще взыскать с них услуги адвоката (или представителя в суде, тыщ 50 (как делают опытные автоюристы) ,моральный ущерб и какую-нибудь упущенную выгоду, чтоб неповадно было. Тогда вообще молодца бы был.
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а этот олень не в курсе, что щас за съемку сотрудника - уголовное дело дать могут)
1
0
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Анвар06 марта 2018, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Этих блогеров надо давить как собак. Нечего рот разевать. Показал бы документы и уехал, но нет же, надо было выпендриться и спрашивать начать
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Просто не тормозите людей попусту и никто вам ,мусорам, мозг выносить не будет.
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
а этот олень не в курсе, что щас за съемку сотрудника - уголовное дело дать могут)
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что за бред? %-8
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