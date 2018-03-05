В Казани блогер из Саратова выиграл суд у сотрудников ГИБДД

Его оштрафовали за нечитаемый госномер

В Казани известный блогер из Саратова Евгений Ширманов выиграл суд у сотрудников ГИБДД. Таким образом он добился отмены штрафа в 500 рублей за нечитаемый госномер. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети.

- Слева от меня — представитель от ГИБДД города Казань. Он пришел вместо инспектора ДПС Гайнуллина, который оштрафовал меня на 500 рублей, - пишет Ширманов.

Так, по словам блогера, заседание было интересным, поскольку представитель ГИБДД постоянно путался и краснел. Также он говорил, что ему ничего неизвестно.

- Мы выиграли! Постановление было отменено, - говорится в сообщении.

Как позже пояснил сам блогер, сотрудник ГИБДД выдумал нарушение, за то, что он попросил назвать причину остановки.