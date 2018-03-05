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В Казани девушка из-за потери памяти ежедневно переживает развод с мужем

В Казани девушка из-за потери памяти ежедневно переживает развод с мужем
16+
Фото: скриншот

В Казани 29-летняя Вероника Мещерякова, страдающая амнезией после операции, каждый день заново переживает развод с мужем Максимом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

У девушки обнаружили порфирию, которую в средние века называли "вампирской болезнью", Веронике провели несколько операций, из-за которых у нее отказали конечности и один из участков мозга. Теперь она забывает все, что с ней происходит в течение суток. Девушка помнит, что было до болезни, и думает, что муж на работе. Однако то, что он решил развестись, она запомнить не может.

Сейчас девушка заново учится ходить и говорить. Главным ее  помощником остается мать, которая бросила все силы на лечение дочери. 

A. Nabiullin, 06.03.2018, 09:59
Тэги: Отношения
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 10:07
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
13
33
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Горожанин06 марта 2018, 10:12
Искренне жаль девушку. Привыкнет постепенно, что не на работе, всякое бывает.
1
12
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Горожанин06 марта 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
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Не надо мыслить стереотипами... жизнь, все-таки, одна, детей, судя по всему, нет... не известно, как бы себя бедная девушка повела, будь всё наоборот... хвалить его или уважать, безусловно, не за что, но осуждать... а судьи кто? почему он должен похоронить себя? это перед монитором легко на всех ярлыки вешать...
Лучший комментарий
8
48
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Горожанин06 марта 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
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Почему сразу подонок и жизнь накажет? Многие мужчины не выдерживают такое, тем более молодые.
6
16
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Горожанин06 марта 2018, 10:17
напоминает фильм "50 первых поцелуев", только грустный...
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12
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Горожанин06 марта 2018, 10:24
В ответ на комментарий пользователя
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
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Точно! Жены редко бросают мужей, поддерживают, как бы тяжело не было. А этот, трусливая гнида, сбежал. Не женись тогда, не бери ответственность.
17
18
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СВАХА06 марта 2018, 10:39
Уважаемая редакция! а для чего вы написали эту статью? чтобы очередной раз некоторые недоумки поглумились над чужой бедой?
1
26
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Алекс06 марта 2018, 10:59
Это же день сурка , я про это давно в кино смотрел )
5
3
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Горожанка06 марта 2018, 11:08
ВОТ КОМУ - ТО ЭТО СМЕШНО ? Здоровые все жгут и разрушают . А вы про вампиров
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Женщину вампиршу на кол:-D
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Ну ты и придурок, случайно не Димас?
1
2
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Горожанка06 марта 2018, 11:10
Я вообще 5 раз , замуж выходила ))*
3
0
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Горожанин06 марта 2018, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Я вообще 5 раз , замуж выходила ))*
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Это не предел, давай еще 5 раз!!!
1
5
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Форвард06 марта 2018, 11:53
Как в Коловрате.
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
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Пнх, подонок
2
2
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Ага06 марта 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Это не предел, давай еще 5 раз!!!
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Она каждый день по 5 раз это делает. Причем без регистрации, но с обязательным совокуплением.
2
2
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Ага06 марта 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Страшное дело! Дай бог матери здоровья и сил! А мужа (поддонка) жизнь накажет!
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Ты почитай про эту болезнь сначала.
2
1
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Горожанка06 марта 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Она каждый день по 5 раз это делает. Причем без регистрации, но с обязательным совокуплением.
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А ты ? Отказался бы , еслиб предложила ?
1
0
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Анвар06 марта 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Это же день сурка , я про это давно в кино смотрел )
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Вот ты урод.
0
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