В Казани девушка из-за потери памяти ежедневно переживает развод с мужем

В Казани 29-летняя Вероника Мещерякова, страдающая амнезией после операции, каждый день заново переживает развод с мужем Максимом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

У девушки обнаружили порфирию, которую в средние века называли "вампирской болезнью", Веронике провели несколько операций, из-за которых у нее отказали конечности и один из участков мозга. Теперь она забывает все, что с ней происходит в течение суток. Девушка помнит, что было до болезни, и думает, что муж на работе. Однако то, что он решил развестись, она запомнить не может.

Сейчас девушка заново учится ходить и говорить. Главным ее помощником остается мать, которая бросила все силы на лечение дочери.