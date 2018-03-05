В Татарстане двух сотрудников КФУ поймали на взятке: возбуждено дело

В набережночелнинском филиале КФУ двое сотрудников получили 196 тыс рублей за проставление положительных оценок на экзамене. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, с 4 по 17 января текущего года сотрудники университета через старосту получили деньги за проставление оценок.

- К совершению преступления причастны не менее 13 студентов вуза. Сейчас проводятся обыски также у старост других групп, - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки», расследование продолжается.